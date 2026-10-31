TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 31.10.2026 05:40 31 Cotmeh 2026 05:40
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.11.2026 00:06 1 Mijdar 2026 00:06
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Li ser rêya Arjen Arî

Di hemû dosyayên xelatgiran de mirov dibîne ku naverok û hewldanên her dosyayekê ji yên din hêjatir in. Hema bêjin zimanekî resen, têra xwe kurdewar û esîl di her helbesta dosyayekê de hatiye bikaranîn. Pêşbirk rêya helbestê ji bo kesên bixwazin binivîsînin, helbesta kurdî ji xwe re xistî derd, dibe xerîte.

Bêrîvan Kayi

Bêrîvan Kayi

Bêrîvan Kayi

Dîmenê mezin bike
Li ser rêya Arjen Arî
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

30ê Cotmehê ji roja peşka hezkirina helbestê li min ketî ve xemgîniyekê bi xwe re tîne ji bo min. Bêguman 30ê Cotmehê salvegera wefatkirina helbestvanê gewre ya Arjen Arî ye.

Her ew dîmen, dengê wî yê dawûdî dibêje “Şêrgele hene” , “Li hezê digerim", “Hesret û meyl û tenahî, ne şiyar im ne razayî, li ber çavên min tu xuyayî” ez her di wan çavên wî de dîminim û dikevim pey heft xweziyên ku hema careke tenê min wî nas bikira û di gotûbêjekî de an jî di şeveke helbestê de wî gohdar bikira. Piştre jî dikevim pey hesabên salên ew dijîya û di rojnameya Azadiya Welat de dinivîsî çima ne di wê ferqê de bûm û hişê min li ku bû, çima hema hinge serê miskalê jî bûya min helbesta wî teaman dibe… gelek tişt û mijarên bi vî rengî xwe bi xweziyan li dora min di zîzikênin.

Bêguman ev xwezî û hestên min ê takekes in û Arjen Arî îro navê helbesta kurmancî bixwe ye.  Ez bi van gotin û fikran di nav  Pêşbirka Helbestê ya Arjen Arî de bi çepikên kesên tev li pêşbirkê bûyî ve veciniq îm.

Êrê îsal jî wek her 12 salên borî Xelatên ji pêşbirka Arjen Arî li Amedê bi merasîmeke mûtewazî hatin dayîn. Xelatgirên îsal Simeya H. Lalîn (Hestiyên Tivinga Min) û Hoşeng Nîzarî (Bîra Biyabanê) bûn.

Tê zanîn ku ( Erê tê zanîn, tê zanîn lê divê di her dem û firsendê de em balê bikşînin ser girîngî û qiymeta dosyayên ji vê pêşbirkê derkevin ) Pêşbirka Helbestê ya Arjen Arî 12 sal berê yanî piştî mirina wî 2 sal şûn de destpê dike. Armanca ji vê pêşbirkê jî ew e ku tovê helbesta kurmancî bi rahikên helbesta Arjen Arî hê şêntir û dewlemendtir bibe. Êdî di sala pêşîn ya pêşbirkê de dosyaya Selamî Esen a bi navê “Qijikên Xêrê” bi ser dikeve, salek şûn de jî bi dosyaya navê “Anatomiya Demsalên Zer” Yehya Omerî û ji xeynî 2016 û sala 2024an, her sal dosyayek bi ked û xebatên mezin tên xelatkirin. Vêce îsal jî du dosya bi ser ketin û ev jî ji bo helbesta kurdî cihê serbilindîyê ye.

Bêguman pêşbirka helbestê ji pêşbirkekê wêdetir e. Herdû dosyayên îsal ne di nav de di hemû dosyayên xelatgiran de mirov dibîne ku naverok û hewldanên her dosyayekê ji yên din hêjatir in. Hema bêjin zimanekî resen, têra xwe kurdewar û esîl di her helbesta dosyayekê de hatiye bikaranîn. Pêşbirk rêya helbestê ji bo kesên bixwazin binivîsînin, helbesta kurdî ji xwe re xistî derd, dibe xerîte. Di vê nivîsê de dibe ku yek bi yek ne pêkan be em qala her 12 dosyayan bikin ji ber wê jî, her yek ji wan hewceyî xwendin û nirxandin û rexneyê ne…

Di merasîma xelatdayîna îsal de wek gelek kesan ez jî bi navê jinekê ku xelat girtiye re pir kêf xweş û dilşad bûm. Di vê pêşbirka bi salane tê kirin de piştî Narîn Yukler-Rê û Rêç îsal jî Simeha H. Lalîn bêguman pêşî li qelema jinan jî firehtir dike.

Pêşbirka Helbestê Ya Arjen Arî ji Selamî Esen heta Simeya û Hoşeng Nîzarî her yek ji wan rengek û hevsengiyeke helbesta kurdî ne. Derîyek e ji bo helbesta kurdî.

(BK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Arjen Arî Pêşbirka Helbestan a Arjen Ariyî biamag kurdî
Bêrîvan Kayi
Bêrîvan Kayi
Hemû Nivîsên wî/wê
Bêrîvan Kayi Li Sêrtê tê dinê. Dibistana seretayî û lîseyê li Batmanê dixwîne. Li Zanîngeha Selçûk a Konyayê di sala 2017an de mezûn dibe. Di...

Bêrîvan Kayi Li Sêrtê tê dinê. Dibistana seretayî û lîseyê li Batmanê dixwîne. Li Zanîngeha Selçûk a Konyayê di sala 2017an de mezûn dibe. Di sala 2019an de dest bi rojnamegeriyê dike û di destpêka rojnameya Xwebûnê dest bi nûçegihaniyê dike. Hem di Duvar-kurdî û hem jî di bianet kurdiyê de nivîsên wê hene. Niha hê jî di rojnameya Azadiya Welat de dixebite. Her wiha bi mûzîkê ve jî eleqedar e.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Çîroka jineke Laz î
1 Cotmeh 2026
Çîroka jineke Laz î
Nûroj Mûnzûr: Zêdebûna pênûsên mor hêvîyê dide mirov
16 Kanûn 2025
Nûroj Mûnzûr: Zêdebûna pênûsên mor hêvîyê dide mirov
Serdar Canan: Ez ne tenê sînordayiyê mûzîka Colemergê me
3 Îlon 2025
Serdar Canan: Ez ne tenê sînordayiyê mûzîka Colemergê me
HEVPEYVÎNA BI KAWA NEMIRÎ RE - 2
"Wergerandina berhemên bi vî rengî xebateke polîtîk û dîplomatîk e"
4 Nîsan 2023
"Wergerandina berhemên bi vî rengî xebateke polîtîk û dîplomatîk e"
HEVPEYVÎN BI KAWA NEMIRÎ RE - 1
Kawa Nemir: “James Joyce bi Ulyssesê hişmendiya kolonîzebûyî têk bir”
3 Nîsan 2023
Kawa Nemir: “James Joyce bi Ulyssesê hişmendiya kolonîzebûyî têk bir”
Biçe serûpelê