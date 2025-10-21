Li dû zanyarekî: Bi, mînêkarî ji bo mamoste Prof. Dr. Qedrî Yildirim

"Hin kes ne pirtûk in, ew pirtûkxane ne. Kadri Yildirim yek ji wan bû."
Di jiyana her mirovî de, mirovên ku em dikarin ji wan ne tenê zanîna wan, lê di heman demê de helwest, wêrekî û paqijiya dilê wan jî fêr bibin hene.
Ji bo min, bê guman ev nav Mamoste Qedrî Yildirim e.
Min cara yekem dema ku mamosteyê dibistana seretayî bû li Rihayê ew nas kir; bandora wî li ser min ji wê demê ve qet kêm nebûye. Wê demê, ew li Zanîngeha Harranê masterê dixwend, û paşê dest bi xwendina doktorayê kir.
Wê demê, kûrahiya axaftina wî û firehiya zanîna wî bala min kişand. Mîna ku ruhê medreseyên kevnar ên Kurd di kursiyên zanîngehê yên nûjen de ji nû ve zindî bûbe.
Sal derbas bûn, û ew wekî mamoste tevlî Fakulteya Îlahiyatê ya Zanîngeha Dîcleyê bû.
Her cara ku ez diketim odeya wî, min bi heyranî temaşe dikir: pirtûkên ku ji refikan tijî dibûn, defterên li ser maseya wî li ser hev kom bûbûn, cîhek ku dîwarên wê bi zanînê tijî bûn…
Lê pirtûkxaneya rastîn di bîra wî de bû.
Dema mijarek derdiket holê, ferq nedikir ku ew bi erebî, kurdî, farisî an tirkî bû, wî çavkanî, nav û tarîx jiber dizanibû.
Ew ne tenê îlahiyatnas bû, lê di heman demê de hostayê wêjeya Kurdî, mirovekî jîr û parêzvanê ziman û çanda xwe bû.
Mamoste Qedrî ne tenê akademîsyen bû; ew lêgerînerekî wijdanî yê rastiyê bû.
Di rêya vegerê de ji konferansek ku me bi hev re li Çewlikê da, leşkeran rêya me girtin. Sohbeta ku li wir pêk hat hîn jî bi min re deng vedide:
Dema ku serbazekî got, "Hemû Kurd terorîst in," Mamoste Qedrî rasterast li çavên wî nihêrî û bêyî dudilî got, "Tu terorîst î ji ber ku tu wisa difikirî!"
Ew hevok yek ji wan bû ku di pirtûka wêrekiyê de were nivîsandin.
Di wê gavê de, min fêm kir ku Mamoste Kedrî ne tenê akademîsyenek bû; ew mirovekî rastî bû.
Vê helwestê ew di çavên raya giştî û xwendekarên wî de kir nejibîr.
Paşê ew wekî cîgirê rektorê Zanîngeha Mardin Artuklu xebitî, li wir wî beşdarîyên mezin di ziman, çand û wêjeya Kurdî de kir. Hewldanên wî bûn sedem ku Kurdî bijî û wekî zimanekî akademîk were hînkirin.
Di vî warî de, ew ne tenê zanyar bû, lê di heman demê de mîmarekî çandî jî bû.
Dema ku ew di sala 2015an de wekî parlamenterê HDPê yê Sêrtê hate hilbijartin, dengê wî ne tenê di nav derdorên zanîngehê de, lê di heman demê de li ser podyumê Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê jî deng veda.
Min her tim bi heyraniyê li axaftinên wî temaşe dikir; ew bê tirs, bê tewandin, bêyî ku hewl bide dilê kesî xweş bike diaxivî.
Ji bo wî, rastî tiştek bû ku divabû li her derê û li her çi be, bê gotin.
Û wî ev heta dawiya jiyana xwe kir.
Mixabin, dema ku xebera mirina wî hat, min di destpêkê de red kir ku bawer bikim.
Ji ber ku ew ewqas zû ji vê dinyayê çû…
Hîn jî gelek tişt hebûn ku hîn bike û bêje.
Eger ew îro sax bûya, dê beşdarîyên hîn mezintir ji bo gelê Kurd, vê herêmê û cîhana zanistê bikira.
Lê tevî her tiştî, wî mîrateyek tijî ronahî li pey xwe hişt.
Mamoste Qedrî belkî kesê dawî bû di vê civakê de ku rexne lê bihata kirin.
Wî li her derê û di her şert û mercî de erkê xwe bi awayekî berbiçav pêk anî.
Ew teolog bû, lê baweriya xwe ne li ser dogmayê, lê li ser mirovahî û rastiyê ava kir.
Ew profesor bû, lê wî girîngî da zanîn û nirxên xwe yên exlaqî, ne sernavê xwe.
Ew Kurd bû, lê wî Kurdbûna xwe ne wekî kiryarek nijadperest, lê wekî rûmetek hilgirtibû.
Dema ku ez îro wî bi bîr tînim, ez hem spasdarî û hem jî hesretê hîs dikim.
Ev welat û ev gel bi tundî hewcedarê wêrekî, şehrezayî û mirovahiya wî ne.
Lê ez piştrast im ku ew di xwendekarên ku wî perwerde kiriye, pirtûkên ku wî nivîsandiye û gotinên wî yên ku di zanînê de tijî ne de dijî.
Bila giyanê wî bi rehma xweda şad bibe û cihê wî bi ronî tijî be.
Nasîna te û fêrbûna ji te şerefek bû ji bo min.
Û bi rastiyên ku em ji te hîn bûn, em ê di van demên tarî de jî berdewam bikin.