Bağımsız tiyatro topluluğu Tiyatro Babutsa’nın son oyunu Othello Sendromu 9 Nisan Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluştu.

Kara komedi türündeki oyun Shakespeare’in Othello’sunun modern bir uyarlaması.

Kadının adının bile olmadığı zamanlardan Fuzuli’nin Leyla’sı ile Shakespeare’in Othello’sunun absürt karşılaşmasının altında çok güçlü feminist bir söylem yatıyor.

Mecnun için ağıt yakarken, kadının adının bile olmadığı bir geçmişe ışınlanan Leyla, belki de tarihin en toksik maskülen karakterlerinden biri olan ve aşırı kıskançlığıyla ünlü olan Othello işe karşılaşıyor.

Kıskançlığın değişmeyen yüzü: Othello

Yüzyıllar geçse de kıskançlık, hep kendi kendini peydahlayan bir canavar! Tiyatro Babutsa’nın bu sezon sahnelediği Othello Sendromu’nda seyirci - özellikle de kimlik arayışı halen sancılı şekilde devam eden kadın tiyatro seyircisi, oyun boyunca “Leyla mıyım? Desdemona mıyım? Kimim Ben?” sorularıyla hemhal oluyor.

Oyunun yazarı İlke Susuzlu metnin içine bir de günümüzden bir Leyla katarak çağlar boyu hüküm süren patriarkanın günümüzde de şekil değiştirerek devam eden gerçek sonrası evrelerine de tatlı sert bir dille “Hadi bir bit artık. Kahrolsun patriarka” diyor.

Toksik maskülenite can almaya devam ediyor

24 Mart ayında işlenen kadın cinayeti sayısı

42 Şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısı

ERKEK ŞİDDETİ MART 2025 Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü

Kendini birden kadının adının bile olmadığı yüzyıllar öncesinde bulan 2025 yılından gelme Leyla’nın yaşadıkları, “toksik maskülenite” olarak görülen ancak hem dünyada hem de Türkiye’de hala çok can alan bir vahşete parmak basıyor.

bianet'in verilerine göre Mart'ta erkekler 24 kadını öldürdü. 42 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Çeteleye göre, erkekler dokuz kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için, iki kadını “gasp etmek” için, bir kadını da kıskandığı için öldürdü. Erkeklerin 12 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

Leyla ve Desdemona karakterlerini canlandıran ve seyirciyi sık sık kahkahaya boğan oyuncu Tülin Boz aynı zamanda oyunun yönetmeni. Othello karakterini canlandıran ise kimilerinin Kadıköy Sanatkarlar Sokağı’ndan ve Uçarı Kafe’den de tanıdığı Erhan Temiz.

Günümüzde yaşanan kadın cinayetlerine ve kadının toplumdaki yerinin geçen yüzyıllar boyunca hızla değiştiğine dikkat çeken oyunda 2025 yılında hala özgüvensizlikleri nedeniyle kadınların ruhunu rehin alan toksik maskülenlere de sert mesajlar var.

Çok acı bir konu olmasına rağmen kara komedinin gücü ve dirayeti sayesinde güldürmeyi başaran oyunun metninin yazarı İlke Susuzlu, izleyiciyle toplumsal davranış şemalarını da sorgulatıyor. Erkek izleyiciler evlerine “Acaba bende de toksik maskülenite var mı?” sorgulaması yaparak dönüyor.

Güray Yazıcı’nın seslendirmelerini yaptığı oyunun kostüm tasarımı Esra Çelikkol’a ait. Işık ve set masasında ise Yüsra Dağgeçen ve Begüm Çelikkol bulunuyor.

Tiyatro Babutsa’nın son oyunu Othello Sendromu’nu kaçıran tiyatro izleyicileri 29 Nisan’da Şişli Tiyatrosu’daki gösterimi izleyebilirler. Oyunun biletlerine Biletix, Biletinial, Fırsat Me ve Fırsat bu Fırsat’dan ulaşılabilir.

#SanatıBoykotEtme

İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde boykotlu ve enflasyonlu günlerin acısını en çok da tiyatrocular, müzisyenler ve sanatçılar çekiyor.

Direniş bazen de tiyatro salonunda veya bir konserde olur. Sanatın ve sanatçının nefes alamadığı topraklarda aydınlanmalar sürdürülebilir de olmaz. Sanat doğası gereği bir direniş ve bir duruştur. O nedenle #SanatıBoykotEtme

(HS/EMK)