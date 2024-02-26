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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 13:58
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 14:19
2 dk Okuma

‘Kuzenler Takımı’ iş başında

Bu kitap aslında bir işe baş koymuşsak eğer bu işi bitirene kadar hiç vazgeçmeden sonunu getirmeliyiz, mesajını veriyor.

Şimal Naz Polat
Şimal Naz Polat

Şimal Naz Polat
Görseli Büyüt
‘Kuzenler Takımı’ iş başında

Mesut Güler’in yazmış olduğu “Gizemli Pusula” adlı kitap Kuzenler Takımı’nın geçirmiş oldukları bir maceradan bahsediyor. Kuzenler Takımı birbirlerini çok seven kuzenlerden oluşur. Grubun en büyük üyesi Hakan’dır. Kuzenler karne günü dedelerinin evlerinde buluşurlar. Hakan da dedelerinin evine il dışından gelir. Dedeleri onları karne hediyesi olarak Uludağ’a gönderecek. Dedeleri onlara yemekte dedelerinden kalma bir pusulanın kaybolduğundan bahseder.

Gizemli pusulayı buldular

Çocuklar bundan çok etkilenirler. Çocuklar yemekten sonra yola çıkarlar. Çocuklar Uludağ’a ulaştıklarında bu konunun peşini bırakmamaya karar verirler. O gece, sabah daha sağlıklı düşünecekleri için uyurlar. Sabah birilerinin onları takip ettiğini anlarlar. Onlar da onları takip eden kişileri takip etmeye karar verirler. Hatta bunun için Kayseri’ye bile giderler. Kayseri’de sonunda gizemli pusulayı bulurlar. Hatta pusulayı alanları da polislere yakalattırırlar. Pusulayı dedelerine verince dedeleri çok mutlu olur. Dedeleri ve kuzenler pusulayı müzeye teslim eder, müze buluşmasında ise dedeleri “Torunlarımla gurur duyuyorum onlar olmasaydı pusula şu an müzede olmayabilirdi” der.

Bu kitap iş bitirme rehberidir

Bu kitap aslında bir işe baş koymuşsak eğer bu işi bitirene kadar hiç vazgeçmeden sonunu getirmeliyiz, mesajını veriyor. Benim okuduklarım içinde en iyi kitaplardan biri, çok beğenerek okudum ve tüm çocuklara tavsiye ederim. Bu kitabın bize katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum.

  

Kitap: Gizemli Pusula
Yazar: Mesut Güler
Yayınevi: 44 yayınları
Okuma Yaş Grubu: 10 ve üzeri                                                                 

(ŞNP/SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı
Şimal Naz Polat
Şimal Naz Polat
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2013 Diyarbakır doğumlu. Küçüklüğünden beri kitap okumayı çok seviyor. Kitaplar ilgisini çok çekiyor. Kitap okumanın insan hayatında iletişimi çok iyi pekiştirdiğini düşünüyor. Bununla birlikte sosyal...

2013 Diyarbakır doğumlu. Küçüklüğünden beri kitap okumayı çok seviyor. Kitaplar ilgisini çok çekiyor. Kitap okumanın insan hayatında iletişimi çok iyi pekiştirdiğini düşünüyor. Bununla birlikte sosyal hayatta ve eğitim hayatında olumlu sonuçlarını fazlasıyla görüyor. Hobilerinin arasında resim yapmak, piyano ve keman çalmak vardır. Eğitimine Diyarbakır’da devam ediyor. 

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