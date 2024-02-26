‘Kuzenler Takımı’ iş başında

Mesut Güler’in yazmış olduğu “Gizemli Pusula” adlı kitap Kuzenler Takımı’nın geçirmiş oldukları bir maceradan bahsediyor. Kuzenler Takımı birbirlerini çok seven kuzenlerden oluşur. Grubun en büyük üyesi Hakan’dır. Kuzenler karne günü dedelerinin evlerinde buluşurlar. Hakan da dedelerinin evine il dışından gelir. Dedeleri onları karne hediyesi olarak Uludağ’a gönderecek. Dedeleri onlara yemekte dedelerinden kalma bir pusulanın kaybolduğundan bahseder.

Gizemli pusulayı buldular

Çocuklar bundan çok etkilenirler. Çocuklar yemekten sonra yola çıkarlar. Çocuklar Uludağ’a ulaştıklarında bu konunun peşini bırakmamaya karar verirler. O gece, sabah daha sağlıklı düşünecekleri için uyurlar. Sabah birilerinin onları takip ettiğini anlarlar. Onlar da onları takip eden kişileri takip etmeye karar verirler. Hatta bunun için Kayseri’ye bile giderler. Kayseri’de sonunda gizemli pusulayı bulurlar. Hatta pusulayı alanları da polislere yakalattırırlar. Pusulayı dedelerine verince dedeleri çok mutlu olur. Dedeleri ve kuzenler pusulayı müzeye teslim eder, müze buluşmasında ise dedeleri “Torunlarımla gurur duyuyorum onlar olmasaydı pusula şu an müzede olmayabilirdi” der.

Bu kitap iş bitirme rehberidir

Bu kitap aslında bir işe baş koymuşsak eğer bu işi bitirene kadar hiç vazgeçmeden sonunu getirmeliyiz, mesajını veriyor. Benim okuduklarım içinde en iyi kitaplardan biri, çok beğenerek okudum ve tüm çocuklara tavsiye ederim. Bu kitabın bize katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum.

Kitap: Gizemli Pusula

Yazar: Mesut Güler

Yayınevi: 44 yayınları

Okuma Yaş Grubu: 10 ve üzeri

(ŞNP/SYZ/AÖ)