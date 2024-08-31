Kültür-sanat takviminizde yer açın: Sezon başlıyor

Sıcaklar hâlâ derece tanımaksızın üzerimizdeki etkisini devam ettirse de, takvimsel olarak yarın yaz mevsimini noktalıyoruz.

Her zamanki gibi, “Hiçbir şey anlamadık,” deyip mecburiyetten kulağımızın üstüne yatacağımız üç aylık -hesapta- tatil sezonu geride kaldı.

Ana haber bültenlerinin, tatil yapanlar, yapamayanlar, tatilin yurt içinde mi, yurt dışında mı daha ucuza geldiğine dair haberlerini de sömestr için askıya aldık.

Kente dönüş başladığına göre; sıra etkinlikleri takip etmeye geldi. Biz de “âdettendir” diyerek, yeni sezonun kaçırılırsa üzülünecek kültür sanat etkinliklerini sizler için derledik.

En sağlam metal konserinden, yerli rock sahnelerine, görülmesi gereken sergilerden, yepyeni tiyatro oyunlarına kadar en iddialı etkinlikler aşağıda…

IN FLAMES

Bu yaz metale doyduk desek yeridir ancak rotayı kuzeye çevirince karşımıza dağ gibi İsveçli melodik death metal grubu In Flames çıkıyor.

Yani boyunların kökten kopması için hâlâ son bir şansımız var! Doksanlı yıllardan beri kariyerinde bir milim dahi geri atmadan, hatta üstüne iyice sertleşip dinleyiciye istediğini veren In Flames, hayli sert geçecek bir gece için İstanbul’a geliyor.

Epifoni organizasyonu ve Yüzdeyüz Metal’in katkılarıyla 1 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak grubun biletleri satışa çıktı.

Şimdiye kadar headliner oldukları festivallerin haricinde, Megadeth, Judas Priest, Lamb of God, Slipknot gibi metal devleriyle aynı sahneyi paylaşan topluluğun, yerinde duramayan sahne performansıyla eşsiz bir metal gecesi geçirmek için takvimlerinizi şimdiden ayarlamanızda fayda var!

MOR VE ÖTESİ

Türkçe rock müziğinin mihenk taşlarından mor ve ötesi, yeni sezonu unutulmaz bir konsele karşılamaya hazırlanıyor.

Tüm şarkılarında, albümlerinde, konserlerinde kendi sınırlarını aşan topluluk, 14 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarını selamlayacak! Bu konsere özel sahne prodüksiyonu ve yine bu konser için hazırladıkları sürprizleriyle konsere kaçırılmayacak bir konser vermeye hazırlanan mor ve ötesi, dillere pelesenk olmuş şarkılarını mekânı dolduran herkesle, hep bir ağızdan birlikte söyleyecek.

“DUYDUN MU?

Çağımızın medya standardından ve popüler kültürden etkilenen sekiz sanatçının eserlerinde oluşan “Duydun mu?” adlı karma sergi, bugün Brieflyart Galeri’de sanatseverlerle buluşacak. Sanat tarihçisi Aslı Bora’nın küratörlüğünde düzenlenen ve Ercan Filiz, Buket Ada Kılıç, Burcu Filiz, Esra Meral, Halil Eren, Mihriban Mirap, Özge Günaydın, Pınar Bora’nın eserlerden oluşan “Duydun mu?” sergisi, 20 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide yer alan seçki, tüketim kültürünün kodlarının sanatla nasıl bir araya geldiğini ve bu ilişkinin bir ürünü olan çatışma üzerinde duran eserlere ev sahipliği yaparken, sergiye katılan sanatçıların farklı temsil biçimlerinin tüketim toplumuyla olan ilintisi birbirinden ayrı perspektiflerle ele alınıyor.

AMADEUS

Beş yıldır kapalı gişe oynayan “Amadeus” oyunu Anadolu’yu karış karış gezmek için yola çıkıyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortaklığıyla, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle sahnelenen ve yaklaşık 350 bin kişinin izlediği “Amadeus”, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikâyesini anlatıyor.

Bu yaz 4 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da başladığı Anadolu turnesini 12 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda sonlandıracak “Amadeus”ta, Salieri karakterini Selçuk Yöntem, Amadues’u Tansu Biçer canlandırırken Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz da dönüşümlü olarak Costanze’ye can veriyor.

AMADEUS ANADOLU TURNESİ PROGRAMI:

6 Eylül 2024 / Antalya Açıkhava, Antalya

7 Ekim 2024 / Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır

9 Ekim 2024 / Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Gaziantep

11 Ekim 2024 / Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana

12 Ekim 2024 / Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana

AFİFE

Sayısını unuttuğumuz kuşaklar boyunca tiyatroculara ve kadınlara ilham olmuş Afife Jale’nin hayatı yepyeni bir kurmacayla bu sezon tiyatroseverlerin karşısında olacak.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in yaptığı, Selin Cankı Ceylan’ın yazdığı oyunda Afife Jale’yi Demet Evgar’ın canlandıracak. Evgar’a, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ gibi isimler eşlik edecek.

14 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirecek “Afife”, ilerleyen tarihlerde de sahnelenmeye devam edecek. Takipte kalın deriz!

(BS/EMK)