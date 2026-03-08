Küba’da toplumsal cinsiyetin dönüşümü

Bir toplumda kadınların konumunu anlamanın en güvenilir yolu, kadınlara dair söylemlere değil, onların toplumsal yaşam içindeki gerçek konumuna bakmaktan geçer. Ataerkillik yalnızca kültürel kalıplarla değil; üretim ilişkileri, mülkiyet biçimleri ve gündelik hayatın örgütlenmesi aracılığıyla yeniden üretilen bir toplumsal düzen biçimidir. Bu nedenle kadın özgürleşmesi de yalnızca hukuki eşitlik ya da kültürel dönüşümle değil, toplumsal yaşamın maddi örgütlenişinin değişmesiyle mümkün hale gelir.

1959’da gerçekleşen Küba Devrimi, bu açıdan Latin Amerika tarihinde özgün bir deneyim oluşturur. Devrim, kadını korunması gereken bir mağdur olarak değil; toplumsal dönüşümün aktif bir öznesi olarak konumlandırmayı hedefledi. Eğitim, sağlık, üretim ve siyasal katılım alanlarında gerçekleştirilen yapısal değişiklikler, kadınların kamusal yaşamda görünürlüğünü ve etkisini önemli ölçüde artırdı.

Bununla birlikte Küba deneyimi kusursuz bir model değildir. Devrim, önemli kazanımlar yaratmış olsa da ataerkilliğin kültürel kalıntıları ve ekonomik krizlerin yarattığı yeni eşitsizlikler bu dönüşümün sınırlarını da görünür kılıyor. Küba’da kadın özgürleşmesi, bu nedenle tamamlanmış bir süreçten çok, çelişkilerle ilerleyen tarihsel bir deneyim olarak değerlendirilmelidir.

Devrim öncesi toplumsal yapı

1959 öncesi Küba’da kadınların toplumsal konumu Latin Amerika’nın genel ataerkil yapısından farklı değildi. Kadınların önemli bir bölümü eğitim olanaklarına erişemiyor, kırsal bölgelerde hem üretim sürecinde çalışıyor hem de ev içi emeğin tüm yükünü taşıyordu. Kentlerde ise kadın emeği çoğunlukla düşük ücretli ve güvencesiz sektörlerde yoğunlaşıyor, siyasal katılım ise oldukça sınırlı kalıyordu.

Bu yapı yalnızca kültürel alışkanlıkların değil, aynı zamanda ekonomik bağımlılık ilişkilerinin sonucuydu. Kadınların büyük bir bölümü geçim araçlarına doğrudan erişemediği için aile içindeki erkeklere bağımlı bir konumda bulunuyordu.

Devrim, tam da bu bağımlılık ilişkilerini hedef aldı. Kadının toplumsal konumunun değişmesi, yalnızca hukuki eşitlik sağlamakla değil; eğitim, çalışma ve kamusal hizmetlere erişim gibi alanlarda köklü dönüşümler yaratmakla mümkün olabilirdi.

Örgütlenme ve dönüşüm

Devrimin kadın politikalarının en önemli araçlarından biri 1960 yılında kurulan Küba Kadın Federasyonu (FMC) oldu. Federasyon, kadınların toplumsal yaşama katılımını teşvik eden ve gündelik hayatın örgütlenmesine doğrudan müdahale eden geniş bir toplumsal örgütlenme ağı haline geldi.

FMC, özellikle okuma-yazma kampanyaları, mesleki eğitim programları ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli bir rol üstlendi. Devrimin ilk yıllarında yürütülen okuryazarlık seferberliği sırasında binlerce genç kadın kırsal bölgelere giderek eğitim çalışmalarına katıldı. Bu süreç, kadınların hem kamusal alanda görünür hale gelmesini hem de politik olarak aktifleşmesini sağladı.

Bugün Kübalı kadınların büyük bir kısmının FMC içinde örgütlü olması, bu yapının yalnızca sembolik bir temsil mekanizması olmadığını gösteriyor. Federasyon, kadınların gündelik sorunlarını kolektif biçimde tartışabildiği ve çözüm arayabildiği bir toplumsal alan yarattı.

Hukuki ve maddi müdahale

Kadın özgürleşmesinin kurumsal çerçevesini güçlendiren en önemli adımlardan biri 1975 yılında kabul edilen Küba Aile Yasası oldu. Bu yasa, aile içindeki sorumlulukların kadın ve erkek arasında eşit biçimde paylaşılması gerektiğini açıkça tanımlar ve ev içi emeği toplumsal bir mesele olarak ele alır.

Bu hukuki düzenlemeler, kamusal hizmetlerle destekleniyor. Ücretsiz sağlık sistemi, yaygın eğitim olanakları ve devlet destekli çocuk bakım kurumları, kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştıran temel mekanizmalar haline geldi.

Bu politikaların sonucunda kadınların işgücüne katılımı ve meslek çeşitliliği önemli ölçüde arttı. Kadınlar yalnızca geleneksel sektörlerde değil; bilim, mühendislik, eğitim ve sağlık alanlarında da güçlü bir temsil kazandı.

Kazanımların somut sonuçları

Bu yapısal dönüşümün etkileri toplumsal göstergelerde açık biçimde görülüyor. Kadınların eğitim oranı erkeklerle büyük ölçüde eşitlenirken, yükseköğretimde kadınların oranı birçok alanda erkekleri aştı.

Siyasal temsil de dikkat çekici bir düzeye ulaştı. Küba Ulusal Meclisi’nde kadınların oranı son yıllarda yaklaşık yüzde 55 civarındadır. Bu oran, dünya ortalamasının oldukça üzerinde ve kadınların siyasal alandaki görünürlüğünün arttığını gösteriyor.

Bununla birlikte temsil oranlarının yüksekliği, karar alma süreçlerinde tam eşitliğin sağlandığı anlamına gelmeyebilir. Küba’da kadınların siyasal alandaki etkisi konusunda daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç var.

Çelişkiler ve sınırlar

Devrimin yarattığı ilerlemelere rağmen Küba’da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bazı önemli çelişkiler devam ediyor. Bunların başında, Latin Amerika toplumlarının tarihsel mirası olan machismo kültürünün tamamen ortadan kalkmamış olması gelir.

Ev içi emeğin önemli bir kısmı hâlâ kadınlar tarafından üstleniliyor. Çocuk bakımı ve gündelik ev işleri konusunda erkeklerin katılımı artmış olsa da bu alanlarda eşitlik tam anlamıyla sağlanmış değil.

1990’larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Küba ekonomisinin yaşadığı derin kriz, devlet tarafından “Özel Dönem” olarak adlandırılan kapsamlı bir yeniden örgütlenme sürecini başlattı. Bu süreçte kamusal hizmetlerin daralması ve tüketim mallarındaki kıtlık, toplumsal yeniden üretimin önemli bir bölümünün yeniden hane içine kaymasına neden olarak bakım ve gündelik yaşamın örgütlenmesinde kadınların üzerindeki yükü belirgin biçimde artırdı.

Aynı dönemde gelişen turizm ekonomisi ve dolarizasyon süreci de yeni toplumsal eşitsizlikler yarattı. Turizm sektörünün büyümesi bazı kadınlar için yeni gelir olanakları sağlasa da aynı zamanda kayıt dışı çalışma ilişkilerini genişleterek toplumsal yeniden üretim yükünün kadınlar üzerindeki baskısını artıran yeni eşitsizlik biçimleri doğurdu.

Cinsellik politikaları ve özeleştiri

Devrimin ilk yıllarında cinsellik politikaları, devrimci hedeflerin öncelikli olduğu bir dönemde oldukça sınırlı bir anlayış çerçevesinde şekillendi. 1960’lı yıllarda eşcinsel bireylere yönelik bazı uygulamalar, dönemin bilimsel bilgisinin sınırlılığı ve ideolojik çerçevenin bu alandaki dar yorumlarıyla ilişkilidir. Bu dönemde eşcinsellik kimi zaman “burjuva yozlaşması” ya da “toplumsal sapma” olarak değerlendirildi ve bu yaklaşım çeşitli ayrımcı uygulamalara zemin hazırladı. Ancak Küba Devrimi sonraki yıllarda bu politikaları eleştirel biçimde yeniden değerlendirdi. Özellikle 1990’lardan itibaren başlayan tartışmalar ve 2000’li yıllarda güçlenen toplumsal hareketler, devlet kurumlarının bu alandaki yaklaşımını değiştirmesinde etkili oldu.

Bu sürecin en görünür noktalarından biri, devrim liderlerinden Fidel Castro’nun 2010 yılında verdiği bir röportajda geçmişte eşcinsel bireylere yönelik uygulamaları “büyük bir adaletsizlik” olarak nitelendirmesi ve bu konuda sorumluluk üstlenen bir tutum sergilemesi oldu.

Bugün Küba Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (CENESEX) gibi kurumlar aracılığıyla yürütülen eğitim programları ve kamusal kampanyalar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda farkındalığı artırmayı ve ayrımcılığı azaltmayı hedefliyor. Bununla birlikte, bu dönüşümün oldukça geç bir dönemde gerçekleşmiş olması, Küba deneyiminin bu alandaki çelişkilerini ve tarihsel sınırlarını da görünür kılıyor.

Bu süreç aynı zamanda Küba deneyiminin kendi politikalarını eleştirel biçimde gözden geçirebilme ve zaman içinde değişime gidebilme kapasitesini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Sonuç yerine

Küba’da kadın özgürleşmesi, yalnızca hukuki eşitlik sağlayan reformlardan ibaret değil. Eğitim, sağlık, bakım hizmetleri ve siyasal katılım alanlarında gerçekleştirilen yapısal dönüşümler, kadınların toplumsal yaşam içindeki konumunu köklü biçimde değiştirdi.

Bununla birlikte ataerkil kültürün kalıntıları, ekonomik krizlerin yarattığı baskılar ve yeni toplumsal eşitsizlikler bu sürecin sınırlarını da ortaya koyuyor. Küba deneyimi, bu nedenle ne kusursuz bir model ne de başarısız bir girişim olarak değerlendirilebilir.

En önemli ders, kadın özgürleşmesinin yalnızca niyet beyanlarıyla değil; örgütlenme, kamusal politikalar ve maddi dönüşümlerle mümkün olduğudur. Küba, tüm çelişkilerine rağmen, bu dönüşümün tarihsel olarak mümkün olduğunu gösteren en önemli deneyimlerden biri olmayı sürdürüyor.

