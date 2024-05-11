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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2024 00:00
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Korku dağları üzerine

Ülkeyi yasaklarla yönetmeyi düstur edenlerin aldıkları  keyfi ve dayanaksız kararların yanlışlığı daha iyi anlaşılıyor artık. Osman Kavala’nın tutukluluğu, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi bunlardan sadece bir kaçı...

Akın Güre
Akın Güre

Akın Güre
Görseli Büyüt
Korku dağları üzerine
Fotoğraf: Murat Bay / 1 Mayıs 2024 Saraçhane Meydanı

Ayvalık Atatürk Bulvarı'nda 1 Mayıs yürüyüşünü yaparken aklım Saraçhane'deki kalabalıktaydı. Her yerde eğlence ve tepki karışımı bir şölen havasında kutlanan işçi bayramı İstanbul’da kutlanamadı maalesef.

Taksime çıkma ısrarını kötüye yoran bazı medya ve yazarlar olayları birilerinin hoşuna gidecek tarzda yansıta dursunlar, yaşanan manzaralar demokrasi fukarası ve hukuktan nasibini almamış  bir ülke  olduğumuzu bütün dünyaya gösterdi.

Türkiye'nin nasıl yönetildiğini bir kere daha görmek şahsen içimi acıttı yine, oturup daha önce başladığım bir şiiri yeniden ele alıp "Korku Dağları"nı yazdım. İçine endişelerim de  katarak ruh halimi yansıttım biraz. Ama  korkunun bir korkuluk haline dönüşmesinin hikayesi  ve ülkeyi yönetirken topluma bir gözdağı verilmesiydi anlatılmak istenen.

Yarınsızlık yarası belki daha güçlü anlatılmaya muhtaçtır. Çünkü yaşadıklarımız kolay yutulur şeyler değil. Yarınsızlığın da gelecekle ilgili belirsizliğin bir karşılığı olduğunu düşünüyorum.

Ülkeyi yasaklarla yönetmeyi düstur edenlerin aldıkları  keyfi ve dayanaksız kararların yanlışlığı daha iyi anlaşılıyor artık. Osman Kavala’nın tutukluluğu, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi bunlardan sadece bir kaçı.

Bir şehirde yaşayanların keyfi kararlarla yaşamlarına müdahale sayılacak ölçüsüz yasaklamaların tek bir açıklaması vardır: ülke bir baskı rejiminin çizmeleri altındadır.

Yaratılan bariyerler ile korku dağları beklemektedir. Ama bu çift taraflı bir korkudur. Korkutanın da kendini  güvencede hissedeceği bir durumdur bu. Şimdi Türkiye bu korkuyu nasıl aşar, nasıl demokrasiye ve hukuk sistemine kavuşur bu sorunu çözmek zorundadır.

Korku Dağları

Korkuluklar vardır hep kapatır yolları

aşkı, sevdayı zincire vurur

insanı zavallı yerine koyan

söz dinlemez karanlıklar.

Artık elinden tutulmaz yarınlar

uçurtmaları süzülmeyen baharda 

üzgün bir pınar,

sahipsiz  eşyalar gibi kalacaktır. 

Böyle büyür arkamızdan

bize benzemeyen çocuklar

yeni ülkelerine havalanırlar

ama sarışın, ama mavi kanatlarından.

Korkuluklar ve biz kalırız

günahlarımızla yanan otlarla

dönmelerini konuşup,

bakarız arkalarından. 

(AG/EMK)

1 MAYIS 1 Mayıs 1977 1 Mayıs 2024
Akın Güre
Akın Güre
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