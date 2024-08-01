Kitapların konteyner gemilerinden kitaplıklara uzanan yolculuğu

“Kaptan bir park etme sorunuyla karşı karşıya… Kalabalık bir limana tıpkı bir balina gibi koskocaman bir gemiyi nasıl yanaştırırsınız? Kısa cevabı verelim: Bu çok zor bir iştir!”

Yapı Kredi Yayınları, “Okul Öncesi” kitaplığına kitapların konteyner gemileriyle taşınmasını anlatan “Bir Burada, Bir Orada!”yı ekledi. Hong Kong Limanı’ndan konteyner gemilerine yüklenen kitapların okyanusu geçerek okurlarıyla buluşmasını anlatan kitap, raflardaki yerini aldı.

Çin’in Hong Kong Limanı’nda başlayan kitap, dört haftalık yolculuk süresince yaşananları anlatarak çocuklara deniz taşımacılığı konusunda da bilgi veriyor. Kitapların gemiye yüklenmesi ve indirilmesi, Atlas Okyanusu’ndan ve Panama Kanalı’ndan geçişler ve mürettebatın yolculuk süresince yaptıkları işleniyor.

Hikâye, kitapların New York’a ulaşmasıyla bitmiyor, kitapların kitapçılara nasıl dağıtıldığını anlatarak devam ediyor. Kitapların, kitapçılarda raflara yerleştirilmesini aktarırken çocuklara kitapların nasıl satış için düzenlendiğini de aktarıyor.

“Her okurun bir kitabı var mıdır?”

“Bir Burada, Bir Orada!” ayrıca her sayfada resimlerle desteklediği karşıt anlamlı kelimelere yer veriyor ve şöyle soruyor: “Her kitabın bir okuru vardır, peki her okurun bir kitabı var mıdır?”

Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne Panama Kanalı’ndan geçerek dört haftalık bir deniz yolculuğu sonunda New York’ta kitapçı raflarına, oradan da okurların evlerine uzanan hikâye, karşıt kavramların yanında deniz ulaşımı ve coğrafya hakkında da bilgiler sunuyor.

3-8 yaş arasındaki okuyucular için uygun olan kitabı Margo Linn yazdı, Brian Fitzgerald resimledi ve Tuğçe Özdeniz Türkçeye çevirdi.

Yazar Margo Linn, yaklaşık 30 yıl boyunca ilkokullarda dil öğretmeni olarak çalıştıktan sonra çocuklar için yazmaya başladı.

Resimleyen Brian Fitzgerald, İrlanda’da sanat ve tasarım üzerine öğrenim gördükten sonra resimlediği çocuk kitaplarıyla pek çok ödül kazandı. 2014’te İtalya’da Bologna Çocuk Kitapları Fuarı tarafından düzenlenen Sessiz Kitap Yarışması’nda birinci oldu.

Çevirmen Tuğçe Özdeniz ise 10 yılı aşkın süredir yayıncılık alanında çalışıyor, halihazırda Can Çocuk Yayınları’nda editörlük görevini sürdürüyor. Editörlüğün yanı sıra İngilizceden çocuk kitapları çeviriyor.

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