ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 12:31
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 13:11
1 dk Okuma

Kim bu hayata barikat kuranlar?

Demir bariyerler ile örülen polis barikatları özellikle İstanbullular açısından neredeyse bir kent mobilyası haline geldi. Taksim çevresini gezen turistler de herhalde anılarını bariyerler ile ölümsüzleştiriyordur. Merak ettiniz mi onlar nasıl kuruluyor? Kim kuruyor?

Murat İnceoğlu

ENRead in English
Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu

ENRead in English
Görseli Büyüt
Kim bu hayata barikat kuranlar?
CHP İstanbul İl Merkezi önü (Fotoğraf: Murat Bakan)

1 Mayıs, 8 Mart, 25 Kasım ve daha nice günde İstanbullular daha güne başlamadan İstanbul'un bir kısmı demir bariyerler ile kapatılır. Adeta kent dokusunun bir parçası haline geldiği için de artık yadırganmaz. Hatta kimi zaman herhalde "Nasıl olsa yakında yine kapatacağız" diye düşündükleri için söz konusu günler geçtikten sonra da kaldırılmaz.

Belediyenin AKP yönetimde olduğu günlerde belediye işçileri kamyonlarla getirir, indirir ve yerleştirir sonra toplardı. Son zamanlarda ise belli ki bu işi ihaleyle bir firmaya vermişler. Birçok kez o demirler indirilerken gördüm, "çekik gözlü" bir grup insan büyük bir uyum içerisinde demir bariyerleri kamyondan indiriyor, başlarında duran bir polis onlara kuracakları yeri gösteriyor. Artık taka çıkara işin ustası olmuşlar, bir çırpıda kenti "açıkhava hapishanesi"ne çeviriyorlar.

Görseli Büyüt
CHP İl Merkezi önü (Fotoğraf: Murat Bakan)
CHP İl Merkezi önü (Fotoğraf: Murat Bakan)

Bu insanların kim olduğunu, hangi firmaya çalıştıklarını, sigortalı mı kaçak mı çalıştıklarını merak ettim. Birkaç kez konuşmayı denedim ama ya Türkçe bilmedikleri ya da konuşmaya çekindikleri için maalesef yanıt alamadım. Aynı insanlar, aynı kamyonlar geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeydi. Muhabir arkadaşımız Gülseven Özkan ile konuştuk, araştırdı, polislere sordu, CHP'liler ile konuştu ama yine bilgi yoktu. İşin ilginci polisler de bilmiyordu bu bariyerleri söküp takanların kim olduğunu.

Görseli Büyüt
1 Mayıs öncesi Taksim meydanı
1 Mayıs öncesi Taksim meydanı

CHP'nin İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, merak edilenleri soru önergesi ile sordu. Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde "Basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görülmüştür. Bu araçlarda ayrıca yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kişilerin emniyet görevlileriyle hareket ettiği yönünde görüntüler bulunmaktadır." denildi ve sorular sıralandı:

Görseli Büyüt
1 Mayıs öncesi Taksim meydanı
1 Mayıs öncesi Taksim meydanı

1-    CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne polis barikatı getiren plakasız araçlar kime/ hangi kuruma aittir?
2-    Bu araçların plakasız olmasının gerekçesi nedir?
3-    Polis barikatlarını taşıyan plakasız araçların kullanımına kim veya hangi kurum tarafından izin verilmiştir?
4-    Söz konusu araçlarda bulunan onlarca yabancı uyruklu kişi kimlerdir? 
5-    Bu kişiler, Türkiye’de hangi statüyle bulunmaktadır? 
6-    Bu kişiler, sığınmacı mıdır? Yasadışı göçmen midir? 
7-    Bu kişiler,  yabancı uyruklu öğrenci midir? 
8-    Bu kişiler,  ikamet izni ve/veya çalışma izniyle ülkemizde bulunan yabancılar mıdır? 
9-    Bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan kişiler var mıdır?
10-  Bu kişiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirmesi bulunmakta mıdır?
11-  Bu şahıslar taşeron işçi ise güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır? ⁠Hangi sıfatla çalıştırılmaktadır? Şirket işçisi ise neden polis gözetiminde taşınmaktadır?
12-  Plakasız araçların kamu düzeni ve güvenliği açısından oluşturduğu riskler hakkında Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma veya inceleme başlatılmış mıdır?

İhalenin hangi firmaya verildiğine ilişkin bilgilere EKAP üzerinden de ulaşmak mümkün değil. Eğer Ali Yerlikaya yanıt verirse, hep birlikte merakımızı gidereceğiz.

Haber Yeri
İstanbul
CHP bariyer murat bakan
Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Soruların nasıl sızdığını Milli Eğitim de bilmiyor
26 Temmuz 2025
Soruların nasıl sızdığını Milli Eğitim de bilmiyor
Afrika, Türkiye ve Çin'in İHA pazarı oldu
25 Temmuz 2025
Afrika, Türkiye ve Çin'in İHA pazarı oldu
'ARAMA MOTORU'NDAN 'YANIT MOTORU'NA
Dijital medyanın kuşatılması ve bağımsız gazeteciliğin hayatta kalma mücadelesi
24 Temmuz 2025
Dijital medyanın kuşatılması ve bağımsız gazeteciliğin hayatta kalma mücadelesi
Bir gün Akkuyu da hedef olabilir mi?
22 Haziran 2025
Bir gün Akkuyu da hedef olabilir mi?
'Kürt reformu'nda geçen yüzyılın ardından
29 Mayıs 2025
'Kürt reformu'nda geçen yüzyılın ardından
Sayfa Başına Git