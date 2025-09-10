Kim bu hayata barikat kuranlar?

1 Mayıs, 8 Mart, 25 Kasım ve daha nice günde İstanbullular daha güne başlamadan İstanbul'un bir kısmı demir bariyerler ile kapatılır. Adeta kent dokusunun bir parçası haline geldiği için de artık yadırganmaz. Hatta kimi zaman herhalde "Nasıl olsa yakında yine kapatacağız" diye düşündükleri için söz konusu günler geçtikten sonra da kaldırılmaz.

Belediyenin AKP yönetimde olduğu günlerde belediye işçileri kamyonlarla getirir, indirir ve yerleştirir sonra toplardı. Son zamanlarda ise belli ki bu işi ihaleyle bir firmaya vermişler. Birçok kez o demirler indirilerken gördüm, "çekik gözlü" bir grup insan büyük bir uyum içerisinde demir bariyerleri kamyondan indiriyor, başlarında duran bir polis onlara kuracakları yeri gösteriyor. Artık taka çıkara işin ustası olmuşlar, bir çırpıda kenti "açıkhava hapishanesi"ne çeviriyorlar.

CHP İl Merkezi önü (Fotoğraf: Murat Bakan) Bu insanların kim olduğunu, hangi firmaya çalıştıklarını, sigortalı mı kaçak mı çalıştıklarını merak ettim. Birkaç kez konuşmayı denedim ama ya Türkçe bilmedikleri ya da konuşmaya çekindikleri için maalesef yanıt alamadım. Aynı insanlar, aynı kamyonlar geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeydi. Muhabir arkadaşımız Gülseven Özkan ile konuştuk, araştırdı, polislere sordu, CHP'liler ile konuştu ama yine bilgi yoktu. İşin ilginci polisler de bilmiyordu bu bariyerleri söküp takanların kim olduğunu.

1 Mayıs öncesi Taksim meydanı CHP'nin İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, merak edilenleri soru önergesi ile sordu. Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde "Basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görülmüştür. Bu araçlarda ayrıca yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kişilerin emniyet görevlileriyle hareket ettiği yönünde görüntüler bulunmaktadır." denildi ve sorular sıralandı: