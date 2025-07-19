'Keskin Bıçak' ve Diyarbakırsporlu Vedat

“yuva olamadığı yerde başlıyor

dünyanın ıssızlığı…”*

Beşiktaşlıların efsane “büyük” kaptanı Vedat Okyar, 1 Ağustos 1945’te Bursa İnegöl’de doğar. Babası Rahmi Okyar tekstilcidir ve Beşiktaş Spor Kulübü'nde de yönetici. Vedat Okyar futbola İnegöl idmanyurdu’nda başlar. 23 yaşında iken 1968’de Beşiktaş’a transfer olur ve sekiz yıl 1976’ya kadar top koşturur Beliktaş’ta. 64 yaşında vefat eder. Beşiktaş’ta attığı 43 penaltıdan 42’si golle sonuçlanır.

Bursaspor, Beşiktaş ve Karagümrük takımlarında top koşturan Vedat Okyar, Diyarbakırspor’un Ali Kahraman’ın başkanlığı, Şeyhmus Akçadağ’ın genel kaptanlığı ve Uğur Ersoy’un takımı çalıştırdığı yapıda 3. Ligden 2.Lige çıktığı 1975-1976 futbol sezonunda da bir yıl Diyarbakırspor’da top oynar. Hikâyesi de şöyle: Vedat Okyar’ın babası tekstilci Rahmi Bey ile o yıllarda otobüsleriyle seyahat acenteciliği yapan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Ali Kahraman dostturlar. Vedat Okyar askerliğini yapmak üzere Diyarbakır’a gelir. Babası da oğlunu Ali Kahraman’a emanet eder, “Orda top da oynasın, para da vermeyin. Askerliğini de yapsın,” der. Ali Kahraman da “Gelsin, Diyarbakırspor’da oynasın, takım şampiyon olduğunda Vedat’ın da askerliği biter” der. Ve öyle de olur. Ve öyle bir takım oluşur ki, takımın ikinci lige çıkıp top koşturduğu yıl da 1. Lige çıkar ve Uğur Ersoy’un yerine bu kez Zeynel Soyuer’in antrenörlük dönemi başlar. Vedat Okyar’ın emekleri elbette bu başarıda büyüktür.

Ve o yıl Diyarbakırspor’un şampiyonluk kupasını ilk kendisi havaya kaldırır. Eşi Asuman hanım “Diyarbakır yıllarını hiç unutamadığını” hep anlatır. Ve Diyarbakırspor’da orta saha oyuncusu olarak 8 numarayla oynadığı yıl şehrin futbol tarihine geçecek bir özdeyişi olur. Der ki Vedat Okyar; “Diyarbakır’ı Brezilya’ya benzetiyorum. Diyarbakır futbolda Türkiye’nin Brezilyasıdır.”

Onu tanıyanlar centilmen ve efendi kişiliğinin altını çizer. Bir maçta hakem maçı durdurup Vedat Okyar’a sorar; “tekme attın mı?”. “Attım hocam” der. “Çıkmak zorundasın” der. Ve Vedat çıkar maçtan. Soranlara “Bir Beşiktaşlı olarak hakeme yalan mı söyleyecektim?” der.

Okuduğunuz yazının bu kadarından sonrası, yani şimdi okuyacaklarınıza Google arama motorunda bir başka arama yaparken rastladım ve onlardan derlemeyi paylaşıyorum. Yazının sonuna da kendi notumu ekleyeceğim.

“Keskin Bıçak / Söz-Müzik: Sezen Aksu” [… Evlendiğinde eşi Asuman’a “Bana sakın bir şey taşıtma. 'Biber getir' filan yapma. Ben hiçbir akrabamla görüşmem. Senin de akrabaların benim evime gelmesin. Ben akrabaları sevmem, çünkü ben seçmedim. Ben seçtiğim insanla birlikte olurum." demiş Vedat Okyar. Evlilik iyi yürüyordur, ta ki o gün gelene kadar; "Bir gün eve geldim, akrabalar (baldız ve bacanak) var. 'Bunlar ne?' dedim, Eşim Asuman 'Eee, geldiler ne yapayım?' dedi. Peşinden de 'Eyvah, salatanın limonu yok, alır mısın?' diye ekledi. Ben de 'Alırım' dedim. Evden çıktım, lig de devre arasıydı." Hikâyenin bundan sonrası basına düşendir. şöyle: Okyar, eşi Asuman hanımla bu konuşmasından sonra evden ayrılır. Ancak limon almaya gitmez. Ligin devre arasıdır ve yolu Yalova’da termal tesislere düşer. 15 gün orada bir başına kalır. 15 gün sonra eve bir file limon ve bir gece vakti sadece kendisine yazıp hafızasına kazıdığı bir “şiir” kalır. Sezen Aksu’yu tanıdığı ifade edilir Vedat Okyar’ın. Hikaye edenler şöyle der ve bir davette bir araya gelirler. O davette bir kağıt parçasına Yalova’da otel odasında düşüne yazdığı şiiri yazar ve Sezen Aksu’nun eline tutuşturup okumasını ister. Sezen Aksu birkaç kez üst üste okur şiiri. Sezen Aksu o günlerde “Adı Bende Saklı” albümünün ardından yeni bir albüm hazırlığındadır. Bu şiiri yeni albümde bestelemek istediğini söyler Vedat Okyar’a. Kıramaz arkadaşını Okyar ve “Bir şartla, benim adım hiçbir şekilde geçmeyecek” der. ve Sezen Aksu’nun 2000 yılında çıkan “Deliveren” albümünün künyesinde o şiir “Keskin Bıçak / Söz-Müzik: Sezen Aksu” olarak yazılır ve çıkar. Sosyal medyada denir ki; 20 Temmuz 2009’da 64 yaşında kanserden vefatından iki yıl önce Vedat Okyar Keskin Bıçak’ın hikâyesini etrafındakilere böyle anlatmıştır… …]

Ve bugün YouTube’ta şarkıyı yeniden dinledim, 32 milyon kez tıklanıp dinlenen şarkının sözleri şöyledir:

Geldim yarım,

kaldım yarım

Neydi, ne oldu şu tez canım

Ertelendim hayattan,

sevdim yarım

Derken bugün olmazsa, olur yarın

Kendimden kaçak

Yarim keskin bıçak

Nerede bende o yürek

Yardan cayacak

Hep köşe bucak

Ben bu dünyayı anlayamadım

Niyetlendim de

altından kalkamadım…

Evet, Keskin Bıçak şarkısına dair Vedat Okyar’ın adına izafeden kendisine ve şakıyla ilgili hakkında yazılanlara düşeni böyle de! Hikayenin bir de şarkıyı albümünde okuyan ve altına imzasını atan muhteşem sanatçı Sezen Aksu cephesi var. Bir şekilde bir dost aracılığıyla ulaşıp sordurdum Sezen Aksu’ya; özeti şu “Sahiplerinden alınıp kullanılan bütün eserlerin kaynağı albümlerin künyesinde mutlaka yer alır. Bu şarkı da bir başkasına ait olsaydı, yazılırdı. Her yıl bu şarkıya ya da kimilerine dair bir şeyler çıkar ve yazılır işte.”

Doğrusu aidiyet anlamında Keskin Bıçak’taki çok güçlü dizelerin ruhu Sezen Aksu’yla çok örtüşük. Ve Vedat Okyar’ın da ne öncesinde ne de sonrasında başka hiçbir yazılmış paylaşımının olmaması ardında sadece güzel bir “Hikâye” bırakmış oluyor…Hayatın zaten kendisi keskin bıçak değil mi?

* Rona Aslan / Dalgın / Everest Yayınları, 2025.

(ŞD/TY)