TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
BİAMAG KURDÎ
DW: Dîroka Weşanê: 31.10.2026 15:32 31 Cotmeh 2026 15:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.11.2026 12:12 1 Mijdar 2026 12:12
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Kêşeya kurd an kêşeya kurdî

Ji bo deshilatîya Tirkiyeyê kurd çima kêşe û arîşe ne? Ji ber ku ew naxwazin dev ji ziman, çand û nasnameya xwe berdin, ew dixwazin li ser xaka xwe bi nasnameya xwe bijîn.

Samî Tan

Samî Tan

Samî Tan

Dîmenê mezin bike
Kêşeya kurd an kêşeya kurdî
Wêne: Ferhat Yaşar
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bi salan e em vê peyva “Kürt Sorunu” anku “Kêşeya kurd” dibihîzin, hinek dibêjin kêşeya kurd di rastîya xwe de kêşeya kurdî ye, ew jî ber qedexekirina zimanê kurdî ye. Hinek jî ya rast kêşe ne kurd in, ne jî kurdî ye, kêşe ew tirk in ku naxwazin dest ji serdestîya xwe berdin.

Ji bo deshilatîya Tirkiyeyê kurd çima kêşe û arîşe ne? Ji ber ku ew naxwazin dev ji ziman, çand û nasnameya xwe berdin, ew dixwazin li ser xaka xwe bi nasnameya xwe bijîn. Lê dema ku mirov bi baldarî lê dinêre, kêşe ew modela netewe-dewletê ye ku bi darê zorê li ser gelan hatiye ferzkirin. Bi wê modelê re yekdengî û yekrengî li ser civakê hatiye ferzkirin.

Hinek berdevkên desthilatîyê dibêjin, kurd jixwe tu carî nebûne dewlet. Ev gotin hem rast e, hem jî ne rast e. Heta pêşketina îdeolojîya netewegirîyê, ne netewe (bi wateya xwe ya rasteqîn) hebûn, ne jî netewe-dewlet hebûn. Em bi hûrbînî bala xwe bidinê, Osmanî jî ne dewleteke tirkan bû. Heke dewleteke tirkan bûya, rayedarên wê nedigot, “Etrakê bî îdrak”.

Li alîyê din, heke em van dewletên ku şah û padîşahên wan ji regezeke tirk in, wekî dewletên tirkan bipejirînin, hingî dewleta Eyûbî, dewleta Merwanî, dewleta Şedadî jî dewletên kurdan in. Ewên ku bi deh hezar leşkerî çûn hawara Alparslan Merwanî bûn. Piştî wê jî kurd heta Fermana Tanzîmatê di bin serwerîya mîrekîyên xwe de nîv-serbixwe dijiyan; bi tenê bac û leşker didan dewleta Osmanî.

Her wekî hemû dewletên îslamî, Împaratorîya Osmanî jî dewleteke misilmananbû, miletê misilman bi hemû pêkhateyan xwe serwer û serdest bûn. Mixabin miletê ne-misilman jî bindest bûn.  Hingî kurdên êzîdî ne tê de, kurd jî ji miletê misilmanbûn û serdest bûn.

Têkilîya kurd û tirkan piştî ku jon-tirk hatin ser desthilatîyê û tirkperestî li ser miletê misilman ferz kirin xera bûn. Îdeolojîya tirkperwerî û tirkperestîyê piştî têkçûna Osmanîyan a li Balkanan (1912) bi handana almanan geş bû. Almanya wekî hêzeke emperyalist a nû ji xwe re li nokeran digerîya, ji bo vê yekê piştgirî da turkîzmê.

Her wekî “ Îsmaîl Kupelî di gotara xwe ya bi navê “The Kurdish Question in Turkey: On violent enforcement of nation-state (Kêşeya Kurd li Tirkiyeyê: Li ser Netewe-dewleta bi darê zorê)” de jî bal kişandiye serê, heta sepandina polîtîkayên tirkîzmê kurd parçeyekî desthiatîyê bûn. Di destpêkê de di nav Îttîhat Terakkî de jî gelek kurdên mîna Evdila Cewdet hebûn ku di kovarên kurdan de nivîsên wî hatine weşandin. Lê sala 1909an hemû bername û plansazîyeke avakirina netewe-dewleta tirk hatiye danîn û piştî wê hemû sazî û dezgehên ne-tirkperest hatine qedexekirin. Pêşeng û rewşenbîrên kurdan piştî vê yekê bûne dijber.

Ev polîtîka û plansazîya avakirina netewe-dewleta tirk ji hêla avakarên komarê ve jî hatiye domandin. Li gorî vê bernameyê gelên ne-misilman bi awayekî ji holê hatine rakirin, ji bo gelên ne-tirk ên misilman jî biryara helandin û pişaftinê hatiye girtin. Li gorî vê bernameyê dewleta ku berê hemû misilmanan bû, êdî bi tenê dibû ya tirkan û kesên ku dibûn tirk.

Kurdan ev polîtîka nepejirand, ji ber vê yekê tiştê ku em îro jê re dibêjin, “Kêşeya Kurd” derket holê.

Li gorî Kupeli, bi tenê piştî Serhildana Şêx Seîd 15 hezar kes hatin kuştin, bi deh hezaran kes jî hatin mişextîkirin. Li gorî raporên dewletê di navbera salên 1925-1938an de 60 hezar kes hatin kuştin û 180 hezar kes ji cih û warê xwe hatin koçberkirin.

Niha em qala aştî û biratîyê dikin, heke em li ser tiştan xeber nebin, wê modela netewe-dewleta ku bi darê zorê hatiye avakirin, nexin bin lêpirsînê, komareke li ser pir-dengî û pir-rengîyê ava nekin, em ê çawa li hev werin, bi hev re bijîn. .

Her wiha heke em qala Terteleya Dêrsimê, Qirkirina Gelîyê Zîlan, Qoçgirî nekin em ê çawa xwe bigîhinin aştî û aramîyê. Bi mêjîyê ku hê jî ji me re qala “Sêva Sor” û çîrokên Turanîzmê dike re çawa li hev bikin. Ew aqlîyeta yekperest dê çawa bibe parçeyekî modela pêkvejiyana li ser pir-rengî û pirdengîyê. Helbet ne tenê divê kurd û tirk li hev werin, divê sûcên li dijî gelê alewî, gelên ne-misilman jî derkevin holê, hesabê wan sûcan (kê kiribe) were pirsin.

(ST/FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî Kurd ziman çand biamag kurdî
Samî Tan
Samî Tan
Hemû Nivîsên wî/wê
Lêkolîner-Zimanzan. Li Rihayê xebatên xwe yên li ser zimanê kurdî di bin banê Komeleya Çand û Zimanê Kurdî de didomîne. Her wiha di Edessa Tv...

Lêkolîner-Zimanzan. Li Rihayê xebatên xwe yên li ser zimanê kurdî di bin banê Komeleya Çand û Zimanê Kurdî de didomîne. Her wiha di Edessa Tv de li ser ziman, çand û wêjeya kurdî bernameya bi navê Deng û Reng pêşkêş dike.

Di tîrmeha1993yan de bi awayekî profesyonel di Rojnameya Welat de dest bi rojnamegerîya kurdî kiriye. Piştî girtina rojnameya Welat, di beşa nûçeyên cîhanê ya Rojnameya Ozgur Ulkeyê de xebitiye. Di rojnameyên Welatê Me û Azadîya Welat da wekî edîtor xebat kiriye. Ji sala 1997an heta 2005an wekî gerînendeyê giştî û sernivîser di rojnameya Azadiya Welat de xebat kiriye. Gotarên wî di gelek rojname û kovarên kurdî de hatine weşandin.

Di sala 2002yan da wekî serperiştê beşa kurdî û berpirsê karê nivîsaran ê Ajansa DÎHAyê kar kiriye. Ji sala 2007an heta 2016an wekî rêveber, serok û hevserok di Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê de xebatên lêkolînî û akademîk pêk anîne. Di kovara Zendê da bi dehan gotarên wî yên lêkolînî hatine weşandin.

Tan derçûyê beşa Ziman û Wêjeya Farisî û Beşa Zimannasîyê ya Zanîngeha Stenbolê ye. Her wiha di 2018an da jî li Zanîngeha Artûklûyê di beşa Ziman û Çanda Kurdî da lîsansa bilind a bitez kuta kiriye.

Berhemên wî: Waneyên Rêzimanê Kurmancî (2000), Şer Giran e, Ne Karê Henekan e (Mîzah) (2003), Rêzimana Kurmancî (2015), Analîza Du Xebatên Destpêkî yên Rêzimana Kurmancî (2019) (Teza Lîsansa Bilind), Seta pirtûkên fêrkirina kurmancî: Hînker û Hînker Kurmancî (Tevî Ronayî Onen), Ferhenga Kurdî-Îngilîzî; English_Kurdish Dictionary (2022) (Tevî Aysel Çetîn), Her bijî empatî, her bijî sempatî (Mîzah) (2025) Ziman: Man û Neman (Gotarê der barê zimanê kurdîya kurmancî de) (2026).

Werger û edîtorî: Manîfestoya Partîya Komunîst, Kapîtal Manga, Pirtûka gotarên “Konferansa Zimanê Kurdî” (Amadekar).

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Perwerdehîya pirzimanî ya li ser bingeha zimanê dayikê
28 Îlon 2026
Perwerdehîya pirzimanî ya li ser bingeha zimanê dayikê
Li dijî zimankujîyê pirzimanî û zimanperwerî
3 Îlon 2026
Li dijî zimankujîyê pirzimanî û zimanperwerî
Biçe serûpelê