ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 15:23
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 15:28
2 dk Okuma

Kent hafızası yok oluyor

Ankara Mimarlar Odası'nın düzenlediği “Kentimi Okuyorum” çocuk kitapları yarışmasında birincilik ödülü alan “Haydar Paşa’nın Evi” hafıza kültürüne giriş niteliğinde.

Elif Çelebi
Elif Çelebi

Elif Çelebi
Görseli Büyüt
Kent hafızası yok oluyor

Günümüzde hâlâ yanlış yapılaşmadan kaynaklı yıkımların ve can kayıplarının olduğu depremler yaşanırken hafızadan bahsetmek oldukça ironik. Özellikle Avrupa ya da Uzak Doğu’da, kentin belli odak noktalarındaki binaların önünde, ellerinde yine aynı binaya ait en az elli yıllık eski fotoğraflarla poz veren insanları sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Neden bizim ülkemizde de böyle bir kent hafızası yok, diye ne yazık ki soramıyorum. Dedim ya ironik. Bazen jeolojik, çoğu zaman ekonomik ve aslında hep politik nedenlerle yok oluyor kent hafızası.  

Hafıza kültürü oluşturmak

Peki, kent hafızamızı nasıl koruyabiliriz? Belki de önce bu kültürü edinmek için yola çıkmamız gerek. Aziz Nesin’in de dediği gibi, “Çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak yerine, dünyaya daha iyi çocuklar bıraksanız, sorun kendiliğinden çözülecek aslında.”

Haydar Paşa’nın evi

Ankara Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “Kentimi Okuyorum” çocuk kitapları yarışmasında birincilik ödülü alan “Haydar Paşa’nın Evi” kitabı tam bahsettiğim hafıza kültürüne giriş niteliğinde. Yazar Fuat Sevimay, İstanbul’un simgelerinden Haydarpaşa Garı’nın binlerce yıldır kamusal olarak kullanıldığı gerçeğinden yola çıkarak kurgusal bir metin oluşturmuş. İstanbul’un vapur güzergâhı üzerindeki tarihi yapıların, gerek farklı objelere dönüşerek, gerek adlarına yazılmış mısralar yardımıyla, gerekse de mimarlarının destek vermesiyle İstanbullulardan koparılmaması gerektiğini vurgulamış.

Hikâyede annesiyle gezintiye çıkan Elif, şahit olduğu olayları kendi dilinden anlatıyor. Öyküde İstanbul şehrine ait edebiyat, mimari ve kent yaşamı alanları hakkında çokça detay yer alıyor. Yazar, sade ve anlaşılır bir dille anlattığı kısa hikâyelerle kent hafızası gibi önemli bir konuyu, okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuklarından başlayarak herkesin içtenlikle okuyabileceği hale getirmiş. Çizer Gözde Eyce ise merak uyandırıcı bir perspektifle sunduğu kapak görselinde, kurguyu tamamlayan detaylara yer vermiş. Çocukların hikâyeye daha kapak sayfasından gireceği çok açık. Öykü için tasarlanan illüstrasyonların bazıları çocuk kahramanın gözünden yansıtılmış. Diğerleri ise farklı bakış açılarıyla hayal gücünü tetikleyici özellikler taşıyor.

Kent aidiyeti hissedecek

Bu resimli kitapla çocuklar, kurgu içindeki yapı, obje ya da kahramanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilir. Bu iletişim, hikâyede adı geçen yapıları kent içinde gördüklerinde de devam edecektir. Böylece çocuklar küçük yaşlardan itibaren kente aidiyet hissederek kentin hafıza kültürünü edinecektir diye düşünüyorum.

Yazar, yarattığı bu özgün kurguyla güncel ve toplumsal bir konuyu ele alarak çocukların, tarihi ve anısal değeri olan yapılara duyarlılık göstermesini hedeflemiş desem çok da yanlış olmaz sanırım. Kent hafızası oluşturabilecek nice kitapta buluşmak dileğiyle.

Kitap: Haydar Paşa’nın Evi
Yazar: Fuat Sevimay 
Resimleyen: Gözde Eyce 
Yayınevi: Hep Kitap 
Sayfa Sayısı: 32

(EÇ/SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı hafıza kent hafızası ankara mimarlar odası hep kitap
Elif Çelebi
Elif Çelebi
tüm yazıları
Aktif olarak mimarlık mesleğini sürdürüyor. Gelecekteki gıda erişimine yön verebilecek; terkedilmiş binaların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik ve ekoloji içerikli akademik çalışması ile 2019'da uzmanlığını aldı. Mesleğinin...

Aktif olarak mimarlık mesleğini sürdürüyor. Gelecekteki gıda erişimine yön verebilecek; terkedilmiş binaların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik ve ekoloji içerikli akademik çalışması ile 2019'da uzmanlığını aldı. Mesleğinin yanı sıra gönüllü olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, okuma sevgisi, kent ve çevre bilinci konularında çalışmalar yürüten sosyal platformlara destek oluyor. 0-18 yaş arası çocukların zihinsel becerilerinin, edindikleri kelime hazinesine bağlı olduğu gerçeğiyle kendi çocuklarımızın geleceğinin, başka çocukların geleceğinden ayrı düşünülemeyeceği olgusuyla hareket ediyor. 2020'de İstanbul Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Programı ve Nevzat Süer Sezgin Yetişkinler İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Atölyesi’ni tamamladı. 2021 Mart ayı itibariyle dijital olarak yayımlanan Kıpırtı Çocuk Dergisi yayın kurulu ve editör grubunda yer aldı. Bir öyküsü “Çevrim İçi Gülmece Uzaktan Eğitim Öyküleri” derlemesine seçildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı “Mor Masallar” ile çocuk ve kent temalı “Kentini Arayan Çocuklar” adlı derleme projeleri yayımlandı. Kıpırtı Çocuk Dergisi’nde “Kentin Renkleri” köşesini hazırlıyor.

Devamını Göster
diğer yazıları
Parmak uçlarınla görebilir misin?
30 Ocak 2024
Parmak uçlarınla görebilir misin?
Sayfa Başına Git