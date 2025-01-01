Kendi kendinizin psikoterapisti olun!

Avustralyalı psikoterapist Tammi Miller’ın yazdığı “Kendi Kendine Psikoterapi”, profesyonel terapi için zaman, maddi kaynak, uzman eksikliğinden dolayı zihinsel sağlığı için herhangi bir şey yapamayan bireylerin ihtiyacı olan desteği nasıl ulaşılabileceğini göstererek bir anlamda bu kişilere kılavuzluk eden bir kitap.

Sertifikalı Uygulayıcı Danışman ve Avustralya Psikoterapi ve Danışmanlık Federasyonu üyesi Tammi Miller, BARE Therapy adlı danışmanlık hizmetinin kurucusu olarak danışanlara zihinsel sağlık konusunda pratik ve devamlılığı olan danışmanlık hizmetleri veren bir isim.

Özellikle günümüzün “moda” rahatsızlıklarından olan kaygı, stres, depresyon ve bağımlılık alanlarında çalışmalar yapan Miller, Say Yayınları’ndan Gül Tonak çevirisiyle yayımlanan “Kendi Kendine Psikoterapi” adlı kitabında, profesyonel terapi için zaman, maddi kaynak, uzman eksikliğinden dolayı zihinsel sağlığı için herhangi bir şey yapamayan bireylerin ihtiyacı olan desteği nasıl ulaşılabileceğini göstererek bir anlamda bu kişilere kılavuzluk ediyor.

Miller’ın kitap boyunca gösterdiği yolda kendisine kaynak olan pratik bilgiler, zihinsel ve ruhsal olarak kendini darda hisseden okurlara basit ve uygulanabilir yollar gösteriyor.

Üç kısma ayrılan “Kendi Kendine Psikoterapi”, ilk kısımda “şu âna” odaklanarak, kişinin nasıl bir duygusal durumda olduğunu ya da durumdan geçtiğini yine kişinin kendine sormasıyla içinde bulunulan rahatsız edici duruma bir nevi şahsi tespit koymanın öneminden bahsediyor.

Herhangi bir sıkıntı hâlinde internete başvurmanın çok da doğru olmadığını belirten Miller, arama motorlarında içinde bulunulan durumla ilgili yapılan araştırmalarda kişinin kendisiyle aynı hisleri paylaşan başka kişilerle karşılaşıp umuda kapılması kadar, tam tersine, aynı şeyleri yaşayıp çok daha beter hâle gelen kişilerin de görüşlerinin yer aldığını belirterek, “İnternet sizin doktorunuz değildir” mealinde -çok da doğru- bir yönlendirmede bulunuyor.

İkinci kısımda tamamen kişinin kendine yönelerek, hayatı değiştirme kararının alınmasını ilk adım olarak niteleyen Miller, yine bu yönelişle beraber kişinin “gerçekte” kim olduğuna dair bir sorgulama yapmasının, zihinde hissedilenlerin ne anlama geldiğini, birbiriyle bağlantıda olan duyguları, yaratıcılığın bu süreçte nerede durduğunu ve neye yaradığını detaylı incelemelerle, örneklerle ve kendi yorumlarıyla anlamlandırmaya çalışıyor. Son bölümde ise rahatsızlığı olduğunu düşünen kişilerin nasıl profesyonel yardım alabileceğine dair yönlendirmede bulunuyor.

“Kendi Kendine Psikoterapi” kesinlikle profesyonel bir “çözüm kaynağı” kitabı değil. Tammi Miller’ın deyimiyle, “Kendi Kendine Psikoterapi” boyunca düşünceleriniz, hisleriniz ve davranışlarınız üzerinde çalışmanıza yardımcı olacak, en sevdiklerim arasından seçtiğim bir dizi kolay egzersiz paylaştığı” bir rehber kitap.

Miller’ın kişinin duygularını daha iyi düzenleyerek kendini anlatma yöntemiyle ruh halini yönetmesine yardımcı olan “egzersizleri”, o ânki duygu durumunu kontrol altına almayı kolaylaştıran ipuçlarını ve basit teknikleri elimizde bu kitapta bir araya getiriyor.

(BS/HA)