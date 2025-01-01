ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Ocak 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2025 15:51
2 dk Okuma

Kendi kendinizin psikoterapisti olun!

Miller’ın kitap boyunca gösterdiği yolda kendisine kaynak olan pratik bilgiler, zihinsel ve ruhsal olarak kendini darda hisseden okurlara basit ve uygulanabilir yollar gösteriyor.

Burak Soyer

Burak Soyer

Burak Soyer

Görseli Büyüt
Kendi kendinizin psikoterapisti olun!

Avustralyalı psikoterapist Tammi Miller’ın yazdığı “Kendi Kendine Psikoterapi”, profesyonel terapi için zaman, maddi kaynak, uzman eksikliğinden dolayı zihinsel sağlığı için herhangi bir şey yapamayan bireylerin ihtiyacı olan desteği nasıl ulaşılabileceğini göstererek bir anlamda bu kişilere kılavuzluk eden bir kitap.

Sertifikalı Uygulayıcı Danışman ve Avustralya Psikoterapi ve Danışmanlık Federasyonu üyesi Tammi Miller, BARE Therapy adlı danışmanlık hizmetinin kurucusu olarak danışanlara zihinsel sağlık konusunda pratik ve devamlılığı olan danışmanlık hizmetleri veren bir isim.

Özellikle günümüzün “moda” rahatsızlıklarından olan kaygı, stres, depresyon ve bağımlılık alanlarında çalışmalar yapan Miller, Say Yayınları’ndan Gül Tonak çevirisiyle yayımlanan “Kendi Kendine Psikoterapi” adlı kitabında, profesyonel terapi için zaman, maddi kaynak, uzman eksikliğinden dolayı zihinsel sağlığı için herhangi bir şey yapamayan bireylerin ihtiyacı olan desteği nasıl ulaşılabileceğini göstererek bir anlamda bu kişilere kılavuzluk ediyor.

Miller’ın kitap boyunca gösterdiği yolda kendisine kaynak olan pratik bilgiler, zihinsel ve ruhsal olarak kendini darda hisseden okurlara basit ve uygulanabilir yollar gösteriyor.

Üç kısma ayrılan “Kendi Kendine Psikoterapi”, ilk kısımda “şu âna” odaklanarak, kişinin nasıl bir duygusal durumda olduğunu ya da durumdan geçtiğini yine kişinin kendine sormasıyla içinde bulunulan rahatsız edici duruma bir nevi şahsi tespit koymanın öneminden bahsediyor.

Herhangi bir sıkıntı hâlinde internete başvurmanın çok da doğru olmadığını belirten Miller, arama motorlarında içinde bulunulan durumla ilgili yapılan araştırmalarda kişinin kendisiyle aynı hisleri paylaşan başka kişilerle karşılaşıp umuda kapılması kadar, tam tersine, aynı şeyleri yaşayıp çok daha beter hâle gelen kişilerin de görüşlerinin yer aldığını belirterek, “İnternet sizin doktorunuz değildir” mealinde -çok da doğru- bir yönlendirmede bulunuyor.

İkinci kısımda tamamen kişinin kendine yönelerek, hayatı değiştirme kararının alınmasını ilk adım olarak niteleyen Miller, yine bu yönelişle beraber kişinin “gerçekte” kim olduğuna dair bir sorgulama yapmasının, zihinde hissedilenlerin ne anlama geldiğini, birbiriyle bağlantıda olan duyguları, yaratıcılığın bu süreçte nerede durduğunu ve neye yaradığını detaylı incelemelerle, örneklerle ve kendi yorumlarıyla anlamlandırmaya çalışıyor. Son bölümde ise rahatsızlığı olduğunu düşünen kişilerin nasıl profesyonel yardım alabileceğine dair yönlendirmede bulunuyor.

“Kendi Kendine Psikoterapi” kesinlikle profesyonel bir “çözüm kaynağı” kitabı değil. Tammi Miller’ın deyimiyle, “Kendi Kendine Psikoterapi” boyunca düşünceleriniz, hisleriniz ve davranışlarınız üzerinde çalışmanıza yardımcı olacak, en sevdiklerim arasından seçtiğim bir dizi kolay egzersiz paylaştığı” bir rehber kitap.

Miller’ın kişinin duygularını daha iyi düzenleyerek kendini anlatma yöntemiyle ruh halini yönetmesine yardımcı olan “egzersizleri”, o ânki duygu durumunu kontrol altına almayı kolaylaştıran ipuçlarını ve basit teknikleri elimizde bu kitapta bir araya getiriyor.

(BS/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı....

Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı. Halen Gazete Pencere ve OT dergisine kültür sanat, Edebiyathaber.net, K24, Oggito, Ne Okuyorum? internet sitelerine edebiyat yazıları yazıyor. Doğan Kitap etiketiyle yayınlanmış Zıvana ve Buji isimli iki romanı, bir kısa film senaryosu var.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Karakterler Ezra Pound ve Gary Cooper, senarist ve yönetmen Ülkü Tamer…
28 Aralık 2024
Karakterler Ezra Pound ve Gary Cooper, senarist ve yönetmen Ülkü Tamer…
“Hikâyemi kendini bulma değil, kendini arama olarak nitelendirebilirim ancak”
25 Aralık 2024
“Hikâyemi kendini bulma değil, kendini arama olarak nitelendirebilirim ancak”
“Susma, sustukça…”
21 Aralık 2024
“Susma, sustukça…”
Burcu Kurt: Anlatacak hikâyelerim ve beni yansıtan bir müziğim var
18 Aralık 2024
Burcu Kurt: Anlatacak hikâyelerim ve beni yansıtan bir müziğim var
Antik Çağ’dan günümüze ‘Cadılık’
14 Aralık 2024
Antik Çağ’dan günümüze ‘Cadılık’
Sayfa Başına Git