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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2024 00:00
1 dk Okuma

Kedoşlarım, aşkolarım Zeus ve Gümüş

Onları o kadar içten seviyorum ki, bazen fark etmeden onlarla konuşuyormuşum.

Leyla İşbilir

Leyla İşbilir

Leyla İşbilir

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir karton kutunun içinde yan yana oturan iki kedi görülüyor. Kedilerden biri siyah-beyaz renkte; başının büyük kısmı siyah, yüzünün ortasında beyaz bir alan var. Diğer kedi ise gri-beyaz renkli, gözlerinin çevresinde gri desenler bulunuyor ve yeşil gözleriyle doğrudan kameraya bakıyor. Kedilerin birbirlerine yakın olmaları, kutunun içindeki sıcak ve güvenli ortamdan hoşlandıklarını gösteriyor. Bu tür kareler genellikle kedilerin kutulara olan ilgisini ve birbirleriyle olan uyumlarını yansıtır. Kediler huzurlu ve sakin bir ifade ile çevrelerini gözlemliyor gibi görünüyor.

Sonradan kedici olmak farklıymış. Eskiden ofiste takılan kedinin (Cemile) miyavlamasından ve mama kokusundan çok rahatsız olurdum.

Pandemide minik, sevimli Zeus geldi ve sanırım onun enerjisi beni kedici yaptı. Çünkü Gümüş zaten uzun zamandır yanımızdaydı. Çok cana yakın bir kedi, oturan birini görür görmez (yabancı ya da tanıdık) herkesin kucağına gider.

Zeus.

Eskiden kucağıma gelmesin diye kaçardım, uzaktan severdim. Ama şimdi sürekli yanımda, kucağımda. O hırıltılı sesini duymak başka bir his. Zeus’a da çocuk gibi evin koridoruna top atarım, ona koşar. Top olmayınca onunla oynamamı istediğini fark ettiğimde kovalayacakmış gibi yaparım. Evin içinde sürekli saklambaç oynarız. O beni kovalar, ben onu kovalarım. Zeus, kâğıt poşet içine girip bebek gibi kucakta dolaşmaya bayılıyor. İkisi de onları koliye koyup evin içinde araba sürer gibi onları gezdirmemi çok seviyorlar.

Zeus, Cemre gibi çocuk olduğu için sanırım hep Cemre’nin yanında uyur, Gümüş de benimle. Kediler aslında yeğenim Cemre’nin; ama ben daha çok ilgilendiğim için eve gider gitmez kapıda beni karşılarlar. Mama ve suları bitince direkt bana miyavlarlar. Onları o kadar içten seviyorum ki, bazen fark etmeden onlarla konuşuyormuşum. (Lİ/TY)

Gümüş.
Haber Yeri
İstanbul
hayvanlar kediler
Leyla İşbilir
Leyla İşbilir
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