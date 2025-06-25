ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 08:01
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 09:27
4 dk Okuma

BİR DİRENİŞ BİÇİMİ, BİR SEVECENLİK DİLİ, BİR İNAT

Kazimişi oxori (*)

Kendinizi bıraksanız dakikalarca ağlayacağınız içlilikte bir sesti onunkisi, dik bir sesti en az Artvin kadar; poyraz gibi sarsan ve sınırın ötesini, komşuyu hadi gel diye sofraya çağıran bir ses, ne demeli ki Kazım Abimizdi o bizim her şeyden önce. Her şeyden önce devrimciydi.

Ezgi Tanrıkulu

Ezgi Tanrıkulu

Ezgi Tanrıkulu

Görseli Büyüt
Kazimişi oxori (*)

(*) Kazım'ın evi

2002 , Yirmi yaşındayım, on altı yaşımda gittiğim okuldan mezun olmak üzereyim ama nasıl bir gençlik, toyluk …Başşehrin orta yerinde büyümemiş, hiç dünya görmemişçesine bir toyluk. Fazla steril hayatlarla çevrili bir hayat , burada nefes almak için olmadığı kadar kitap olmadığı kadar müzik..

Arkadaşımın yanına, çocukluğumun bir kısmının , en güzel günlerinin geçtiği Akyazı’ya arkadaşımın köyüne gidiyorum. Cömertçe yeşil, çiçekli, ağaçlar içinde bir Abhaz köyü. Başım dönüyor, sürekli başım dönüyor. Gurur, saygı ve iyilikten örülmüş bir çember. O ceug[1] senin bu festival benim geziyoruz. Mızıka[2] sesi, aşk hikayeleri, danslar...

Füruzan’ın söylediği gibi sevda dolu bir yaz. Bir şey hiç değişmiyor: dik, inatçı sesiyle bazılarını bizim de bildiğimiz şarkıları “haykıran”, bunu yaparken de hiç duymadığımız şekilde zenginleştiren o adam, Kazım Koyuncu. Yemekleri onun sesiyle hazırlıyoruz, akşam gezintilerine onunla çıkıyoruz, ilk aşk acısını onun şarkılarıyla çekiyoruz, her yanımızda ....

Zuğaşi Berepe ile yürüdüğü yoldan tanıyorum onu, bizim evde şarkıları çokça çalınırdı, daha çok ablamla babam dinlerdi zaten devrimci zaten Artvinli[3] denirdi ona.

Sonra Viya albümünü çıkardı ve benim gibi pek çok insanı büyüledi. Büyülenmemek elde miydi peki hele de ülkenin o halinde, müziğin geldiği o noktada? Sıradan hayatlarımıza dağların, dik yamaçların, sislerin, garmonun, Karadeniz’in karşı kıyısının, Kafkas heyecanının sesi gelmişti onunla.

Epey bir süre başka şarkılar dinleyemez olmuştum. Yamçılı öykülerle, garmon sesiyle büyümüştüm, bu muydu acaba beni ona bunca yaklaştıran diye düşündüm ama konserlerinde Kürt gençlerinin büyük bir coşkuyla horona durduklarını gördüğümde yanıldığımı anladım.

2004’te çıkardığı Hayde ile hayatımızın iyice bir parçası olmuştu.

Kazım Koyuncu ile ilgili bir internet sayfası yapılmıştı; heyecanlı forumlar, yazışmalar yapılıyordu o mecrada. Pek çok arkadaşım hatta dostum oldu buradan; hepimiz “Kazım Abi’nin müziğine meftunuz misal düğünlerde oynadığımız Narino nasıl böyle söylenir nasıl bu şekle getirilir diyoruz, bir şaşkınlık var üzerimizde, bu şarkılar bu kadar güzel miydi yahu, sayıklamalar...

Kendinizi bıraksanız dakikalarca ağlayacağınız içlilikte bir sesti onunkisi, dik bir sesti en az Artvin kadar; poyraz gibi sarsan ve sınırın ötesini, komşuyu hadi gel diye sofraya çağıran bir ses, ne demeli ki Kazım Abimizdi o bizim her şeyden önce. Her şeyden önce devrimciydi.

Kimse sözünü edemezken, etmezken belki de yakılan köyler ve öldürülen hayvanların hesabını soruyordu, yeni bir şeydi bu; bu yenilik yalnızca politik tutumunda, müziğinde değildi ki, onu o yapan şeydeydi, evrenselliğindeydi. Yoksa insan Hopa’nın küçük bir köyünden gelip milyonları nasıl böyle etkilerdi, bu kadar çok nasıl sevilirdi; hayatımızın kenarından geçmedi ki o , ta içine girdi. Muadillerinin bu sevginin yanından geçemeyişinin en büyük nedenlerinden biri buydu.

Kazım, coğrafyayla kavga etmedi, onunla dans etti. Dağlara küsmedi; onlara sesini bıraktı. Denize ağıt yakmadı; ona kardeş gibi sarıldı.

Bir gün öleceğini bilen birinin sakinliğiyle yürüdü hayatın içinde. Bu sakinlikte bile öfke vardı öte yandan: Betonla boğulan derelere, susturulan dillere, yok sayılan kimliklere, haramilerin el uzattığı fındığına, çayına[4], yaylalarına çökülen Karadeniz’e karşı bir öfke. Fakat bu öfke, bağıran bir öfke değil, derin derin yanan bir kor gibiydi.

Kazım Koyuncu’nun ardından kalan sadece şarkılar değil. Bir direniş biçimi, bir sevecenlik dili, bir inat kaldı. Onu unutmak kolay olurdu, eğer sadece bir sanatçı olsaydı. Ama Kazım, bir sesin taşıyıcısı değil, bizzat kendisi bir sesti. O sesi bir kez duyan, bir daha hiçbir sessizliğe aynı şekilde katlanamadı.

Ve şimdi, Karadeniz’in kıyısında bir çocuk elini göğe kaldırıp “Hayde!” diye bağırıyorsa, bil ki Kazım oradadır. Bir rüzgârda, bir notada, bir isyanda ya da yalnızca bir gülümsemenin kıyısında.

(ET/EMK)

[1] Çerkesce’de düğün.

[2] Mızıka, Güney Kafkas halklarında genellikle garmon olarak adlandırılan ve akordeonun küçük olanına verilen bir isimken Kuzey Kafkas halkları ve Abhazlarda bu isimle kullanılır.

[3] Karslılar ve Artvinliler -Artvin’in özellikle doğusu- hem tarihten gelen hem coğrafi yakınlık ve kültürel yakınlıktan gelen bir saikle birbirlerini hemşehri olarak görürler.

[4] Grup Yorum’un Karadeniz şarkısının dizelerine atıf.

Haber Yeri
İstanbul
Kazım Koyuncu Zuğaşi Berepe
Ezgi Tanrıkulu
Ezgi Tanrıkulu
tüm yazıları
Felsefe eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürdü. Gazetecilik alanında Sol Gazetesi'nde kültür-sanat ve dış ilişkiler üzerine haberler...

Felsefe eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürdü. Gazetecilik alanında Sol Gazetesi'nde kültür-sanat ve dış ilişkiler üzerine haberler hazırladı; İleri Haber’de farklı başlıklarda haberler ve röportajlara imza attı. Röportaj yazıları Evrensel Kültür dergisinde yayımlandı. Eğitim alanında çeşitli özel kurum ve şirketlerde eğitim uzmanı, koordinatörü ve yöneticisi gibi görevlerde bulundu. Emek tarihi ve ilişkileri, edebiyat, hayvan hakları, Kuzey Kafkas halklarının mitolojisi, siyaset tarihi ve siyaset felsefesi gibi konular üzerine araştırmalar yürüttü; bu alanlara dair çalışmalar yaptı.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git