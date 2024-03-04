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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 11:44
1 dk Okuma

Kaybolan mesajın gizemi

"Linç Çıkmazı"nın konusu ve dili her yaşa hitap ediyor. Benden sonra annem de okudu.

Mert Temiz
Mert Temiz

Mert Temiz
Görseli Büyüt
Kaybolan mesajın gizemi

Kitaptaki kahramanın adı Piya. Bir gün uyandığında telefonuna bir mesaj geliyor ve okuduğunda kayboluyor. Ondan sonra arkadaşlarından kötü mesajlar alıyor. Neden böyle yaptıklarını anlamaya çalışırken kendisinin rakip okulla çekilmiş bir fotoğrafını görüyor. Bunun bir siber zorbalık olduğunu anlıyor ve masumiyetini kanıtlamaya çalışıyor.

Sığırcıklarla dans

Kitabın dili akıcı, cümleleri çok güzel. Konusu ve dili her yaşa hitap ediyor. Benden sonra annem de okudu. Özellikle sığırcıklarla dans ettiği bölüm beni çok etkiledi. Resimleri olayı çok güzel anlatıyor.

En büyük destekçin sensin

Kitapta önemli bir mesaj da veriliyor. En sevdiğim cümlelerden biri: “Kimsenin seni desteklemediğini düşündüğün bir andaysan kendini daha çok destekle. Birileri omzundan ellerini çekse de kendi ellerine haksızlık etme.”

Kitap: Linç Çıkmazı
Yazar: Anıl Basılı
Resimleyen: Volkan Akmeşe
Yayınevi: Timaş
Okuma Yaş Grubu: 10 yaş ve üzeri

(MT/SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı
Mert Temiz
Mert Temiz
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2014 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da yaşıyor. Kendisi tam bir kitap kurdu ve antikaları çok seviyor. Pul koleksiyonu yapıyor. Şimdilerde ailesine yeni katılan Hektor isimli kedisiyle...

2014 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da yaşıyor. Kendisi tam bir kitap kurdu ve antikaları çok seviyor. Pul koleksiyonu yapıyor. Şimdilerde ailesine yeni katılan Hektor isimli kedisiyle macera filmleri izleyip kitap okuyor.

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