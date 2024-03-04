Kaybolan mesajın gizemi

Kitaptaki kahramanın adı Piya. Bir gün uyandığında telefonuna bir mesaj geliyor ve okuduğunda kayboluyor. Ondan sonra arkadaşlarından kötü mesajlar alıyor. Neden böyle yaptıklarını anlamaya çalışırken kendisinin rakip okulla çekilmiş bir fotoğrafını görüyor. Bunun bir siber zorbalık olduğunu anlıyor ve masumiyetini kanıtlamaya çalışıyor.

Sığırcıklarla dans

Kitabın dili akıcı, cümleleri çok güzel. Konusu ve dili her yaşa hitap ediyor. Benden sonra annem de okudu. Özellikle sığırcıklarla dans ettiği bölüm beni çok etkiledi. Resimleri olayı çok güzel anlatıyor.

En büyük destekçin sensin

Kitapta önemli bir mesaj da veriliyor. En sevdiğim cümlelerden biri: “Kimsenin seni desteklemediğini düşündüğün bir andaysan kendini daha çok destekle. Birileri omzundan ellerini çekse de kendi ellerine haksızlık etme.”

Kitap: Linç Çıkmazı

Yazar: Anıl Basılı

Resimleyen: Volkan Akmeşe

Yayınevi: Timaş

Okuma Yaş Grubu: 10 yaş ve üzeri

(MT/SYZ/AÖ)