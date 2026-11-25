Kapitalizmin yineleyen yapısal krizlerinden 70’li yılların başında görünür olanını aşabilmek için sermaye sınıfı yine “yeni” yapısal düzenlemelere gereksinim duydu. ABD hegemonyasında önce Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, sonrasında Dünya Ticaret Örgütü’nün eklendiği sermaye sınıfının temsilcisi bu üçlü yapı aracılığıyla “Washington Konsensusu-Uyumu” başlıklı metinde yer verilen neoliberal politikalar hayata geçirilmeye çalışıldı. İtiraz eden bağımlı kapitalist ülkeler, “kredi verilmemekle” tehdit edilip, “küreselleşmeye” dahil olmaları sağlandı. Kapitalist neoliberal ekonomi politikalarının uygulanmasıyla temel olarak sermaye sahipleri kârlarını maksimize etmeye devam etti, merkez kapitalist ülkeler refahlarını artırdı. Bu sınıfın ve ülke grubunun dışında kalanlarsa bir süre sonra daha da yoksullaştı ve yoksunlaştı.

“Küreselleşmeyle” kapitalist devlet, “toplumsal yarar” işlevi yönünden olabildiğince küçültülürken, sermaye sahiplerinin yararı için devasa hale getirildi. Emek yoğun, doğa ve insana yönelik zararı ve tahribatı fazla, enerji tüketimi yüksek üretim alanları bağımlı-çevre kapitalist ülkelere kaydırıldı. Emperyalist-merkez kapitalist ülkelere finans kapital merkezi rolü kazandırıldı. Böylece hem yaşayabilmek için emek gücünü satmak zorunda olanların sömürü oranı artırıldı hem de bağımlı-çevre kapitalist ülkelerden emperyalist-merkez kapitalist ülkelere kaynak transfer edilebilmesinin mekanizmaları güncellendi.

Kamu kaynaklarının-harcamalarının, paylaşımın yeniden düzenlendiği sağlık, eğitim, barınma, beslenme vb. toplumun büyük çoğunluğuna asgari düzeyde hizmete erişim ve kullanım olanağı sağlayan alanlarda kullanılması yerine, sermaye gruplarına aktarıldı. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere, söz konusu alanlar patronlar için yeni birer sermaye birikim alanına dönüştürülerek bu hizmetler metalaştırıldı ve piyasaya açıldı.

Birleşmiş Milletler söylüyor

Geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında yayımlanan “Dünya Eşitsizlik Raporu 2026” verileri, yaklaşık 35-40 yıldır uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının sonuçlarından bir bölümünü görünür kılıyor. Buna göre kıtalar-bölgeler (ülke grupları) ve ülkeler arasındaki eşitsizlikler uçuruma dönüşmüş durumda. Uçurumun dibindeki ülkelerde açlık “salgın” halinde.

Hesaplanabildiği kadarıyla dünya genelinde gelir 1800’lerin birinci çeyreğinin sonlarından itibaren büyük ölçüde artı. Ne var ki bu gelir, toplumsal sınıflar, ülkeler-bölgeler arasında eşit olarak paylaşılmadı. Söz konusu eşitsizlik, yıllar içinde daha da derinleşti. Özellikle, neoliberal kapitalist ekonomi politikalarının uygulanmasıyla birlikte, söz konusu eşitsizliklerdeki artış önceki dönemlerden farklı olarak yıllar içinde daha da hızlandı ve derinleşti. Kıtalar, ülkeler, sınıflar arasında uçurumlar oluştu. Bu yaşananlar elbette sürpriz değildi. “Yeni” yapısal düzenlemelerin bu akıbeti yaratacağı planlama aşamasından itibaren biliniyordu.

Gelinen aşamada açlıktan ölümler, yoksulluk ve yoksunluklarla ultra zenginliğin, uzay turizminin, israfın aynı dönemde birlikte yaşanır olduğu derin eşitsizlikler dünyası yaratıldı. Ekim 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, dünya genelinde 733 milyon kişi “aç” (yeterli günlük kaloriye-enerjiye bile ulaşamıyor), 2 milyar 880 milyon kişi ise sağlıklı beslenemiyor. Söz konusu iki grubun toplamı dünya nüfusunun yüzde 44’üne tekabül ediyor. Esasında bu sonuç sistemin egemenleri tarafından kendi öznel hedefleri için bilerek ve isteyerek yaratıldı. Adım adım inşa edildi.

Dünya genelinde kıtalarda, bölgelerde yer alan ülke gruplarının ortalama geliri dünya ortalama gelirine göre büyük farklılıklar gösteren bir boyuta ulaştı. Öyle ki 2025 yılında Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgesinin geliri dünya ortalama gelirinin 2,9 katına çıktı. Buna yakın biçimde Avrupa bölgesinin ortalama geliri yaklaşık 2,2 katına, Rusya ve Merkez Asya bölgesinin ortalama geliri ise dünya ortalama gelirinin 1,1 katına ulaştı. Buna karşın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ortalama geliri dünya ortalama gelirinin yüzde 82’sine, Güneydoğu Asya bölgesinin ortalama geliri dünya ortalama gelirinin yüzde 53’üne ve Sahra Altı Afrika bölgesinin ortalama geliri de dünya ortalama gelirinin yüzde 30’una kadar geriledi.

Eşitsizliklerin derinliği servet dağılımında daha da arttı. Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgesinin ortalama serveti dünya ortalama servetinin 3,4 katına, Avrupa bölgesinin ortalama serveti de dünya ortalama servetinin 2,3 katına ulaştı. Günümüzde Sahra Altı Afrika bölgesinin ortalama serveti dünya ortalama servetinin yalnızca yüzde 20’si, Güney ve Güneydoğu Asya bölgesinin ortalama serveti yüzde 45’i ve Latin Amerika bölgesi ortalama serveti de dünya ortalamasının yüzde 57’si kadar.

Zenginler ve yoksullar ile zenginler ve zenginler

Özünde bu tablo, söz konusu bölgelerin her birinin kendi içindeki gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliklerin de genel bir göstergesi. Bununla birlikte, bu bölgelerde gelir ve zenginliğin dağılımı da oldukça vahim. Nüfusun en zengin yüzde 10’u ile en yoksul yüzde 50’si arasındaki servet farkı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 645 kat, Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgesinde 524 kat, Sahra Altı Afrika bölgesinde 470 kat, Latin Amerika bölgesinde 290 kat, Rusya ve Merkez Asya bölgesinde 219 kat son olarak Avrupa bölgesinde ise 194 kat.

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u (yaklaşık 556 milyon kişi) dünyadaki toplam gelirin yüzde 53’üne ve toplam servetin yüzde 75’ine el koymuşken, dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50’si (yaklaşık 2 milyar 800 milyon kişi) dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 8’ine, toplam servetin de yüzde 2’sine sahip olabilmiştir.

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’i (56 milyon kişi) toplam gelirin yüzde 20’sine, toplam servetin yüzde 37’sine, en zengin binde 1’i (5,6 milyon kişi) ise toplam gelirin yüzde 8’ine el koyuyor. Özellikle son 35-40 yıl içinde bir yandan zenginler ve yoksullar arasındaki eşitsizlikler daha çok derinleşti adeta uçuruma dönüştü. Öte yandan zenginlerin kendi içindeki farklar da artmaya devam ediyor.

Türkiye’de durum

TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre nüfusun en zengin yüzde 20’si toplam gelirin yüzde 48’ine sahipken, en yoksul yüzde 20’sine yalnızca yüzde 6,4’ü düşüyor. Bununla birlikte, TÜİK’in paylaşmadığı önemli ayrıntılara bir önceki kaynaktan ulaşabilmek mümkün. Türkiye, servet eşitsizliğinde dünyada en kötü ilk 10 ülke içinde, dokuzuncu sırada yer alıyor. Türkiye’de nüfusun en zengin yüzde 1’i (yaklaşık 860 bin kişi) toplam gelirin yüzde 21’ine, servetin yüzde 35’ine, nüfusun en zengin yüzde 10’u (yaklaşık 8,6 milyon kişi) toplam gelirin yüzde 53’üne, servetin yüzde 68’ine el koymuş durumda.

Buna karşın, nüfusun en yoksul yüzde 50’si (en az 43 milyon kişi) gelirden yüzde 15, servetten de yüzde 2,7 pay alabilmiş. Özetle, Türkiye’de 2025 yılında nüfusun yalnızca yüzde 10’u kendilerinden beş kat daha kalabalık olan yoksullara (nüfusun yüzde 50’si) göre gelirde yaklaşık 3,5, servette de yaklaşık 25 kat fazlasına sahip olmuş. Bu durumu sineye çekmediğimizi görünür kılmak, itirazlarımızı hep birlikte, kitlesel olarak dile getirebilmek için yakın tarihte iki olanağımız var.

29 Kasım ve 12 Aralık

İlki bu hafta sonu. 29 Kasım’da İstanbul’da DİSK’e bağlı bazı sendikaların çağrısıyla Kartal’da “Yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı umut işçilerde, geliyoruz” sloganıyla bir miting düzenlenecek.

İkincisi DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bildiğimiz dörtlü, 12 Aralık’ta Ankara’da “İnsanca Yaşanacak Ücret, Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye!” başlığında merkezi miting kararı aldığını açıkladı. Ve yaşayabilmek için emek gücünü satmak zorunda olanlar başta olmak üzere, çalışmak zorunda olanları, 2027 bütçesiyle bir defa daha mağdur edilenleri, ekmek, barış, adalet, demokrasi ile eşitlikçi bir toplumda yaşama talebi olanları davet etti. Henüz TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri bitmeden gerçekleşecek bu miting iktidara ve düzene karşı topluca itirazımızın görünürlüğü olabilecek mi?

Sesimiz de gücümüz de gelmeyenler kadar eksik olacak. Bununla da kalmayacak, eksikliklerimiz “patronlara, iktidara umut verecek”. Gelir ve servet dağılımını tersine çevirmek için, demokrasi, adalet ve barış için kendi yoksul, dar gelirli seçmen tabanını bile fonlarla dolandırmakta, soymakta tereddüt etmeyen AKP iktidarına karşı omuz omuza yürüyelim, birlikte seslenelim. Bu iki günde birleşik mücadele için hep birlikte yeniden adım atalım.

Kaynakça:

Gómez-Carrera, R., Chancel, L., Moshrif, R., & Piketty, T. (Ed.). (2026). World Inequality Report 2026. Erişim adresi: https://wir2026.wid.world

TÜİK (2025). Gelir Dağılım İstatistikleri 2025, TÜİK Haber Bülteni, 26 Aralık 2025, Sayı: 53993. Erişim adresi: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53993

(OH/VC)