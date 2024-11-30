ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2024 00:00
4 dk Okuma

Kanıksanmış sağlamcılığın sessiz çarkları

Düşünmek, konuşmak, yazmak deyince yüzünüze konan o karamsar gülümsemeyi hissediyorum ama olsun. Hasan Hüseyin’i dinlemekte fayda var: “Korka korka yaşamak ne?”

Burak Sarı

Burak Sarı

Burak Sarı

Görseli Büyüt
ChatGPT Görselde bir kadın, tekerlekli sandalyesinde oturmuş bir yazıcıdan çıkardığı belgeyi incelerken görülüyor. Kadın, sarı bir tişört ve gri bir yelek giyiyor. Şeffaf çerçeveli gözlükleri var ve sakin bir şekilde belgelerine odaklanmış. Ortam modern bir ofis gibi görünüyor; arka planda bir masa ve bilgisayar başında çalışan başka bir kişi daha var. Ofis ortamı aydınlık ve ferah, gün ışığı içeri doluyor. Masa üstlerinde renkli dosyalar ve eşyalar bulunuyor, bu da sıcak ve düzenli bir çalışma ortamını yansıtıyor.
Fotoğraf: Canva

Bazen hayat koca bir “mış gibi yapma” faaliyeti gibi geliyor bana. “Mış gibi yapmak mı?” Bunu tüm ötekileştirilenler bilir.

Adları gibi bilir, hatta adlarından önce ezberler. Çünkü egemenlik ilişkisinde, ezilenin payına susmakla birlikte en çok “mış gibi yapmak” düşer. Aradaki fark şudur: Susmak, egemenin talebiyken “mış gibi yapmak” genelde “ötekinin” mecburi ya da iradi tercihi olur. Bu da egemen olanın işine gelir çünkü karşısındakini kendine benzeterek haksız konumunu sağlamlaştırır.

Oysa “öteki” için “mış gibi yapmak” birçok farklı anlama gelir. Bazen bir korunma ihtiyacıdır. Çünkü bilir ki “mış gibi” yaptığında farklılığı ortaya çıkmaz ve herhangi bir tehlikeye maruz kalma ihtimali azalır. Bu kendini koruma durumu yalnızca fiziksel anlamda değildir.

Irkçılık, sağlamcılık, LGBTİ+ fobi gibi ayrımcı akımlar, doğaları gereği sürekli hedef aldıkları kesimleri çeşitli şekillerde rahatsız eder ve bundan keyif alırlar.

Bu, onların ezik egolarını tatmin eder. Kendilerini daha üstün hissetmenin tadını çıkarmak için muhataplarına rahatsızlık verecek eylemlerde bulunurlar. Sonra aldıkları tepkiyi kabullenemez, olanca çirkefliklerini kusarlar ya da “yüce gönüllülük” göstererek susarlar. “Bu da büyüklük bende kalsın” duygusuyla bir tatmin yöntemi bulurlar.

Çoğu zamanda “şaka yapmışlardır” ama biz anlamamışızdır. Çünkü “özel durumumuzdan kaynaklı kompleksliyizdir.” Hem onlar bilmiyor ki...

Geçen gün bir arkadaşım, iş arkadaşı tarafından böyle bir sağlamcılığa maruz kaldığını anlattı. Kendisini tetikleyebilecek belli söylemleri sürekli tekrarladığını, rahatsız olduğunu belirttiği halde buna devam ettiğini ve bunu gün boyu sürdürdüğünü söyledi. Belki ender bir davranış olarak değerlendirilecek bu. Hayır, değil.

Çünkü bu tür ayrımcı ideolojiler bu davranış biçimlerini sürekli besler. Mesela sıradan bir yetişkin sağlamcı, 15 dakika boyunca bir köre dokunup geri çekilerek onun kendisini tanımasını bekleyebilir.

Evet, garip geliyor ama bundan haz alan milyonlarca insan var ve bu insanlar sizin yabancınız olmak zorunda da değil. Herkes bunu yapabilir ve bunun kötü bir şey olduğunun farkına bile varmaz.

"Bozuk düzen sağlam çark"

Zaten sağlamcılık dediğimiz şey tam da budur. Yaşam koşullarını eşitsiz kılar. Her şeyi kendine göre dizayn eder. Yaşamı bile kendine göre şekillendirir. Sonra dayanışma ilişkileri sıklaşmak zorunda kalır.

Belki bazı yönler değişmez. Sonunda, dayanışmanın aslında “yardım” olduğu çeşitli söylem ve davranışlardan anlaşılır. Yani yine Pir Sultan haklı çıkar: “Bozuk düzende sağlam çark olmaz.”

Severler bu iki sözü: Farkındalık, savunuculuk

Biz de bu çelişkiler içerisinde “mış gibi yaparak” mutlu bir günü geçiririz çoğu zaman. Çünkü kanıksanmış sağlamcılığın bir sonucu olarak “normal” olana benzersek bir ağırlığımız olur diye düşünürüz.

Oysa kendimiz olmaktan vazgeçerek o ağırlığı önce kendi sırtımızdan atmışızdır. Halbuki o ağırlık, bizi istemediğimiz yönlere savrulmaktan alıkoyan şeydir.

O ağırlığı korumalıyız ki sağlamcılığa karşı konumumuzu koruyalım. Yoksa bizim adımıza konuşmayı en temel görevi sayar sağlamcılar. Hatta bizim için “farkındalık günü” bile icat etmişlerdir. Severler “farkındalık, savunuculuk” gibi süslü lafları.

Özellikle fon ve hibe kültürünün her mücadelenin aracı haline geldiği şu garip günlerde kimsenin dilinden düşmez bu “sevgili” kavramlar. Birileri mecbur kaldığı için bu kavramlara ihtiyaç duyar, birilerininse varoluş sebebidir bunlar. Sonuçta mücadelenin sınırı da sağlamcıların elindeki kalemle çizilir. Kalenin yerini onlar belirler yani. Ancak bunu tersine çevirmek oldukça mümkündür.

Bizim için farkındalık günleri düzenleyip kendileri konuşarak kendileri farkında olurlar. Yaşamın her alanını erişilmez kılarak engel yaratan yetkililer, nutuklar atar. İşyerinde mobing uygulayanlar o gün “engelli dostu” kesilir. Okulda akran zorbalığına göz yumanlar, engellilik konusunda “duyarlılık” nutukları çeker.

En temel erişilebilirlik koşullarını yerine getiremeyen belediye başkanları tavuk döner ve baston dağıtıp “romantik” bir 3 Aralık konuşması yapar. Kanıksanmış sağlamcılar ise belediyelerden aldıkları küçük yardımların coşkusuyla elleri kızarana kadar alkışlar. Zaten kanıksanmış sağlamcıların en temel özelliğidir bu.

Sağlamcıların diliyle konuşur, onların zihniyle düşünürler. Antik Yunan’da farklı bölgelerden gelen kölelerin yan yana konma uygulaması gelir hep aklıma.

Birbirlerinin dilini anlamadıkları için egemen dili konuşmak zorunda kalırlardı. Bu da ona benziyor. Kendi gerçekliği üzerinden düşünme yetisi kazanılana kadar, hükmedenin beyniyle düşünülüyor. İşte her şeyi değiştirecek nokta da burası. Kendimiz gibi düşündüğümüzde ve gerektiği gibi hareket ettiğimizde her günü kazanmış olacağız.

Böylece çok yakındığımız “farkındalık günleri” de ortadan kalkacak. Sadece düşünmek, konuşmak ve hareket etmek.

Düşünmek, konuşmak, yazmak deyince yüzünüze konan o karamsar gülümsemeyi hissediyorum ama olsun. Hasan Hüseyin’i dinlemekte fayda var: “Korka korka yaşamak ne?”

Sağlamcılık nedir, ne değildir?
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
Sağlamcılık nedir, ne değildir?
13 Mayıs 2024

(BS/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
3 Aralık Engelliler Haftası ENGELLİLER HAFTASI sağlamcılık sağlamcılık nedir
Burak Sarı
Burak Sarı
tüm yazıları
Engelsiz Erişim Grubu’nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Müzikle yakından ilgilenmektedir. Bir dönem Grup Tepetaklak’ta bağlamacı olarak görev aldı. Farklı grup ve sanatçıların çalışmalarına bağlama, gitar, ney,...

Engelsiz Erişim Grubu’nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Müzikle yakından ilgilenmektedir. Bir dönem Grup Tepetaklak’ta bağlamacı olarak görev aldı. Farklı grup ve sanatçıların çalışmalarına bağlama, gitar, ney, flüt gibi enstrümanlarla katkı sundu. Müzikal çalışmalarına Grup Devinim’de devam etmektedir. Edebiyatla, sanat sepet işleriyle haşır neşir olmak ve tembellik hakkını sonuna kadar kullanmak en büyük keyiflerindendir. Halen Engelsiz Erişim Derneği ve değişik platformlarda faaliyetlerine devam etmektedir.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Sağlamcılığa karşı öz savunma
23 Kasım 2024
Sağlamcılığa karşı öz savunma
Kuşlar da giderse?
16 Kasım 2024
Kuşlar da giderse?
Yasak mı ayrımcılıktan çıkar, ayrımcılık mı yasaktan?
9 Kasım 2024
Yasak mı ayrımcılıktan çıkar, ayrımcılık mı yasaktan?
Sağlamcılık bir halk sağlığı sorunudur
2 Kasım 2024
Sağlamcılık bir halk sağlığı sorunudur
Önyargı yamaçlarını parçalamak
26 Ekim 2024
Önyargı yamaçlarını parçalamak
Sayfa Başına Git