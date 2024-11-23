ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 00:00
3 dk Okuma

Kadınların mücadelesi Meclis'in tozlu raflarında kalmasın

Örneğin, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece ansızın ve hukuksuzca çıkılmasının ardından, kadınların uzaklaştırma kararlarının sürelerinin giderek bir aya, bir haftaya indiğini görüyoruz.

Gülizar Biçer Karaca

Gülizar Biçer Karaca

Gülizar Biçer Karaca

Görseli Büyüt
Görselde, bir protesto sırasında çekilmiş bir kalabalık görünmekte. Çeşitli pankartlar ve dövizler taşınıyor. Katılımcılar arasında farklı yaşlarda kadınlar yer almakta ve farklı mesajlar içeren pankartlar dikkat çekiyor. Öne çıkan pankartlardan bazıları şu mesajları içeriyor: "Öz Savunma Hakkımız, Sopa Sopa Alırız" (Turuncu bir zemin üzerine yazılmış). "Cinsel, Ulusal, Sınıfsal Sömürüye Son!" (Mavi zemin üzerine beyaz yazı). "Kadınlar Devrim İstiyor" (Yeşil pankart). "Bedenimden Çek!" (Pembe ve mavi yazılar). En öndeki bir katılımcı megafon kullanarak bir konuşma yapıyor. Arkadaki kalabalık coşkulu bir şekilde destek veriyor. Görüntü, kadın hakları ve toplumsal eşitlik talepleri çerçevesinde yapılan bir eylemi temsil ediyor. Etrafta çeşitli renklerde pankartlar ve farklı ifadelerle güçlü bir dayanışma mesajı yayılıyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne az bir zaman var.

Öncelikle, şiddete karşı direnen, eşitlik ve adalet mücadelesi veren tüm kadınlara dayanışma duygularımı ifade ederek başlamak istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve bir kadın milletvekili olarak, yıllardır Meclis'te kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların eşit haklara erişimi için kurulan komisyonlara tanıklık ettim.

Ne yazık ki bu komisyonlardan çıkan raporlar, öneriler ve alınan kararların çoğu, hâlâ Meclis'in tozlu raflarında bekliyor. Bu raporların sayısı öyle fazla ki, bir ansiklopedi serisi yapabiliriz; ancak, hayata geçenler yalnızca “mış gibi” yapılarak uygulanan birkaç göstermelik düzenlemeden ibaret.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ısrarlı takip gibi önemli bir düzenleme yapılmış gibi gösterildi; ancak bunun cezasızlık politikasını güçlendirecek şekilde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi yetersiz cezai yaptırımlarla düzenlendiğini gördük. O zaman itiraz etmiştik, hâlâ itiraz ediyoruz.

Bugün, yeniden bir komisyon kuruluyor; ancak bu komisyonların önerileri artık derhal uygulanmalı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede atılması gereken onlarca adım, onlarca komisyon raporunda açıkça yer alıyor.

Örneğin, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece ansızın ve hukuksuzca çıkılmasının ardından kadınların uzaklaştırma kararlarının sürelerinin giderek bir aya bir haftaya indiğini görüyoruz.

Bu kararların caydırıcılığı neredeyse tamamen ortadan kalktı. Bugün bu durumu kabul etmemek ve değişim talep etmek için sesimizi yükseltmeliyiz.

Kadınlara yönelik şiddet sadece fiziksel değil, aynı zamanda dilde ve söylemde de kendini gösteriyor. Meclis gibi ülkenin karar alıcı organlarında bile ayrımcı ve cinsiyetçi ifadeler duyabiliyoruz. Bu durum, yalnızca toplumda değil, siyasetin en üst kademelerinde de köklü bir değişimi gerektiriyor.

Ben, Meclis'teki tüm milletvekilleri ve personelin ayrımcı ve şiddet içerikli ifadelerin kökenlerini anlamak için kapsamlı bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclis'te kadın milletvekilleri olarak bir araya gelerek, siyasette kadın mücadelesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyetçi dilin ortadan kaldırılması için somut adımlar atmayı hedeflemeliyiz. Siyasette kadınların yaşadığı sorunları tartışmak ve çözüm yollarını belirlemek için ortak bir dayanışma hattı oluşturmanın zamanı geldi.

Meclis Başkanlık Divanı’nda bu konuyu gündeme getirdiğimde, kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içerikli dilin Meclis içinde de önlenmesi gerektiğini ifade ettim. Kadına yönelik şiddet, yalnızca toplumun alt katmanlarında yaşanan bir sorun değil; siyasetin ve yönetimin dilinde de kendini gösteriyor.

Bu nedenle, Meclis çatısı altında da şiddeti, ayrımcılığı ve cinsiyetçi söylemleri sonlandıracak önlemler alınması gerektiğini defalarca dile getirdim.

Ancak, bu çabanın sonuç verebilmesi için yalnızca benim ya da birkaç kadın milletvekilinin değil, tüm milletvekillerinin bu mücadeleyi sahiplenmesi gerekiyor.

25 Kasım, dayanışmayı yükseltmek ve kadınların adalet mücadelesini desteklemek için önemli bir gün.

Ancak bu günü sadece bir sembol olarak kutlamak yeterli değil. Meclisi'n tozlu raflarına terk edilen önerileri hayata geçirmeli, caydırıcı önlemleri derhal uygulamalı ve kadınların eşit ve güvenli bir yaşam hakkı için somut adımlar atmalıyız.

Bugün, dayanışmamızı daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.

(GKB/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul sözleşmesi erkek şiddeti
Gülizar Biçer Karaca
Gülizar Biçer Karaca
tüm yazıları
Avukat; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. 1991 yılında SHP’de başlayan siyaset hayatını 1993 yılından itibaren CHP’de sürdürdü. 1999-2004 yılları arasında CHP Kınıklı...

Avukat; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989 yılında bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

1991 yılında SHP’de başlayan siyaset hayatını 1993 yılından itibaren CHP’de sürdürdü. 1999-2004 yılları arasında CHP Kınıklı Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü. 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu Genel Sekreterliği yaptı. Denizli Kadın Platformu ile 26 sivil toplum kuruluşu, oda ve siyasi partiden oluşan Denizli Demokrasi Platformunun kurucusu oldu. 2005-2015 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı yaptı.

25 ve 27. Dönemlerde Denizli Milletvekili seçildi, 25. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı’nda CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 36 ve 37. CHP Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 27. Dönemde CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Hak temelli politikaların üretilmesinde barolar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları aktivistleriyle çok sayıda çalışma yürüttü. Partisini, 5 siyasi partiyle birlikte yer aldığı “Altılı Masa”da oluşturulan Göç Komisyonunda temsil etti. TBMM Başkanvekilidir.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git