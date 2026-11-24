Boş sandalyeler, toplumsal hafıza ve kadınların ortak gelecek üzerindeki söz hakkı

Bir dünyanın nasıl kurulduğu kadar, kimlerin o dünyanın kuruluşunda yer alamadığı da önemlidir. Çünkü her toplumsal düzen, yalnızca var ettikleriyle değil, dışında bıraktıklarıyla da kendini anlatır.

Kimin konuşabildiği, kimin sözünün karşılık bulduğu, kimin hayatının korunmaya değer görüldüğü ve kimin geleceğe ilişkin karar verebildiği, o dünyanın gerçek sınırlarını belirler.

Kadınların tarihsel deneyimi, bu sınırların nasıl çizildiğini ve kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını gösterir. Kadınlar hayatı var eden, sürdüren ve dönüştüren emeğin içindeyken, hayatın yönünü belirleyen kararların dışında tutulmuştur. Dünyanın yükünü taşımakla onun nasıl kurulacağına karar vermek arasındaki bu çelişki, kadınların özgürlük mücadelesinin temel sorularından birine dönüşmüştür. Belki de asıl mesele, kadınların bu dünyada kendilerine bir yer bulması değil, bugüne kadar nasıl bir dünya kurulduğunu ve bundan sonra nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi birlikte sorgulamaktır.

Bu sorgulamanın toplumsal hafızayla buluştuğu anlardan biri, 22 Kasım’da İzmir’de DEM Parti İzmir Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen “Boş Sandalyeler Konuşuyor” eylemiydi. Yan yana dizilen sandalyeler, aramızdan koparılan kadınların yarım bırakılmış hayatlarını, cevapsız kalan soruları ve tamamlanmamış adalet arayışlarını görünür kılıyordu.

Her sandalye, yalnızca artık aramızda olmayan bir kadının yokluğunu değil, elinden alınmış sözünü, veremediği kararları ve yaşayamadığı geleceği de hatırlatıyordu. Bu sessiz görüntü, kadınların yaşamdan olduğu kadar ortak geleceğin kuruluşundan da dışlanmasına yöneltilmiş bir itirazdı.

Kadın cinayetleri çoğu zaman münferit suçlar olarak ele alınıyor; failin eylemine, olayın ayrıntılarına ve verilecek cezaya odaklanılıyor. Oysa bir kadının yaşam hakkına yönelen şiddet, onu denetlemek, sınırlandırmak ve kendi kararlarından vazgeçirmek isteyen daha geniş bir iktidar anlayışından bağımsız değil.

Kadının nasıl yaşayacağına, kiminle görüşeceğine, ne giyeceğine, çalışıp çalışmayacağına ya da bir ilişkiden ayrılıp ayrılmayacağına karar verme hakkını kendinde gören anlayış, şiddetin gündelik hayattaki biçimlerini de besliyor. Cinayet, bu denetimin en ağır ve geri döndürülemez sonucu. Ancak şiddet çoğu zaman çok daha önce başlıyor; tehditte, baskıda, ekonomik kısıtlamada, özgürlüğün adım adım daraltılmasında kendini gösteriyor. Bu yüzden şiddetle mücadele, yalnızca işlenmiş suçların cezalandırılmasıyla sınırlı kalamaz. Kadınların hayatı üzerinde hak iddia eden anlayışın ve onu besleyen toplumsal ilişkilerin de değişmesi gerekir.

Bu ilişkiler yalnızca evin içinde ya da kadınla erkek arasındaki gündelik çatışmalarda kurulmaz. Ev içindeki karşılıksız bakım emeği, güvencesiz ve düşük ücretli çalışma, gelir ve mülkiyet eşitsizliği de kadınların hayatını belirler. Ekonomik bağımlılık, şiddet karşısında çıkış yollarını daraltabilir; görünmeyen emek ise kadınların kendilerine ayırabilecekleri zamanı ve yaşamlarını yeniden kurma imkânlarını ellerinden alabilir.

Çocukların, yaşlıların ve hastaların bakımından gündelik hayatın sürdürülmesine kadar pek çok sorumluluk, çoğu zaman kadınların doğal göreviymiş gibi kabul edilir. Oysa bir toplumun devamını sağlayan bu emek, yalnızca kadınların omuzlarına bırakılabilecek özel bir sorumluluk değildir. Bakım, toplumun ortak ihtiyacı ve ortak sorumluluğudur. Kimin bu emeği üstlendiği, kimin kendi hayatına zaman ayırabildiği ve kimin ekonomik bağımsızlığa ulaşabildiği, eşitliğin gündelik hayattaki gerçek karşılığını gösterir. Eşitsizlik böylece yalnızca gelirde ve mülkiyette değil, insanların nasıl yaşayacağına ve hangi ihtiyaçların önemli sayılacağına ilişkin tercihlerde de kendini yeniden üretir.

Kadınların dışlanması, bu nedenle yalnızca temsil eksikliği ya da hakların kâğıt üzerinde tanınmaması değildir. Asıl sorun, toplumsal yaşamın yönünü belirleyen kararların kadınların deneyimleri, ihtiyaçları ve iradeleri hesaba katılmadan alınmasıdır. Kadınlar çoğu zaman kendileri adına konuşulan, korunmaları gerektiği söylenen ya da başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmaları beklenen kişiler olarak görülüyor.

Oysa eşitlik, kadınların kendilerine ayrılan yere razı olması değil, kendi hayatlarını ve toplumu ilgilendiren kararların oluşumunda eşit söz sahibi olabilmesidir. Temsil, kadınların karar mekanizmalarında bulunmasıyla başlar; ancak orada bulunmakla tamamlanmaz. Kadınların neyin konuşulacağını, hangi ihtiyaçların öncelik kazanacağını ve alınan kararların nasıl uygulanacağını etkileyebilmesi gerekir. Çünkü gerçek katılım, yalnızca kararların alındığı yerde bulunmak değil, kararların yönünü değiştirebilecek güce sahip olmaktır.

Boş sandalyelerin taşıdığı anlam, kaybedilen kadınlarla sınırlı değil. Akıbeti aydınlatılmayan kadınlar ve yıllardır cevabı beklenen sorular, toplumsal hafızanın da adalet arayışının da parçasıdır. Bir kadının kayboluşunun belirsizlik içinde bırakılması, yakınlarının yasını ve hakikat arayışını yıllara yayılan bir bekleyişe dönüştürür.

Bu belirsizlik yalnızca geride kalanların hayatını değil, toplumun adalet duygusunu da yaralar. Hakikatin açığa çıkarılması, etkin soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi, geçmişe ilişkin bir yükümlülük olmanın ötesinde, benzer acıların yeniden yaşanmamasının da koşuludur. Hafızayı canlı tutmak, kaybedilenlerin ardından yas tutmakla sınırlı değildir. Onların yokluğunu mümkün kılan koşulları sorgulamak ve değiştirmek de bu sorumluluğun parçasıdır. Çünkü hakikatin karanlıkta bırakıldığı yerde adalet, adaletin kurulamadığı yerde ise eşit bir ortak yaşam mümkün değildir.

Bu mücadele, kadınların farklı deneyim ve mücadele geleneklerini birbirine benzeterek değil, aralarındaki farklılıkları tanıyarak ortaklaşmasını gerektiriyor. Feminist hareketin, Kürt kadın hareketinin, sosyalist kadınların ve emekçi kadınların biriktirdiği deneyimler aynı tarihsel ve siyasal zeminden doğmadı.

Her birinin kendi sözü, örgütlenme biçimi ve öncelikleri var. Ortaklık, bu farklılıkları ortadan kaldırmakta değil; erkek egemenliğine, şiddete, sömürüye ve eşitsizliğe karşı birbirinin mücadelesini tanımakta yatıyor. Birinin deneyimini diğerinin ölçüsü hâline getirmeden, farklılıkları bir ayrışma gerekçesi değil, ortak mücadeleyi besleyen bir zenginlik olarak görebilmek gerekiyor. Kadınların dayanışması, herkesin aynı şeyi düşünmesiyle değil, birbirinin özgürlük talebine alan açmasıyla güçlenebilir.

Bugün Barış ve Demokratik Toplum Süreci de bu açıdan önemli bir eşikte duruyor. Silahların susması ve çatışmanın sona ermesi elbette yaşamsal bir gereklilik. Ancak barış, yalnızca silahlı çatışmanın yokluğuyla tamamlanamaz. Kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmadığı, şiddet karşısında güvencesiz bırakıldığı ve toplumsal kararların dışında tutulduğu bir yerde barış hangi eşitlik temelinde kurulabilir? Kalıcı barış, geçmişin acılarıyla yüzleşmeyi, adaletin sağlanmasını ve herkesin geleceğe ilişkin söz söyleyebilmesini gerektirir. Kadınların özgürlük taleplerinin sürecin sonrasına ertelenmesi, barışın toplumsal temelini daha baştan eksik bırakır.

Kadınlar bu sürecin yalnızca tanıkları ya da sonuçlarından etkilenecek kesimleri değil, kurucu siyasi özneleridir. Eşit temsil, şiddete karşı etkili güvenceler, ekonomik bağımsızlık ve yerel karar mekanizmalarına katılım, barışın ayrılmaz parçaları olmalıdır. Çünkü barışın kalıcılığı, kadınların taleplerinin ne kadarının karşılandığı kadar, toplumun geleceğini belirleyen süreçlerde ne ölçüde söz sahibi olduklarıyla da ilgilidir.

Kadınların özgürleşmesi, erkek egemen düzen içinde kendilerine daha fazla yer açılmasıyla sınırlı değildir. Emeğin nasıl paylaşıldığından bakım sorumluluklarının kimler tarafından üstlenildiğine, mülkiyetten siyasete kadar hayatı düzenleyen ilişkilerin değişmesini gerektirir. Bunun yanında insanın insanla, toplumun doğayla ve emeğin yaşamla kurduğu ilişkiyi de yeniden düşünmeye çağırır.

Çünkü bir toplumun niteliği, yalnızca yasalarında ve kurumlarında değil, gündelik hayatta birbirine nasıl davrandığında, emeğe nasıl değer verdiğinde ve farklılıklarla nasıl ilişki kurduğunda ortaya çıkar. Bakımın bir yük olmaktan çıkarak ortak sorumluluğa, dayanışmanın geçici bir yardımlaşmadan kalıcı bir ilişkiye, farklılıkların ise dışlanma gerekçesinden birlikte yaşamanın zenginliğine dönüşmesi, kadınların özgürlük mücadelesinin toplumsal anlamını da ortaya koyar. Kadınların deneyimi ve bilgisi yaşamın her alanında karşılık bulmadıkça eşitlik bir vaat olarak kalır; demokratikleşme ise toplumun yarısını dışarıda bırakan eksik bir iddiaya dönüşür.

“Boş Sandalyeler Konuşuyor” eylemi, bu nedenle yalnızca bir anma ya da farkındalık çağrısı değildi. Her sandalye, yokluğun karşısına hakikati, sessizliğin karşısına sözü, dışlanmanın karşısına eşit katılımı koyuyordu.

O sandalyelerin dolması, kadınların yalnızca hayatta kalmasıyla değil, kendi hayatları ve ortak gelecekleri üzerinde söz ve karar sahibi olmasıyla mümkün.

Kadınlara bu dünyada bir yer açmak, onlara mevcut düzenin içinde sınırlı bir alan tahsis etmek değil; farklılıkların eşitliğine, özgürlüğe ve dayanışmaya dayanan bir ortak yaşam kurabilmektir. Belki de boş sandalyelerin bize yönelttiği en temel soru budur: Kadınların yokluğunu kayda geçiren bir toplum mu olacağız, yoksa onların sözüyle, iradesiyle ve özgürlüğüyle geleceğini kuran bir toplum mu?

Hiçbir kadın eksilmesin. Hiçbir hayat yarım kalmasın. Hiçbir sandalye bir kadının yokluğunu anlatmak zorunda kalmasın.

(TSA/EMK)