Kadınlar gerçekten “şüpheli” mi ölüyor?

Önce iki dosyayı aklımızda tutalım.

Cemil K., Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğünde, Diyarbakır’daki eski bir dosya yeniden açıldı. O dosyada Cemil’in daha önce bir kadını öldürmekten yargılandığı ortaya çıktı. Dava düşmüştü. Dosya kapanmıştı. Ta ki Ayşe Tokyaz öldürülene kadar. Şimdi Cemil, iki kadın cinayeti dosyasıyla yargılanıyor.

Bir başka dosya da İzmir’den geldi.

Mihriban Yılmaz’ı öldüren Fatih İnan’ın, Manisa’da 2023 yılında “kalp krizi” denilerek kapatılan Naile Büşra Sarıgül dosyasıyla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Aynı işyerinde çalıştıkları belirlendi. İnan’a ait biyolojik bulguların dosyaya girmesiyle savcılık, verdiği takipsizlik kararını kaldırdı. Dosya yeniden açıldı. Bu kez cinayet şüphesiyle.

Şimdi bu iki örneği bir kenara yazalım.

Eğer bu erkekler ilk dosyalarda zamanında, etkin ve ciddiyetle soruşturulsaydı, Ayşe Tokyaz ve Mihriban Yılmaz bugün hayatta olabilir miydi?

Israrla söylüyoruz, erkek şiddeti önlenebilir. Ancak etkin bir soruşturma yapılırsa.

Şimdi Yeşim Akbaş ve Pınar Bulunmaz davalarına bakalım.

Urfa’nın Siverek ilçesinde Pınar Bulunmaz, araç içinde ateşli silahla öldürüldü. Eşi Rıdvan Bulunmaz tutuklandı. Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluğun devamına karar verdi. Dava 6 Mart’a ertelendi.

Ancak Pınar Bulunmaz’ı öldürmekle yargılanan fail, uzun süre tutuklanmadı. Kadınların tepkisi ve Adli Tıp Kurumu raporunun ardından tutuklama geldi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde ise 27 yaşındaki Yeşim Akbaş, polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu. Silah, komiser yardımcısı Doğan Can Y.’ye aitti. Önce adli kontrolle serbest bırakıldı, sonra tutuklandı. Ardından “kadına karşı kasten öldürme” suçundan beraat etti.

Ailenin itirazıyla dosya Yargıtay’a taşındı. Ailenin talebiyle hazırlanan akademik rapor, olayın intihar olmadığına işaret eden ciddi bilimsel çelişkiler ortaya koydu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararının bozulmasını istedi.

Soruşturma ilerledikçe yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay yeri incelemesi yapılmadan önce silahın yerinin değiştirildiği, delillerin yok edilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine iki polis memuru hakkında “delil karartma” suçlamasıyla ayrı bir dava açıldı.

Ama Yeşim Akbaş’ı öldürmekten yargılanan polis memuru hâlâ tutuklu değil.

Nasıl oluyorsa, kadınları öldürmekten yargılanan baş şüphelilerin çoğunun “kaçma şüphesi” yok.

Ama hasta mahpusların var, yüzlerce siyasi mahpusun var!

Önümüzdeki hafta açıklayacağımız bianet erkek şiddeti çetelesine göre, 2025’te 471 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Yeşim Akbaş, Tuğba Yavaş, Pınar Bulunmaz, Nadira Kadirova. Hepsinin ortak noktası aynı: Erkek şiddeti. Çarpıtılmış raporlar. Tutuksuz yargılamalar.

Ve adalet için yalnız bırakılan aileler.

Baş şüphelilerin “polis”, “gardiyan”, “öğretim üyesi” ya da “güçlü” erkekler olması da bu dosyaların başka bir ortak noktası.

Her şüpheli ölüm cinayet çıkmaz elbette…Ama her şüpheli kadın ölümü cinayet gibi soruşturulmalıdır diye ısrar ediyorum.

Kadınların Ajandası

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Suriye’nin Halep kentinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılar nedeniyle 20 Ocak’ta Ankara’da Yüksel Caddesi’nde ve İstanbul’da Harbiye’deki konsolosluk önünde eş zamanlı basın açıklaması yapacağını duyurdu.

İnisiyatifin konuya dair de önceki açıklama yapmıştı.

Halep’teki çatışmaların siviller başta olmak üzere kadın ve çocukları vurduğu vurgulanarak, bu saldırıların barış iddiasıyla örtüşmediği belirtilmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerine göre, en az 9 sivil hayatını kaybetti, 12’si çocuk 60 kişi yaralandı. Buna rağmen çatışmaların “durdurulduğu” şeklinde servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilmişti.

İnisiyatif açıklamasında, bölgedeki şiddetin arkasında küresel güç odakları ve yerel siyasi hesapların olduğunu vurgulamış ve “daha fazla sivil, kadın ve çocuğun kaybına karşı, bombaların bir an önce durması için ses çıkarıyoruz” çağrısı yapmıştı.

