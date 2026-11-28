Dünyanın her yerinde kadınlar, giderek zorlaşan yaşam koşulları karşısında ayakta kalmanın ve kendilerine yeni bir hayat kurmanın yollarını arıyor. Derinleşen ekonomik eşitsizlikler, kadın yoksulluğu, boşanma ve nafaka haklarına yönelik saldırılar, sosyal devletin geri çekilmesiyle çocuk, hasta ve yaşlı bakımının giderek daha fazla kadınların omuzlarına yüklenmesi, bu arayışları her geçen gün daha da önemli hâle getiriyor.

Çocuğunu tek başına büyüten ya da bakım sorumluluğunu paylaşmayan bir eşle yaşayan kadınlar, yaşlanan ve bakıma ihtiyaç duyanlar, başkalarının bakımını üstlenenler, göçmen ve mülteci kadınlar, geçinmekte zorlananlar ve giderek yalnızlaşanlar… Yaşam koşulları farklı olsa da pek çok kadın benzer bir güvencesizlik ve gelecek kaygısıyla karşı karşıya. Her biri, çoğu zaman tek başına çözmek zorunda bırakıldığı sorunlarla baş edebilmek için kendi yollarını bulmaya çalışıyor.

Bu dosyada dünyanın çeşitli ülkelerindeki kadınların içinde bulundukları bu kişiselmiş gibi görünen ama devasa bir sistemin çatırdayarak üstümüze çökmesinin sonuçlarıyla baş etmek üzere geliştirdikleri yöntemlere bakacağız. Bunları bir çözüm reçetesi gibi sunmadığımız ama çaresiz de olmadığımızı göstermesi açısından ilham verici ve anlamlı buluyoruz ve üzerinde düşünmeye, konuşmaya davet ediyoruz.

Önce biraz tarih…

Kadınların evlilik dışında hayat kurma arayışının da uzun bir geçmişi var. Tiffany Watt Smith’in Kötü Arkadaş: Kadın Arkadaşlığının Yüzyılı adlı kitabında aktarılan tarihsel örnekler, bu geçmişe bakmak için bir kapı açıyor. Kitaptaki aktarıma göre, 1292 tarihli vergi kayıtlarında Paris’in sol yakasındaki Saint-Côme ve des Frères Mineurs sokaklarının sakinlerinin yüzde 60’ından fazlası bekâr kadınlardan oluşuyordu; aralarında eşinden ayrılmış, eşi denizde olan ya da hiç evlenmemiş, iplikçilik, dokumacılık, nakışçılık ve ipek ticaretiyle geçinen kadınlar vardı. Aynı aktarım, 1377 İngiliz vergi kayıtlarında yetişkin kadınların üçte birinin evlenmemiş olduğunu, on beşinci yüzyılın bazı Alman, Fransız ve İsviçre şehirlerinde de benzer oranlara rastlandığını belirtiyor. Bu bilgiler tek başına kadınların birbirine bakım verdiğini göstermese de kadınların hayatını yalnızca evlilik içinden düşünmenin sınırlarını hatırlatıyor.

Aynı kitapta 1427 Floransa kayıtlarından aktarılan örnek ise doğrudan bir destek ilişkisine işaret ediyor: Kadınlar, başka kadınların sağladığı yatacak yer ve yiyecek sayesinde hayatlarını sürdürebildiklerini anlatıyor. Burada yakınlık, gündelik hayatın maddi koşullarına dokunuyor; birinin açtığı kapı, diğerinin barınabilmesini ve beslenebilmesini sağlıyor.

Orta Çağ Avrupası’nda kendilerine Beguineler diyen kadınlar, birlikte yaşamın farklı bir örneğini oluşturuyor. İlk olarak on ikinci yüzyılın başlarında Felemenk bölgesinde ortaya çıkan Beguineler, şehir hayatının ortasında, dinî bir topluluk olarak yaşıyordu. Resmî olarak yemin etmedikleri için istedikleri zaman topluluktan ayrılıp evlenebiliyorlardı. Hastalara bakıyor, hayır işleri yapıyor, dokuma ve nakış gibi ücretli işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyorlardı. Böylece her yaştan kadın Beguinelere katılarak bekâr bir hayat sürebiliyordu. Beguineler o kadar meşruydu ki 1254’te IX. Louis yaklaşık dört yüz kadının bir arada yaşadığı Beguinaj yerleşkesi kurdu. Beguinaj kendine özgü bir kurallar bütünüyle işliyor, buna aykırı davranan kadınlar topluluktan uzaklaştırılabiliyordu. Topluluk üyesi kadınlar mal varlıklarını Beguinaj’a miras bırakabiliyordu.

Kitapta aktarılanlar bunlarla sınırlı değil ama amacımız bakımından bu kadarını aktarmak yeterli görünüyor. Bu deneyimi bugünkü feminist ortak yaşam modelleriyle özdeşleştirmeden, kadınların evlilik dışında bir hayatı birlikte kurabilmesinin tarihsel örneklerinden biri olarak düşünebiliriz.

Bakım yükü kadınların üstünde…

ILO’nun 2024’te yayımladığı hesaplamaya göre, 2023 yılında dünyada bakım sorumlulukları nedeniyle iş gücünün dışında kalanların 708 milyonu kadın, 40 milyonu erkekti. Bu fark, bakımın kişisel tercihlerle açıklanamayacak kadar eşitsiz dağıldığını gösteriyor. Ancak kadınların zamanının değerini yalnızca ücretli işe katılabilmeleriyle sınırlamak da aynı hayatın başka parçalarını görünmez bırakıyor.

Kadın hastalanınca aksayan yalnızca kendi sağlığı olmuyor. O güne kadar üstlendiği çocuk bakımı, yemek, temizlik, yaşlı bakımı ve evin gündelik düzeni de birden görünür olur. Bu işleri kimin yapacağı sorusu, aynı zamanda o evde kimin zamanının başkalarının ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini açığa çıkarır. Bakım emeğini konuşmaya buradan başlayabiliriz: Bir insanın hayatını sürdürebilmesi için gereken emek, başka bir insanın hayatını ne ölçüde kaplıyor?

Üstelik bakım, bir kez yapınca biten işlerden ibaret değil. Evde neyin eksildiğini bilmek, bir randevuyu hatırlamak, çocuğun sıkıntısını fark etmek, işler aksadığında yeni bir çözüm bulmak da bu sorumluluğun içinde. Kadın dinlenirken bile ertesi günün düzenini düşünüyordur muhtemelen. İşi bir başkasının yapıyor olması, o işi takip etme yükünün de paylaşıldığı anlamına gelmeyebiliyor.

“Kadınlar birbirine bakarsa” düşüncesi bu nedenle kıymetli bir ihtimal açıyor. Hastalıkta kapısını çalabileceğimiz, çocuğumuzu güvenle bırakabileceğimiz birilerinin olması, yaşlanırken ilişkilerimizi kaybetmemek hayatımızı değiştirebilir. Dünyanın farklı yerlerinde kadınlar bu ihtimali ortak evlerle, kooperatiflerle, mahalle mutfaklarıyla ve arkadaşlık ağlarıyla somutlaştırıyor.

Görünmeyen emek…

Her sabah işe gidebilen insanın arkasında beslenmenin, temizliğin, dinlenmenin, çocuk, hasta ve yaşlı bakımının bir şekilde karşılandığı bir hayat var. Bu işlerin hepsinin ekonomik bir karşılığı var. Buna rağmen ev içinde yapılan bakım, çoğu zaman çalışma olarak bile görülmüyor; kadınların sevgisinin, anneliğinin veya aileye bağlılığının doğal sonucu varsayılıyor.

Bakım kadınlar tarafından ücretsiz üstlenildiğinde, hizmetin maliyeti kamu bütçesinde veya işverenin hesabında görünmüyor. Fakat ortadan kalkmıyor: Kadının vazgeçtiği gelir, uykusundan eksilen saat, ertelediği tedavi veya yarım bıraktığı eğitim olarak hayatına yazılıyor. Ataerkil iş bölümü kadınları bakımın asıl sorumlusu yaparken ücretli çalışma düzeni de bu emeğin evde karşılanacağını varsayıyor.

Bir kadın dinlenmek, tedavisini sürdürmek, arkadaşlarıyla buluşmak veya bir etkinliğe katılmak için de bakım desteğine ihtiyaç duyabilir. Kendine ayırdığı zamanı sürekli gerekçelendirmek zorunda olmamalı.

Kadınların dayanışması burada hem gündelik bir rahatlama hem de ortak talep geliştirme imkânı yaratabilir. Kendi evinde çözmeye çalıştığı sorunu başkalarının yaşadığını görmek, kadının yetersizlik veya suçluluk olarak yaşadığı şeyi başka türlü anlamasını sağlayabilir.

Birlikte yaşam modelleri gündelik hayatın yükünü paylaşmak gibi görece “keyfî” bir ihtiyaca karşı düşünülmüş modeller değil; giderek artan yaşam maliyetleri, ücretliler aleyhine bozulan ekonomik dengesizlik karşısında bir zorunluluk olarak çıkıyor karşımıza.

Ama bundan öte, bizce bir örgütlenme ve birlikte var olma biçimi de sunuyor. Bu modelleri hayata geçirebilmek için içinde yaşadığımız neoliberal düzenin “ahlaki” değerlerinden bir ölçüde kurtulmuş olmayı, kolektifliğe, ortak emeğe, üretime, dayanışmaya dayalı yeni bir yaşama biçimine inanmayı, hazırlanmayı ve en azından bunu oldurmaya çalışmayı gerektiriyor.

Bekâr anneler için bir yol olabilir mi?

Tek başına çocuk büyüten bir kadın için kira, faturalar ve bakım birbirinden ayrı sorunlar değil. Kadının bir yandan hayatını sürdürebilmek için çalışması gerekirken bir yandan da işe gidebilmek için çocuğunu bırakabileceği bir yere ihtiyacı var. Ücretli çocuk bakımının maliyeti kazancına yaklaştığında seçenekleri daralıyor. Aynı evi başka bir anneyle paylaşmak, tam bu sıkışıklıkta bir imkân olarak ortaya çıkıyor.

ABD’deki CoAbode, ev paylaşmak isteyen annelerin birbirini bulmasına aracılık ediyor. Kadınlar yaşam alışkanlıkları ve beklentileri üzerinden tanışabiliyor; kira ve faturaların yanında ev işlerini ve çocuk bakımını paylaşmayı da değerlendirebiliyor. Bir evin masrafını bölüşmekle bir çocuğu başka bir yetişkinle birlikte büyütmek aynı ilişkide buluşuyor.

MommyMune, benzer biçimde annelerin ortak yaşam kurmasını ve kaynaklarını paylaşmasını amaçlayan bir platform. A Mother’s Ear ise konum, çocukların yaşı, yaşam biçimi ve ebeveynlik tercihleri üzerinden eşleşme önerdiğini belirtiyor. Bunlar kadınların birbirine ulaşması için geliştirilmiş araçlar; sitelerin kendi tanıtımları, kurulan her ilişkinin güvenli veya kalıcı olduğunu göstermiyor elbette.

Yaşlanıyoruz be güzelim…

Çocuk bakımında karşımıza çıkan barınma ve yakınlık sorusu, yaşlılıkta başka bir biçim alıyor. Ev sahibi olmak, desteğe ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmiyor. Hastalandığımızda, dışarı çıkmakta zorlandığımızda ya da basitçe iki çift laf etmek için etrafımızda birileri olacak mı?

Avustralya’nın Castlemaine kentindeki WINC, yaşlılıklarını birlikte geçirmek isteyen kadınların geliştirdiği bir ortak konut projesi. Bağımsız evlerle ortak bahçeler ve buluşma alanları birlikte planlanıyor. Henüz tamamlanmış bir yerleşim olarak sunulmaması gereken projede, farklı gelir düzeylerinden kadınların katılabilmesi için sosyal konut ve destek fonu seçenekleri de düşünülüyor. Kadınlar, yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkmadan önce komşuluğun koşullarını kurmaya çalışıyor.

Londra’daki OWCH/New Ground ise bağımsız dairelerle ortak alanları birleştiren yerleşik bir deneyim. Konutların bir bölümünün sosyal kiralama kapsamında olması, ortak yaşamın yalnızca ev satın alabilen kadınlara açık kalmaması bakımından önemli. Topluluk, karşılıklı desteği birbirini kollamak üzerinden tanımlıyor; sürekli kişisel bakım gerektiğinde bunun ayrıca düzenlenmesini bekliyor.

Teksas’taki The Bird’s Nest de emekli kadınların küçük evlerde birbirine komşu olduğu bir yerleşim. Robyn Yerian’ın kurduğu bu örnekte konut masrafını azaltma arayışı, gündelik destek ve arkadaşlıkla buluşuyor. Ancak buradaki mülkiyet ve kiralama ilişkisini, kadınların birlikte sahip olduğu bir kooperatifle aynı saymamak gerekiyor.

Almanya’da Nachbarschaftlich leben für Frauen im Alter girişiminin konut grupları, kadınların kendi evleriyle destekleyici komşuluğu bir araya getiriyor. Kanada’da Harbourside ve West Wind Harbour, yalnızca kadınlara özgü olmayan yaşlılıkta ortak konut deneyimleri. UBC Emeritus College bünyesindeki kadın grubu ise bağımsız alanlarla ortak yaşamı birleştiren modelleri tartışmak için kurulmuş bir çalışma grubu.

ABD’de “Golden Girls” adıyla tartışılan ev paylaşımı da aynı arayışın başka bir görünümü. AARP’nin 2026’da aktardığı New Mexico buluşmasında kadınlar, ekonomik güvenlik ve arkadaşlık kadar mahremiyeti, ev işlerinin dağılımını ve birinin hastalanması durumunda ne olacağını konuşuyor. Birlikte yaşama fikrinin çekiciliğiyle gündelik sorumlulukların ağırlığı aynı masada duruyor.

Village Hearth, 55 yaş üzeri LGBTİ+ bireylerin ve destekçilerinin birlikte yaşayabilmesi amacıyla geliştirilmiş bir ortak konut yerleşimidir. Bağımsız konutların yanında ortak mutfak, yemek alanı, atölye, bahçe ve yürüyüş alanları bulunuyor. Öne çıkan mesele, yaşlı LGBTİ+’ların bakım ihtiyacını yalnızca profesyonel hizmetlere bırakmamak; insanların birbirlerinin hayatında kalabildiği ve ihtiyaç hâlinde destek sunabildiği bir yaşam çevresi oluşturmak.

LGBTİ+’ların seçilmiş aileleri, yakınlığın kan bağıyla sınırlı olmadığını başka bir yerden gösteriyor. Arkadaşlar ve partnerler hastalıkta, gündelik işlerde veya yaşlılık kaygısında birbirinin başvurduğu insanlar olabiliyor. Türkiye’de 17 Mayıs Derneğinin “Yaşlanıyoruz Lubunya” araştırması, katılımcıların destek ilişkilerinde dostların ve seçilmiş ailelerin önemli yerini ortaya koyuyor. Aynı araştırmada, kişinin kendisiyle birlikte partnerinin ve dostlarının da yaşlanacağına ilişkin kaygı bulunuyor.

40+ Lubunya İnisiyatifi, LGBTİ+ yaşlılığı ve yaşlanma döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar üzerine düşünülmesi bakımından önemli bir örnektir. Kiminle yaşlanılacağı, hastalık hâlinde kimin bakım vereceği, bakım kurumlarında kimliği gizleme baskısı ve birlikte yaşlanmaya imkân sağlayacak mekânların kurulup kurulamayacağı gibi soruları gündeme taşır. Bu deneyim, somut bir konut kooperatifinden ziyade, birlikte yaşlanma ihtiyacının kolektif biçimde tanımlanması ve tartışılması açısından önemlidir.

Yarın: Birlikte yaşamak elbette kolay değil…



(DT/CT/Mİ)