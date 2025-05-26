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Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Mayıs 2025 00:00
4 dk Okuma

HUKUK GÜNDEMİ

Jamal, sokakta yaşamak

Selahattin Demirtaş yazdı…Kitabın kapağındaki 50x70 tabloyu cezaevinde yaptı. Dipnot Yayınları tarafından yayınlan kitapta herkesin payına düşen sokakta yaşayan birileri var.

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Görseli Büyüt
Sol tarafta, Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabı **"JAMAL"**in kapağı görülüyor. Kapakta, üstte büyük harflerle yazarın adı “SELAHATTİN DEMİRTAŞ” ve hemen altında kalın puntolarla kitap adı “JAMAL” yazıyor. Kapak görselinde ise İstanbul’un simgelerinden biri olan nostaljik kırmızı tramvayın yer aldığı, kuşbakışı bir İstiklal Caddesi betimlemesi dikkat çekiyor. Resim tarzında çizilmiş caddede, tarihi binalar ve yürüyen insanlar da yer almakta. Sağ tarafta, açık mavi gömlek giymiş ve gülümseyen bir erkek (muhtemelen yazar Selahattin Demirtaş) doğal bir arka planda, ağaçların önünde ayakta poz veriyor. Kolları dirseğe kadar kıvrılmış gömlek ve koyu renk pantolon giymiş olan kişi, samimi ve sade bir duruş sergiliyor.

Çok ciddi işlerin arasında geçen ömrümüzde acaba daha başka neler var?

Vakitler geçiyor, hayat devam ediyor. Gerçeklerini topla, cebine koy…

Önce sokak kıyafetlerini giy, sokağa dönme vaktidir.

Gerçeklere yer aç…Yanına çok az şey alabilirsin, ağırlık yapmasın.

Üstünde telefon numarası yazılı 200 lirayı cebinden çıkar, bir de yedi defa katlanmış kâğıt parçasını. Kâğıdı yırtıp at. Parayı da bahçede bir ağacın dalına asmadan önce üstüne “Sokak özgürlüktür, özgürlük sokaktadır” yaz… Sonra parayı ağacın dalına as.

Kediler var… Sokakta yaşayanları, evde yaşayanları var…

Sokakta yaşayan kediler de sokakta yaşayan insanlar gibidir. Evi yok, arabası yok, cep telefonu yok.

“Neyse ki yeni işletmem için kartondan bir tabela yapabildim. Büfeciden emaneten alıp geri vermediğim kalemle üstüne “ Kedi Sırtı Okşatmacısı – 10 TL” yazarak “Haydi bismillah”, dedim. İstiklal caddesinde tabelayı önüme koyup duvara yaslanarak oturdum”  

Kedilerin kulağında otuz iki kas varmış…

Gülmek için on yedi adaleye, surat asmak içinse kırk üç adaleye ihtiyaç vardır. “Yani, teknik olarak surat asmak, gülmekten zordur” yazmış Jamal…

“Adım Jamal” diyor. Annesi adını yanlışlıkla Cemal koymuş, O düzeltmiş, Jamal yapmış.

Kirden kararmış elleri var! Sokaklarda yaşayanlardan birisi.

Sokakta yaşamayan birisi var, köken olarak Ararat’lı. Onun annesi de adını yanlışlıkla İris koymuş o düzeltmiş; olmuş Arus…

Abilerin en hası! Jamal’ın can dostu. Kocaman köpek; adı Halil Abi…

Halil Abi, Jamal ve Arus…

Sonra meyhaneci Rüstem, hükümet kadın Huri Abla ve daha birçoğu…

Hepsi sokaklarda yaşıyorlar ve birbirlerini tanıyorlar…

Jamal diyor ki; “Beyoğlu’nda sokakta yaşayan hepi topu yirmialtı kişiyiz. “ulusumuz” pek kalabalık değil, yani. Aramızda arıza tipler olsa da genelde hepimiz birbirimizi tanır, kollarız.”

Sokakta yaşayanlar; sıfırda birbirine eşitler…

“Normalde sokak insanları mecburiyetten de olsa kendi aralarında dayanışmacıdır, kollarlar birbirlerini. Sokakta yaşayanın Kürdü, Türkü, Arabı, mezhebi, meşrebi önemli değildir bizim sınırsız, tel örgüsüz dünyamızda. Yoksulluk ve dibe vurmuşluk her sokak insanını sıfırda eşitler.” 

Sokakta yaşayanlara dair romanın dumanı tütüyor. İsli kokusu, insanlara sinmiş…

Ama koku deyip geçmeyin çünkü; çok kıymetli ve bir o kadar iyi…

“Çoğu zaman sırtımıza bir görünmezlik pelerini geçirmişçesine kayboluveririz, hem de herkesin gözü önünde. Kokumuz olmasa varlığımızın farkına bile varmazlar, yaşadığımızın tek kanıtı gibidir kokumuz. Ne kadar kokarsak, o kadar iyi.”

Beyoğlu’ndan Kadıköy’e göçmüş birisi, herkes sözünü dinliyor. Sokakta yaşamayı seçmiş, eski yaşamına geri döndürülememiş bir Düzgün Baba var…Bir kent şövalyesi, son Mohikan…

Jamal; “Karl Marx sokakta yaşamaya başlasa Düzgün Baba gibi görünürdü herhalde” diyor.  

Uzun sözün kısası Jamal’ın ve sokakta dolaşıyor:

“Sokak candır, canlıdır. Hayatın nabzı sokakta atar, görmesini bilene. Sokakta yaşayanlar çoğunlukla esnaflar ve işportacılar tarafından horlanır, bazen feci şekilde dövülürler, ama insana en çok koyanı, sokakta yürüyüp giderken tiksinircesine bakan insanların yavşaklığıdır. Bizden korkanlara saygı duyarım; korkar, normaldir. Ama sanki evinin salonunu işgal etmişiz gibi iğrenerek bakanlar yok mu, işte onlardan nefret ediyorum galiba. Çoğu zaman ben de onlara iğrenerek bakıyorum ve bakışlarını hemen kaçırıyorlar. Bizden iğrenmelerini gidermek bir sabuna ve bir miktar suya bulanmamıza bakar. Ama bizden iğrenenlerin pis kalplerini, nefret dolu kirli bakışlarını arındıracak bir sabun henüz icat edilmedi. Bazen de sokakta kalanlar kendi aralarında kavga ederler, ki mesele ya çöp bidonu paylaşımı veya yattığı sokağa bir başkasının şiltesini atıp mekân tutmasıdır. Zordur sokakta yaşamak; dişini fırçalamadan, duş almadan, cami veya pasaj tuvaletlerini kullanmak. Hatta sokağın bir köşesinde ihtiyacını gidermek, açlık, soğuk, dışlanmak, dövülmek, hastalık, sırt ağrısı, sıcak suyla bir güzel yıkanmadan geçen aylar, horlanmak... Say say bitmez. Mecbur olmasan sokakta yaşanmaz. Bakmayın sokağı övüp durduğuma, benim hikâyem başka.”

Çok doğru; Jamal’ın hikayesi başka…Hikayesiyle birlikte Kürtçe şarkısı bile var.

Selahattin Demirtaş yazdı…Kitabın kapağındaki 50x70 tabloyu cezaevinde yaptı. Dipnot Yayınları tarafından yayınlan kitapta herkesin payına düşen sokakta yaşayan birileri var.

Selahattin Demirtaş kendine verdiği sözünü tuttu!

“Jamal” sekizinci kitabı…

Hapishanede her yıl için bir kitap yazdı.

“Hapisteki her yıl için kendime “bir kitap” sözü vermiştim, sekizinci yıl bitti ve “Jamal” sekizinci kitap. Gerçi bu sefer yazım süreci üç yıla yayıldı ama olsun. Benimki de bir inat işte. Bu inadı hayata geçirmemde moral desteğini, maddi-manevi desteğini cömertçe sunanların payı ölçülemez ve ben halen her birine buradan teşekkür etmekle yetinmek durumundayım”

Selahattin Demirtaş’ın hikayesi bambaşka… 

(Fİ/EMK)

*Selahattin Demirtaş, Jamal. Dipnot yayınları 2025

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İstanbul
Jamal Selahattin Demirtaş Fikret İlkiz kitap kişi başına düşen kitap
Fikret İlkiz
Fikret İlkiz
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), Staj Eğitim Merkezi kurucusu, “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörü ve Mart 2016 tarihinden itibaren Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.

Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2013 yılı İfade Özgürlüğü Onur Ödülü sahibi. Türk Ceza Hukuku Derneği (2009-2011) Genel Sekreteri, (2012) Başkanı görevlerinde bulundu ve halen TCHD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Parçalanmış Adalet / Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul. İletişim Yayınları 2011), İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007), Demokratik Anayasa Görüş ve Öneriler (Metis Yayınları (Nisan 2012), (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” (Aralık 2012),“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” (İletişim 2015) adlı kitaplarda ve ayrıca Güncel Hukuk, Suç ve Ceza Dergilerinde yazıları, bianet web sitesinde ve çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

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