İtalya’da devlet televizyonu çalışanları "hükümetin boğucu kontrolüne" karşı grevde

İtalya’da kamu yayıncısı RAI’de çalışan gazeteciler, Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağ hükümetinin "boğucu kontrolüne" karşı bugün greve gitti. 24 saat iş bıraktı.

RAI’de çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi temsil eden sendika USiGRai (RAI Gazeteciler Birliği) grevi savunan bir video yayınladı. "Özgürlüğümüzü kaybetmektense bir günlük veya daha fazla maaşımızı kaybetmeyi tercih ediyoruz" dedi.

Sendika, ‘RAI'yi hükümetin sözcüsü haline getirme girişimi ve gazetecilik çalışmaları üzerindeki boğucu kontrolü’ gerekçe göstererek geçen ayın sonlarında grev çağrısı yapmıştı. Çağrıda Meloni'yi eleştiren yazar Antonio Scurati’yi "sansürleme" kararına özellikle dikkat çekmişti.

Scurati, Meloni'nin partisi Fratelli d'Italia’yı (İtalya'nın Kardeşleri) Adolf Hitler'in Almanya'sıyla işbirliğine bağlayarak "tarihi yeniden yazmaya" çalışmakla suçlamıştı.

Ayrıca geçici sözleşmeyle çalışan gazetecilerin sözleşmelerinin yenilenmemesi, emekli olan veya doğum izninde olan çalışanların yerine yenilerinin alınmaması, yeni işe alınanlar için de kamu sınavı yapılmaması ve maaş kesintileri USiGRai’nin grev çağrısının diğer nedenleri.

RAI yönetimi grev için "siyasi" dedi

RAI yönetimi ise, USiGRai’yi "yalan haber yapmak” ve "ideolojik ve politik motivasyonla hareket etmekle” suçladı. Sendikanın kamu hizmetini siyasi istismara maruz bıraktığını savunan RAI yönetimi sendikanın bununla şirket imajına zarar verdiğini söyledi.

RAI yönetimi "sansür” iddialarını yalanlarken platformu "modern bir dijital medya şirketine" dönüştürmeye çalıştıklarını ekledi.

Diğer sendikalar da bölündü

İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI) grevcilere destek açıklaması yaptı. Ancak RAI gazetecilerinden oluşan ve USiGRai’den daha küçük bir sendika olan UniRai (Özgür Gazeteciler RAI), grevin "siyasi" olduğunu belirtip kınadı.

EFJ ve IFJ'den destek

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Maja Sever, grev üzerine yaptığı açıklamada yıllardır İtalya'da kamu yayıncılığının daha bağımsız olması yönünde çağrı yaptıklarını hatırlattı.

“İtalya hükümeti, Avrupa'daki kamu yayıncılarının bağımsızlığını pekiştirecek yeni Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası'nın ruhunu takip etmek yerine, İtalya vatandaşlarının özgür, bağımsız erişim hakkına hiçe sayarak RAI'yi siyasi olarak ele geçirmeye çalışıyor” dedi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger de “Basın özgürlüğü ve etik ilkeleri hükümet tarafından baltalanan RAI gazetecileriyle tam dayanışma içindeyiz. RAI'nin temel gazetecilik ilkelerine saygı duyması gerektiğini hatırlatırız. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir” açıklaması yaptı.

İtalya RSF endeksinde gerilerdi

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 3 Mayıs'ta yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre İtalya 180 ülke içerisinde 46. Sırada. İtalya aynı endekste 2023’te 41. sıradaydı.

(HA)