TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 30.09.2026 09:21 30 Îlon 2026 09:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.10.2026 23:20 3 Cotmeh 2026 23:20
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îltihaba Roviya Zêde (Apendisitis, Îltihaba Apandîsê)

Êşa Apandîsitê bi piranî li dora navikê dest pê dike û bi demê re derbasî aliyê rastê yê binê zik dibe. Taya germ, dilxelîn, vereşandin, kêm îştehî û carinan jî qevsî an jî emel/zikêş dikare pê re bên dîtin.

Eser Çetin

Eser Çetin

Eser Çetin

Dîmenê mezin bike
Îltihaba Roviya Zêde (Apendisitis, Îltihaba Apandîsê)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ez dixwazim vê carê bi mijareke ku pir tê dîtin û naskirina wê pir girîng e bisekinim.

Apandês, apandis, îltihaba roviya zêde… Pir navên din tên gotin di pratîka jiyanê de. Em vê jî bi dewlemendiya Kurdî girê bidin û pê de herin.

Apandês bixwe navê organê ye û îltihaba wê jî wekî apendisitis ango îltihaba apandîsê ye. Apandês li aliyê rastê ya binê zik de bi cî dibe. Ev îltihaba apandêsê di wextê xwe de neyê naskirin û derengî bikeve dikare biteqe û îltihab tev li xwînê bibe û ev yek jî rewşeke talûke û pir lezgîn e ku mirov dikare ji ber vê yekê heta jiyana xwe jî ji dest bide.

Em ê çawa wê nas bikin an go jê bikevin şikê?

Êşa Apandîsitê bi piranî li dora navikê dest pê dike û bi demê re derbasî aliyê rastê yê binê zik dibe. Taya germ, dilxelîn, vereşandin, kêm îştehî û carinan jî qevsî an jî emel/zikêş dikare pê re bên dîtin.

Bi taybetî ev êşa balkêş a ku ciyê xwe diguherîne ber bi apandêsê ve divê mirov hişyar bike û lazim e mirov here ser doktor.

Teşhîsa wê bi piranî bi Ultrasonê tê piştrastkirin. Ku bi Ultrasonê nikaribe bê zelalkirin, wê demê Tomografî dikare bê pêşniyarkirin. Û her wiha tehlîlên xwînê jî tên sitendin.

Tedaviya wê bi piranî ji aliyê cerrahên giştî ve bi vekirina sê qulikan (laparaskopîk) bi awayekî ne pir zehmet tê çêkirin. Zemanê berê emeliyata wê yekser bi vekirina zik dihate kirin.

Ev emeliyat yek ji wan emeliyatan e ku cerrahên giştî herî pir dikin.

Di hindik rewşan de bêyî emeliyat, bi dermanan li nexweşxanê razandinê Îltihaba Apandêsê tê tedavîkirin.

Mirov dikare bi çend mînakên ji nava gel vê mijarê şênber bike, li ser meselê; Apandîsa wî jê kirine. Ew ji ber apandêsê acîl xistine emeliyatê. Ji nişka ve apandês pê re derketiye û ew rakirine nexweşxanê. Apandîsa min teqiyabû, heke ez hinekî din dereng bimama rewşa min wê têketa talûkê. Apandês pê ariyaye lê bi xwe de dernexistiye…

Ji bo ku em girîngiya wê baştir bizanibin min çend mînakên rojane dan.

Min xwest ez wêneyekî giştî di derbarê vê mijara girîng de ava bikim. Bi hêviya ku baldariyê zêdetir bike û mirov bikaribe rê li ber xetereyên mezintir bigire… Bimînin di xweşî û tenduristiyê de.

(EÇ/FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
jiyan nexweş tenduristî Bijîşk
Eser Çetin
Eser Çetin
Hemû Nivîsên wî/wê
Dr. Eser Çetin di sala 1989an de li Dêrika Çiyayê Mazî li gundê Heboşiyê hate dinê. Pênc salên pêşîn li gundê xwe Heboşiyê, 3 salan...

Dr. Eser Çetin di sala 1989an de li Dêrika Çiyayê Mazî li gundê Heboşiyê hate dinê. Pênc salên pêşîn li gundê xwe Heboşiyê, 3 salan li Şemrexa Mêrdînê li dibistana razayî xwend û ji bo lîseyê çû Amedê. Piştî lîseyê di navbera salên 2007-2013an de li Zanîngeha Dîcleyê beşa Tibê xwend û ji sala 2013an ve wekî doktor dixebite. Di navbera salên 2013-2017an de li Wêranşara Rihayê wekî doktorê malê xebitî. Di navbera salên 2017-2020an de asîstaniya xwe di beşa doktoriya malê de dîsa li zanîngeha Dîcleyê li Amedê bire serî û di payiza 2020an de bû pisporê beşa xwe. Ji 2020’an heta 2024an li Stewra Mêrdînê wekî pisporê doktoriya malbatê di nexweşxana Stewrê de xebitî. Di sala 2024an de zewicî û çû Almanyayê li bajarê Hannoverê bicî bû.

Niha li neweşxaneyekê di beşa Nexweşiyên hundirên (Daxiliye- Dahiliye)de dixebite.

Dr. Eser Çetin, ji destpêka koronayê bi xebatğn tendurıtıya Kurdi hat naskirin. Wî ne tenê li ser koronayê zanîn û agahî parve kirin, herwiha wî li ser Nexweşiya Şekir, Hansiyona Bilind, Qelewî, Astim- KOAH, Derzîkirina Zarokan, Êşa Kincan, Êşa Piştê û hwd. di pir mijaran de xebat parve kirin. Gelek nivîsên wî di kovar û rojnameyan de weşiya û li ser hesabên xwe yên medya civakî de gelek weşanên zindî belav kir. Pirî caran jî derket ser ekranên kanalên Kurdî û bû mêvanê wan bername an jî nûçeyên zindî de. Eser Çetîn, heta Guzete Duvar hat girtin, di wir de nivîsan dinivîsand. Dr. Eser, êdî bi rêk û pêk wê di Bianet Kurdî de nivîs û gotarên xwe li ser cûrbicûr mijarên tenduristiyê binivîse.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Bandora germahiya zêde ya li ser Europayê
4 Îlon 2026
Bandora germahiya zêde ya li ser Europayê
Biçe serûpelê