Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 1988 yılında kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), yaklaşık kırk yıldır binlerce bağımsız bilim insanının gönüllü emeğiyle insanlığa Yerküre’nin ikliminin nasıl değiştiğine dair nesnel bir yol haritası sunuyor.

Otuz yılı aşkın süredir IPCC süreçlerine hükümet temsilcisi, baş yazar, katkı veren uzman, hakem editörü ve sivil toplum gözlemcisi olarak katılan bir iklim bilimci olarak tanıklık ettiğim üzere, bu yapının önündeki engel tarihsel süreçte biçim değiştirdi.

Geçmişte hükümetler IPCC raporlarını kabul edip uygulama aşamasında ayak sürürken, günümüzde jeopolitik oyalama doğrudan raporların yayımlanma takviminin belirlendiği masaya taşındı.

Ekim 2026’da Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da toplanan IPCC 65. Genel Kurul Oturumu’nun (IPCC-65) ani bir kararla askıya alınması bu kırılmanın en somut göstergesi. 2024’ten bu yana üst üste altıncı kez Yedinci Değerlendirme Raporu’nun (AR7) üç temel cildinin yayın takviminde uzlaşılamadı ve 2027 bütçesi onaylanmadan oturum kapatıldı.

IPCC Güven Fonu’nu 2028’e kadar tükenme riskiyle baş başa bırakan ve 1–3 Aralık 2026 çevrimiçi oturumuna ertelenen bu kilitlenme, kimi devletlerin bilimsel gerçekleri geciktirmek için BM’nin oybirliği kuralını bir fren kolu olarak kullandığını gösteriyor.

Fotoğraf: IPCC, 71. Oturum- Cenevre, İsviçre, 15-16 Eylül 2026

1. Siyasal eylemsizlikten yöntemsel engellemeye ve iklim fiziğinin gerçekleri

Paris Anlaşması, ülkeleri Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Beyanları (NDC) sunmaya zorunlu kılsa da hedeflerin tutturulamaması durumunda devreye giren otomatik küresel yaptırımlardan yoksun. İç hukukta bağlayıcı düzenlemeler ve kamusal denetim eksikliğinde iklim zirveleri, bağlayıcı kararlar yerine kurumsal tanıtımların öne çıktığı 'iklim ticaret fuarlarına' dönüşme riski taşıyor. Nitekim UNEP’in Emissions Gap Report 2026 verilerine göre, mevcut ulusal taahhütler eksiksiz uygulansa bile küresel ısınma bu yüzyılda 2.6 °C’ye, mevcut politikalarla ise yaklaşık 2.8 °C’ye ulaşacak.

Türkiye’nin iklim karnesi

ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekilmesi ve yeni sunulan NDC’lerin tabloyu değiştirmemesi nedeniyle 1.5 °C eşiğinin aşılması artık kaçınılmaz hale geldi. Atmosferdeki karbondioksit, metan ve diazotmonoksit birikimlerinin en az son 800 bin yılın zirvesine çıkması Yerküre sistemini yüzyıllar sürecek ısınma, okyanus asitlenmesi ve deniz düzeyi yükselmesine mahkûm ederken, yüksek salımlı devletler bu gerçeği yönetmek için doğrudan yayın takvimini bloke ediyor.

2. 2028 küresel durum değerlendirmesi neden kritik?

AR7 takvimi üzerindeki tartışma basit bir akademik ayrıntı değil, uluslararası iklim hukukunun merkezindeki bir mekanizma. Paris Anlaşması uyarınca ülkeler her beş yılda bir Küresel Durum Değerlendirmesi (Global Stocktake) ile ilerlemelerini gözden geçirir ve bir sonraki döngü öncesinde ulusal hedeflerini büyütmeye zorlanır. İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi 2028 yılında tamamlanacak.

İklim değişikliğine karşı duyarlı ülkeler, Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS), Avrupa Birliği ve 200’ü aşkın IPCC yazarı, AR7 raporlarının en geç 2028 ortası ile sonu arasında yayımlanmasını savunuyor. Aksi halde hükümetler, 1.5 °C eşiğinin aşıldığı hızla ısınan bir iklim krizinde 2021–2023 dönemine ait eski AR6 verileriyle politika tasarlamak zorunda kalacak. Buna karşılık Suudi Arabistan, Rusya, Hindistan ve Çin’in başını çektiği; Kenya ve Güney Afrika’nın destek verdiği blok ise 'bilimsel titizlik' ve 'Küresel Güney’in katılımı' gerekçeleriyle raporları 2028 değerlendirmesi kapandıktan sonraya, 2029 yılına ötelemeye çalışıyor.

Fotoğraf: IPCC Bölgesel Tanıtım Toplantısı: Asya ve Güneybatı Pasifik, 29 Mart 2026, Bangkok, Tayland

3. 'Bilimi rehin tutmak': Uluslararası tepkiler ve çıkar odakları

Addis Ababa’daki tıkanıklık bilim ve diplomasi dünyasında sert tepkilere yol açtı. 200’den fazla IPCC yazarı açık bir mektupla siyasi tıkanıklığa rağmen bölümlerini planlanan takvimde yazmayı sürdüreceklerini ilan etti; araştırmacılar Çin ve Hindistan gibi ülkelerin gelişmiş iklim modelleme kapasiteleriyle 2028 takvimini rahatlıkla karşılayabileceğini vurguladı. Politika uzmanları iklim siyasetinin artık 'bilimi rehin tuttuğunu' belirtirken, eski BM iklim elçisi Mary Robinson Küresel Güney bilim insanlarını destekleme söyleminin IPCC’yi zayıflatmak için gerekçe yapılamayacağını ifade etti.

Diplomasideki yöntemsel gecikmeler hiçbir zaman yansız değil; AR7’nin 2028 sonrasına itilmesi dört güç odağına doğrudan avantaj sağlıyor:

Petrol devletleri ve fosil yakıt ihracatçıları: Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki üreticiler, fosil yakıtlardan çıkış aciliyetini belgeleyen resmi IPCC verilerini 2028 değerlendirmesi dışında tutarak milyarlarca dolarlık ek üretim süresi kazanıyor ve atıl varlık (stranded assets) şokunu erteliyor.

Yüksek salımlı yükselen ekonomiler: Hindistan ve Çin gibi ülkeler 'Küresel Güney kapsayıcılığı' söylemi altında petrol devletleriyle hizalanarak, salımlarını tepe noktasına ulaştırma takvimleri konusunda 2028’de oluşacak uluslararası baskıdan kaçınıyor.

İklim finansmanından kaçınan zengin ülkeler: 2. Çalışma Grubu raporunun gecikmesi, hızla artan kayıp, zarar ve uyum maliyetlerine dair oybirliğiyle onaylanmış güncel verileri masadan uzak tutarak tarihsel kirletici zengin ülkeler üzerindeki mali baskıyı hafifletiyor.

Fosil yakıt lobileri ve 'sahte çözüm' savunucuları: Yapısal enerji dönüşümü yerine ölçeklenmemiş karbon yakalama teknolojilerine ve şeffaf olmayan karbon piyasalarına yaslanan aktörler, 2028’de güncel azaltım patikalarının olmamasından besleniyor.

Fotoğraf: IPCC, 71. Oturum- Cenevre, İsviçre, 15-16 Eylül 2026

4. İklim bilimi, uyum ve kırılan geribesleme döngüsü

IPCC’yi yavaşlatmak atmosfer fiziğini durdurmaz; artan sera gazı salımları Yerküre’nin enerji bütçesini bozmaya ve pozitif ışınımsal zorlamayı büyütmeye devam ediyor. Ancak bilimsel sentezin geciktirilmesi üç açıdan yıkıcı sonuçlar doğuruyor:

Birincisi, 2027 bütçesinin bloke edilmesiyle IPCC’nin tarafsız erken uyarı sistemi aşınıyor ve bizzat Küresel Güneyli bilim insanlarının toplantılara katılımını sağlayan Güven Fonu kurutuluyor.

İkincisi, ısınmanın atmosferik buharlaşma talebini artırarak yarattığı bileşik sıcak dalgası ve kuraklık riskleri karşısında hükümetler 2030 sonrası politikalarını neredeyse on yıl öncesinin verileriyle kurgulama hatasına sürükleniyor.

Üçüncüsü, yüksek düzeyde savunmasız yaşayan 3.3 ila 3.6 milyar insan ve özellikle mevsimlik tarım işçileri ile küçük aile çiftçileri, güncel teknik uyum kılavuzlarının yokluğunda eşitsizlikleri derinleştiren yanlış uyum (maladaptasyon) uygulamalarına terk ediliyor.

Sonuç olarak Paris Anlaşması rejimi; IPCC Bilimi → Küresel Durum Değerlendirmesi → Güçlendirilmiş Ulusal Yükümlülükler (NDC’ler) → COP Hesap Verebilirliği biçiminde işleyen yalın bir geribesleme döngüsüne dayanıyor.

Engelleyici devletler AR7 takvimini bloke ederek bu zincirin ilk halkasını koparıyor. 1–3 Aralık 2026’da çevrimiçi toplanacak delegeler yalnızca bir yayın takvimini değil, küresel iklim antlaşmalarının fiziksel gerçekliğe bağlı kalıp kalmayacağını ya da bilimsel pusulanın gecikmeden kâr sağlayanlara teslim edilip edilmeyeceğini oylayacak.

(MT/CA)