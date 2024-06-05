İki üniversiteli/kurye: Samet Özgül ve Ata Emre Akman

Samet Özgül, 28 yaşında, Ankara’da yaşayan bir gençti. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde eğitim görmekteydi. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine destek olmak amacıyla Trendyol Go firmasında moto kuryelik yapıyordu. Capoeira ve Muay Thai sporu alanında oldukça başarılıydı. Hayatını dengelemek için eğitimini ve işini bir arada sürdürmekte olan Samet, sorumluluk sahibi ve çalışkan bir genç olarak tanınmaktaydı.

Ata Emre Akman, 20 yaşında bir gençti. Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü’nde eğitim görmekteydi. Kendi parasını kazanmaya çok küçük yaşlarda başlamıştı. Misafirhanede kalan Ata Emre, eve çıkmak için Domino’s Pizza firmasında kuryelik yapmaya başlamıştı. Tek başına 11 ülke gezen Ata Emre Akman’ın Lizbon’a gitme hayali vardı. Hem eğitimine devam eden hem de çalışma hayatını sürdüren Ata Emre, sorumluluk sahibi ve umut ve neşe dolu bir genç olarak bilinmekteydi.

Moto kuryelik: Gençlerin ortak meslek tercihi

Türkiye’de eğitim, devletin gençlere sunduğu bir imkândan ziyade parası olan kişilerin faydalanabildiği bir hizmet haline geldi. Bu durum, gençleri iki farklı yola yönlendiriyor. Birincisi, parasız eğitim imkanlarının olmaması nedeniyle çok sayıda genç, okumak yerine çalışmak zorunda kalıyor. İşsizliğin yaygınlığı düşünüldüğünde, denetimsiz ve her isteyenin yapabildiği bir meslek haline gelen kuryelik tercih ediliyor.

İkinci nokta ise, her şeye rağmen okumayı tercih eden ve bu konuda ısrarcı olan gençler, eğitim masrafları ve diğer yaşam ihtiyaçlarını gidermek için çalışmak zorunda kalıyor. Hem çalışıp hem okumak oldukça yaygın bir durum. Eskiden gençler anketörlük ya da kafe çalışanı oluyordu veya tezgâhtarlık yapıyordu; ancak son yıllarda yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı kuryeliğe yöneliyor.

İki cinayetin benzer yüzü

Samet Özgül, 5 Kasım 2022 tarihinde Ankara Yenimahalle’de trafikte seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçen üç kişiyi uyarması üzerine çıkan tartışma sonucu boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İçinde baba ve oğul olan üç kişinin bulunduğu araçtan inen baba Mustafa Demirci, Samet’le tartışmaya başlamış, ardından araçtan inen oğul Halil İbrahim Demirci elindeki bıçakla onu boynundan bıçaklamıştı. Bıçaklamanın ardından baba ve oğul Demirci ile araçta bulunan ve kavgaya karışan Bülent Açıkgöz olay yerinden kaçmıştı. Samet, kendi imkanları ile yaralı halde hastaneye gitmiş ancak maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Ata Emre Akman, Balıkesir’in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak’ta, 11 Mayıs’ta motosikletle sipariş bıraktığı binadan çıkıp motosikletine ilerlerken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından önü kesildi. Ne olduğunu anlamadan, daha önce de altı ayrı gasp ve yaralama dosyası bulunan şahıs tarafından 25 yerinden bıçaklandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken Ata Emre motosikletinin üzerine yığıldı. Çevredekilerin polise ihbar etmesine rağmen polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Ata Emre Akman kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Adalet süreci ve dava takibi

Samet Özgül cinayeti davası

Savcının haziran ayında iddianamesini hazırlaması ile başladı ve Ankara Sıhhiye Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Halil İbrahim Demirci’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e de ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası verildi. Ancak, İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını eksik gerekçelendirme ve savunma hakkı eksiklikleri nedeniyle bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kararında ısrar ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne gönderdi. İstinaf, cinayetin yeniden incelenmesine karar vererek azmettirici Mustafa Demirci hakkında tahliye kararı verdi.

Samet Özgül cinayeti davası, Ankara Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesinde 28 Haziran 2024’te, saat 13.30’da yeniden görülecek.

Ata Emre Akman cinayeti davası

Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Oğlunun saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. ise gözaltına alındı. “Kasten yaralama” ve “Tehdit” suçlarından altı ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası Orhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, baba serbest bırakıldı. Orhan Ö. daha sonra itiraz üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katile kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Ancak E.Ö. 18 yaşından küçük olduğu için ceza talebi 18 ila 24 yıla indirildi. Savcılık, katil zanlısı E.Ö.’yü azmettirdiği belirlenen babası Orhan Ö.’nün ise ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan E. baba Orhan Ö. hakkındaki iddianame ile oğlu E.Ö.’ye ilişkin iddianameler birleştirilerek kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 28 Haziran 2024’te Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Kamuoyunun ve medyanın tepkisi

Samet Özgül’ün ailesi ve arkadaşları, ilk günden itibaren konuyu gündeme getirerek Samet Özgül için Adalet kampanyası düzenlediler. Özgül ailesi acılarını ve yaslarını yaşayamadan kendilerini adalet mücadelesinin içerisinde buldular! Tüm davalara aile ile birlikte kurye meslektaşları, bazı kurye sendika ve dernekleri de destekçi olarak katıldı. Kamuoyunda çok sayıda haber yapılarak bu cinayete tepki gösterildi. TBMM’de milletvekili konuşmalarında da gündeme getirilen Samet Özgül cinayeti kamuoyunda en çok tartışılan “kurye ölümü” oldu!

Ata Emre Akman’ın ölümü basında ilk önce sınırlı yer buldu. 14 Mayıs’ta “25 yerinden bıçaklanma” görüntüsü ortaya çıkınca toplumda büyük bir infial yarattı. Günlerce bu cinayet konuşuldu, altı suç dosyası olan birinin serbest dolaşması ve kuryelerin güvenliği tartışıldı. Kuryeler, görüntünün ortaya çıktığı ilk gün İzmir’de protesto konvoyu gerçekleştirdi. Daha sonra Kurye Haber sayfasında yapılan “Türkiye Genelinde Sesimizi Yükseltelim” çağrısı ile kuryeler Ata Emre Akman için adalet istemek amacıyla 25 ilde kontak kapatarak protesto düzenlediler. Ata Emre’nin resimleri ve adalet isteği binlerce kuryenin motosikletine asıldı! Ata Emre’nin ailesi adalet talebini acılarına ve yaslarına rağmen her mecrada yükseltti. TBMM’de Ata Emre ve kurye ölümleri ile ilgili soru ve araştırma önergeleri verildi.

Samet ve Ata Emre için adalet

Genç yaşta ve çalışırken katledilen Samet ve Ata Emre için adalet istemek sadece ailelerine ve arkadaşlarına bırakılmamalıdır. Acılarını yaşamak ve yaslarını tutmak yerine adalet peşinde koşmak yeterince yıpratıcı bir süreç.

Evlatlarını kaybeden aileler “sesimizi duyun” demeden “seslerini duymak”; “davamıza sahip çıkın” demeden onların yanı başında olmak ve “davalarına sahip çıkmak”, “bu dava hepimizin” demek; “Samet ve Ata Emre bizim de evladımız” demek sadece adalet arayan ailelere değil hepimize iyi gelecektir. Çünkü bıçak çekilen sadece Samet ve Ata Emre değildi; aranan adalete ise sadece yakınlarını kaybedenlerin ihtiyacı yok!

(MÇ/VC)