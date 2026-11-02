ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 00:00 2 Kasım 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 00:00 2 Kasım 2026 00:00
Okuma Okuma:  6 dakika

İki televizyon dizisindeki iki annenin farklı hak arayışları

Her iki yapım da dizi  formatının dışına çıkmamakta ısrarcı görünüyor; bunu anlayabiliyoruz. Ama  yine de tüm zorluklara karşın yapımcılar  bir çıkış yaparak bizi şaşırtabilirler. Kendileri için de doğrusu bu değil midir?

Tülin Tankut

Tülin Tankut

Tülin Tankut

Görseli Büyüt
İki televizyon dizisindeki iki annenin farklı hak arayışları
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Not: Yazıyı uzatmamak için değerlendirmemi başlığın içeriğiyle sınırlı tutmaya çalışacağım. 

Bu yıl vizyona giren * “Sevdan Bir Ateş” in  Leylası  ile “Güneşin Doğduğu Yer”’in Leyla’sı (LAYLA) ikisi de istenmeyen gelinlerdir. Dolayısıyla yazgıları ortaktır: Çocukları   ellerinden alınırken kendileri  de kapı dışarı edileceklerdir.

Peki, anneyi çocuğundan ayırmaya kalkışanlar kimlerdir?

Olayların yaşandığı, servet ve nüfuz sahibi erkeğin sözünün kanun sayıldığı  her iki belde de oğluna  ‘muteber gelin’i seçmek erkeğin annesinin (hanım ağanın)  görevidir.

Hanım ağalar da kadınlık durumunun çilesini çekerler ama toplumsallaşmaları farklı olduğundan – örneğin  bölgede yaygın olan ırgatlık deneyimini hiç yaşamamışlardır- kendilerinden olmayanlara karşı acımasızdırlar.  Yaşamlarını, ölmeden önce eşlerine sonra da oğullarına bağımlı olarak  sürdürürler.

Kan bağı ve miras yoluyla bu düzenin korunmasında ve kuşaklar boyu sürdürülmesinde “aile” çok önemli olduğundan üzerlerinde tahakküm kurmuş olan ağaların kendilerini görevlendirdikleri gelini seçme sorumluluğu onlarda ağaların  gözünden düşme,  ayrıcalıklı konumlarını yitirme korkusu yaratmıştır. Bu yüzden zorbalaşmışlar beğenmedikleri gelinleri namusuna dil uzatma, iftira, tuzak v.b.  akla gelebilecek her tür kötülükle, çocuklarından ayırarak  geri püskürtmeye adeta and içmişlerdir.

İlk dizi, günümüzden (2026) yedi yıl önce Mirza ile evlenme arifesindeki Leyla ‘nın bayıltılıp Kapadokya’dan Halep’teki insan kaçakçılığı  ve benzeri kirli işlerle uğraşan yaşlı adamın yanına gönderilmesiyle başlar.

Annesiyle birlikte yaşayan adamın evinde, sefalet içinde kızına ve kendisine işkence yapan anne oğul tarafından zorla tutulan  Kapadokya’lı, ziraat mühendisi Leyla ve gördüğü işkence yüzünden konuşma yetisini yitirmiş olan altı yaşındaki kızı Hüma , rastlantı sonucu Mirza ile Halep’te bir araya gelirler.  Leyla’nın bir başka erkeğe kaçtığı yalanını yayan ailesine kanıp Leyla’dan nefret eden Mirza,  insanlık adına anne ve kızı Halep’ten kaçırmak için Leyla ile  formalite evliliği yapar, kızı Hüma’yı da nüfusuna geçirir. Türkiye’ye dönerler.

Mirza, onları da  konağa getirir. Annesinin seçtiği Destan ile evleneceği için Leyla’dan boşanmasını ister.  Halep’te geçirdiği dehşetengiz yedi yıl sonunda psikolojisi hasar gören Leyla, konuşma engelli kızına  kendi yaşamından vazgeçecek kadar düşkündür. Onu korumak için her şeyi göze almıştır.  “Sen zaten benimle evlisin” diyerek boşanmayı kabul etmez.

Leyla, aralarındaki ekonomik ve sosyal statü konusundaki eşitsizliğin Mirza’yı güçlü kıldığının ayırdındadır. Hüma’nın babası Mirza’dır, ama kızını elinden alacağı için bunu ondan gizler.  Halep’e kaçırılmasında Mirza’nın ailesinin parmağı olduğunu bilir  ama hak arayışı için doğrudan kimseyi hedef almaz. Kaçırılmış, tecavüze uğramış, kızıyla birlikte işkence görmüş, zorla alıkonulmuştur. Bölgedeyse yasaların esamesi okunmadığından geriye kalan tek seçenek, her şeye rağmen ülkenin bir yurttaşı olarak evli kadın konumunun meşruluğunu kullanıp   evliliğini savunmaktır.

Mirza, Halepte’ki ev ve  yaşlı insan kaçakçısı adam hakkında bilgi edindikten  sonra gerçeği söylemesi için Leyla’nını üzerindeki  baskıyı artırır. On hâlâ aşık olduğundan söyleyeceklerine  inanmak ister.  Bir yandan da Hüma’nın babası olabileceğini düşünür. Leyla aile içinde skandala meydan vermemek için gerçeği Mirza’nın kendisinin bulmasını bekler.  Ama karşısındaki incelikten anlayacak biri değildir;    işi zorbalığa döker, “konuşmayacaktın neden geldin buraya, git “ diyerek işi hakarete vardırır. Leyla, engelli    kızının geleceğini düşünerek  halden anlamayan erkeğe ,sağduyuyla, son derece etkileyici, dokunaklı, sitem dolu   bir üslupla, “ben her şeyi anlattım ama sen sağırsın, körsün, ben zaten beni anlayan eski Mirza’yı sevmiştim” diyerek  öyle bir ders verir ki,  adam yumuşar, ikna olmuş görünür, bakışlarıyla özür diler.  Ama annesi hanım ağanın karı kocayı ayırmak için  muzırlıkları sürecektir.

İkinci diznin Leyla’sının  (Layla) babası Türk, annesi Almandır, Almanya’da doğup büyümüştür.  Orada tanıştığı Çukurova eşrafından gazeteci Kenan ile evlenir. Bir oğulları olur. Kenan’ın  çevrede “Demir Leydi “ olarak anılan hanım ağa annesiyle tanışır. Demir Leydi , “davul bile dengi dengine “ mantığıyla   oğlunu,  yine eşraftan bir ailenin avukat kızı Hanzade ile evlendirmek ister. Hemen işe koyulur: Komplo, iftira derken, Layla  uyuşturucu satmaktan iki yıl hapis yatar.

Demir Lady’de marifet çoktur. Resmi evrakta sahtecilik yaparak Leyla’yı ölü göstermeyi becerir. (Mizanseni de ihmal etmez.) Almanya ‘da gazetecilik yapmış olan oğlu Kenan da annesinin komplosuna hemen inanır!  Yaşamını  hiçbir şey olmamış gibi sürdürür. Ama asıl önemlisi çağdaş bir kadın olarak Layla’dan yasal yoldan hak aramak için güçlü bir ses yükseltmesi beklenirken onun  gözü açılmamış bir Çukurova kızı  davranışı sergilemesidir.

Tepkisini pasaportunu yırtmak, bağırıp çağırmak, tren yolunda ölümle yüz yüze gelecek kadar duygularını dizginleyememek, şuursuzca oğlunu konaktan kaçırmaya kalkışmakla gösterebilmiş; istediğini elde edemeyince de Kenan’ın ayaklarına kapanıp oğlunu kendisine vermesi için yalvarıp yakarmıştır. Aslında  senaryoda tarihselliğinden koparılmayıp  çağdaş kadın temsil edebilseydi , yaşadıklarını sineye çekmesi gerekmeyecekti. Alman Konsolosluğu’na pasaport çıkartmak için  baş vurmadı. Çocuğunu alıkoyan Kenan’ı mahkemeye vermedi.

Yerel mahkeme işe yaramazsa ülkede ve Avrupa’da üst mahkemeler vardı. Ama Layla ne yaptı? Hanzade’nin ağabeyi Ceyhun’nun şemsiyesi altında korunmayı seçti. Sözde kimseye müdanası yoktu, köylü bir kadının yanına sığındı. Bulaşıkçılık  yaptı. (Turistik bölgede, Türk köylüsünün yabancı geline gösterdiği  konukseverliği  de senaryoya cuk oturmuş !)

Ceyhun’nun  , “yalnızca bir gece” karşılığında birlikte olmak için   bir çanta dolusu  para teklif ederek Layla’yı sınamak istemesi, Layla’nın teklife , sert yanıt vererek  “hafif kadın” olmadığını göstermesi,  Ceyhun’un aşkına layık olduğunu kanıtlaması, hiç belli olmaz, gelecek bölümlerde bayatlamış bir aşk hikayesini başlatabilir.

Ya da Kenan’ın , durup dururken yerin dibine batırdığı  Leyla’yla eski günlerin hayallerini hatırlaması Ceyhun – Kenan düellosuna yol açabilir.

Ancak sorun şu: Dizilerimiz yurtdışında da izleniyormuş.  1 milyon izleyici, az buz değil ve  dizilerin izleyici üzerindeki olumlu- olumsuz etkisi de bilinmeyen bir şey değil.

Bölgeyi kendi malı gibi gören zihniyetin temsilcileri Kenan , Mirza ve Ceyhun kadına da başka gözle bakmazlar. (“Leyla benimdir, der Ceyhun.) Tepkilerini yumruklarını, silahlarını konuşturarak gösteren bu erkeklerin yaptıklarını, kadınlara duydukları aşk bağışlatabilir mi?

Öfkesi burnunda bu adamlar dönüşebilir mi? Çevrelerindekiler emir kuludur. Emirlere karşı gelen komalık hale getirilir( Kenan); dikkafalılıkta (Mirza), yalancılık ve  karanlık işlerdeki maharetinde  (Ceyhun) ; bunların eşi menendi yoktur.

Devleti temsil eden yerel mekanizmaların basiretsizliğine , hukuktaki keyfî uygulamalara, yasaların çiğnenmesine göz yumulmamış olsaydı iki kadını ve çocuklarını mağdur eden olaylar bu noktaya  varır mıydı?  Ağaların gücü, bölgede yaptıkları  hukuk ihlalleri ancak hukuk yoluyla kırılabilir. Ama ne görüyoruz,  her iki dizi de ,konuşması gereken yerde susuyor!

Sonuç: Kadınların örgütlü mücadelesi için siyasi özne adayı olarak Leyla umut veriyor. Layla ise dürüstlüğüne karşın hak arayışını  hukuk dışında sürdürüyor. Tehlike de tam burada değil mi? Ya senaryodaki kadın avukata ne demeli?

Kadına yönelik şiddet konusunda cansiperâne  çaba harcayan genç kadın avukatlarımız dururken bencilliği yüzünden meslek etiğini bile hiçe sayacak kadar yozlaşmış Hanzade karakteri aracılığıyla , adalete olan güveni zaten sarsılmış nice kadın izleyicinin yarası dağlanmış olmuyor mu?

Keşke gelecek bölümleri izledikten sonra , eleştiri yapmakta acele etmişim diyebilsem. Her iki yapım da dizi  formatının dışına çıkmamakta ısrarcı görünüyor; bunu anlayabiliyoruz. Ama  yine de tüm zorluklara karşın yapımcılar  bir çıkış yaparak bizi şaşırtabilirler. Kendileri için de doğrusu bu değil midir?

(TT/EMK)

*Sevdan Bir Ateş (2026), CNP yapımcılık, senaryo Eda Tezcan, Selda Akın, yönetmen Murat Saraçoğlu.

Güneşin Doğduğu yer (2026), yapımcılar: Timur Savcı, Burak Sağyaşar, senaryo Yıldız Tunç, yönetmenler: Çağrı Vila Lostuvalı,  Çiğdem Bozali

Haber Yeri
İstanbul
Sevdan Bir Ateş Güneşin Doğduğu Yer dizilere feminist eleştiri
Tülin Tankut
Tülin Tankut
tüm yazıları
Öğrenimini gördüğü yüksek kimya mühendisliğini yaptıktan sonra 1982’de emekli oldu ve yazmaya başladı. 80 sonrasında hafızalardan silinmeyen “Dayak Kampanyası”ndan itibaren Türkiye’de sesini duyuran kadın hareketinin...

Öğrenimini gördüğü yüksek kimya mühendisliğini yaptıktan sonra 1982’de emekli oldu ve yazmaya başladı. 80 sonrasında hafızalardan silinmeyen “Dayak Kampanyası”ndan itibaren Türkiye’de sesini duyuran kadın hareketinin etkinliklerine katıldı. Bir kadın dergisinin yayın kurulunda yer aldı, dergiye makaleler yazdı. Yine bir kadın kuruluşunda yıllardır gönüllü olarak çalışıyor. Bir kadın derneğinin danışma kurulu üyeliğini yürütüyor. Makaleleri gazete, dergi ve kadın sitelerinde yayınlanıyor

İlk oyunu “Kız Doğdu” 1993’de Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne’de; “Rüya” adlı oyunu 2006’da Cem Safran Sahnesi’nde Oyuncular Tiyatro Grubu tarafından sahnelendi. 1993’de “Kültür Bakanlığı Sinema Eleştirisi Ödülü”nü aldı. 1994’te öykülerinden oluşturduğu “Kadınname” adlı okuma tiyatrosu, 8 Mart’ta, Esin Afşar ve Savaş Dinçel’in yorumlarıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
"Pastörün Karısının Ölümü": Bir kadının ölümüne eşlik eden kurumlar
12 Ekim 2026
"Pastörün Karısının Ölümü": Bir kadının ölümüne eşlik eden kurumlar
Bir başkadır savcı Sayuri
1 Haziran 2026
Bir başkadır savcı Sayuri
Kadın belleğinin hafıza mekânı: Şirin Tekeli Arşivi
13 Haziran 2025
Kadın belleğinin hafıza mekânı: Şirin Tekeli Arşivi
Nakavt
20 Nisan 2025
Nakavt
GÜNÜMÜZDE ANNE OLMAK
Dizilerde annelik güzellemesi furyası
30 Aralık 2024
Dizilerde annelik güzellemesi furyası
Sayfa Başına Git