ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ANALİZ
YT: Yayın Tarihi: 14.11.2026 00:00 14 Kasım 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.11.2026 00:18 14 Kasım 2026 00:18
Okuma Okuma:  3 dakika

İhsan Fikret ağabeye mektup

Çok meziyeti vardı. Ama en anlamlısı tabii ki onun için şiirdi. O halde 1936’da hayata gözlerini açan İhsan Fikret Biçici ağabeyin 77 yaşında 2013’te yine şehrinde hayata veda ederken ardında bıraktığı edebi külliyatından bir şiiri ile uğurlamak ona yakışanı olacak…

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Görseli Büyüt
İhsan Fikret ağabeye mektup
*Mehmed Uzun’un Diyarbakır'da Kürtçe kitabının davası sonrası bir aradayız: Mehmed Uzun, Şeyhmus Diken, İhsan Fikret Biçici
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hayatını mesleği avukatlıkla sürdüren ve iyi bir ceza avukatı olan Diyarbakırlı İhsan Fikret Biçici sahiden ilginç bir şahsiyetti.  Öğrencilik yıllarından başlamak üzere ölünceye kadar avukatlıktan çok, şairliği edebiyatçılığı ile tanındı bilindi. Öyle ki çevresi dostlukları bu anlamdaki tercihleri de genellikle edebiyat şahsiyetlerinden yanaydı.

İyi şairdi İhsan Fikret ağabey, hayatını şehrine, kitaplara ve şiire adamış bir entelektüeldi. Entelektüel kavramının altını özellikle çiziyorum. Sahiden öyle biriydi.

13 Kasım 2013 yılında vefat edinceye kadar şehre gelen ve kendisiyle irtibatlanan hemen her şahsiyetin İhsan ağabeyin şiirli, sohbetli, muhabbetli sofrasından dem almadığı enderdi diyebilirim. Yaşıyor olsaydı bugün 90’ında olacaktı.

Ahmed Arif ağabeyle Ankara Rüzgarlı Sokak'ta gencecik bir insanken birlikte gazete mutfağında çalışmış ve o günlerin anılarını adeta zamanda yolculuk yaparcasına anlatan bir insandı İhsan Biçici.

Şehrin yine kıymetli bir hemşehrisi  Ali Emiri geleneğinden gelip 40 binin üzerinde kitabı olan, yazarlarından imzalı ve çoğu ilk baskı, dergi koleksiyoneri bir kitap tutkunuydu.

Girdiği ve kazandığı büyük ceza davalarının getirisini kitaba, kültüre, sanata ve edebiyat sohbetlerinin entelektüel sofralarına acımadan harcayan bir insan İhsan ağabey.

Nitekim benim kitaptaki röportajın son sözleri şuydu; “Recaizade Mahmud Ekrem’in el yazması kitabı var. Bîr ansiklopedi var, 30 cilt, 1800’lerin baskısı. 27 cildi Paris’te ciltlenmiş. Çok kıymetli ve Diyarbekir’e ait etnografik eserler var ki bugün müzede dahi yok!  Ben han, hamam sahibi olmadım. Arabam, evim yok, ama neyim varsa bu kitaplar işte.  Bütün ömrümü ve kazandığımı kitaplara ve dostluklara harcadım. Pişman da değilim.”

* "Diyarbekir Diyarım Yitirmişem Yanarım" kitabım için İhsan ağabey ile sohbet.

Vefatından sonra maalesef kıymetli kitap külliyatı kamyon kasasında hurda ederinde bir sahafın oldu. Neredeyse yirmi küsür yıl önce "Diyarbekir Diyarım Yitirmişem Yanarım"* kitabım için kendisiyle upuzun bir sözlü tarih çalışması yapmıştım.

O denli derinlikli bir kent kimliği profili çizmişti ki bu satırları yazdığım onu kaybettiğimiz günün 13. seneyi devriyesi sabahı o uzun mülakatı yeniden okudum.

Adeta şehre dair hafıza tazeledim.

Çok meziyeti vardı. Ama en anlamlısı tabii ki onun için şiirdi. O halde 1936’da hayata gözlerini açan İhsan Fikret Biçici ağabeyin 77 yaşında 2013’te yine şehrinde hayata veda ederken ardında bıraktığı edebi külliyatından bir şiiri ile uğurlamak ona yakışanı olacak…

“Diyarbekir-Şaraban**

Bu senin Diyarbekir oluşun,

Bazen

Yediveren bir gül gibi,

Ama çok kere kanlı bir kurşun gibi

Durur canevimde.

Sen hangi devrin, hangi çağın

Ki bir yerimizde saklı, nakış gibi

İşlenmiş usta gergeflerinde aşkımın.

Sen, öyle yiğit, öyle soylu

Kahramanımsın tarihlerde yazılı

İçlisin türkülerde dizili

Mavi ve incesin Dicle’den yumuşak

Bu Remo’nun, bu Sino’nun dîlber

kaması

Bir gül tutar, bir kan tutar elleri.

Savrulur, selam verir rüzgârlara

Şalvarının üstünden

Kuşağının ipek ipek elleri

Bu senin Diyarbekir oluşun

Umuttur cümle vatana

…”

(ŞD/EMK)

*Diyarbekir Diyarım Yitirmişem Yanarım, Şeyhmus Diken, yeni basım Everest yayınları.

**Bu şiir şehre ve adı Şaraban olan bir aşka yazılmış, hikâyesi kitapta.

Haber Yeri
İstanbul
Ahmed Arif yaşam Diyarbakır İhsan Fikret Biçici
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
[email protected] tüm yazıları
Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası PEN Yazarlar Türkiye Merkezi üyesi. Pek çok dile çevrilen 25 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası PEN Yazarlar Türkiye Merkezi üyesi. Pek çok dile çevrilen 25 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Perpıra Köprüsü’nün hüznü
31 Ekim 2026
Perpıra Köprüsü’nün hüznü
Diyarbakır’da iki ayrı şehir, iki ayrı hayat
24 Ekim 2026
Diyarbakır’da iki ayrı şehir, iki ayrı hayat
Gabriel’e Vefa sergisini uğurlarken
17 Ekim 2026
Gabriel’e Vefa sergisini uğurlarken
İnsanlar kurtulmadıkça, kurtulmuyor şehirler
3 Ekim 2026
İnsanlar kurtulmadıkça, kurtulmuyor şehirler
Kudüs, hayalden ötesi
19 Eylül 2026
Kudüs, hayalden ötesi
Sayfa Başına Git