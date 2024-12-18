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HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 12:00
2 dk Okuma

Hüsnü Öndül’ü kaybettik

Muhtemelen İHD’yi en çok sevenimizi, en fazla sahiplenenimizi kaybettik. İHD ve insan hakları mücadelesi sizi asla unutmayacak.

Osman İşçi

Osman İşçi

Osman İşçi

Görseli Büyüt
Hüsnü Öndül’ü kaybettik

Bu üç kelimeden oluşan cümleyi yazmanın ne kadar zor olduğunu ifade edemem.

Ömrünü mücadeleye adadı. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) kuruluşunda yer aldı; genel sekreterlik ve genel başkanlık görevlerinde bulundu. 2008’de kurulan İHD Akademisi’nin de kurucu başkanı oldu ve bu görevi 2021’e kadar yürüttü.

İHD’ye ek olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Barış Vakfı ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) başta olmak üzere çeşitli insan hakları ve hukuk örgütlerinin ya kurucusu oldu ya da büyük emekler verip önemli katkılar sundu.

Bu yazıda, onun Türkiye’de insan hakları ve toplumsal mücadeleye olan katkısını anlatmak mümkün değil.

2005 Aralık ayında İHD Genel Merkezi’ne ilk gittiğimde, kendisiyle yüz yüze tanışmadan önce insan hakları mücadelesi ve yazılarıyla tanımıştım onu. İHD’deki 19 yıllık ortak mesaimizde kendisinden öğrendiklerimin sınırı yoktur. Onun insan hakları perspektifinin sağlamlığı, bu alanda bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme çabası içinde olmasından kaynaklanıyordu.

2006-2008 yılları arasında her Cumartesi, Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki 104 numaralı İHD Genel Merkezimizde uzun uzun sohbet ederdik. Bu sohbetlerimizde insan hakları savunuculuğu, bilginin önemi ve daha da önemlisi “düzgün bir insan olmanın kıymeti” üzerine konuşurduk.

İnsan hakları prensiplerinin kendisini “rafine solcu” yaptığını söylerdi. Eleştirel ve özeleştirel düşünmenin ne kadar değerli olduğunu vurgulamasına gerek kalmazdı; çünkü yaptıkları, bu düşünceyi ne kadar benimsediğini gösterirdi. Örneğin, genel başkanlığı döneminde yapılan işlerin eleştirilebilmesi gerektiğini belirtmek için “Başkan hata yaptığında, o hata doğru olmaz” derdi.

Birkaç gün önce hastanede ziyaret ettiğimde, kısa bir hal hatır faslının ardından, ondan devraldığım İHD Akademisi programı üzerine konuştuk. İçinde bulunduğumuz koşullarda insan hakları eğitiminin yaşamsal önemini vurguladı.

Hüsnü hocam, İHD’yi bir mucize olarak adlandırırdı.

Muhtemelen İHD’yi en çok sevenimizi, en fazla sahiplenenimizi kaybettik.

İHD ve insan hakları mücadelesi sizi asla unutmayacak.

Ah be Hüsnü hocam, ah…

Hüsnü Öndül kimdir?
Hüsnü Öndül kimdir?
17 Aralık 2024

(Oİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları mücadelesi ihd insan hakları derneği Hüsnü Öndül
Osman İşçi
Osman İşçi
[email protected] tüm yazıları
İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim...

İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim Kurulu üyesi. Hacettepe Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisiyken KESK yöneticileri ve üyelerine açılan KCK adı altındaki soruşturma kapsamında tutuklandı ve sekiz ay tutuklu kaldı. Doktora tezi konusu, Kuzey İrlanda çatışması ile şiddetin şiiri nasıl etkilediği ve şiirde nasıl temsil edildiğiyle ilgili. Ocak 2016’da birçok akademisyenle birlikte barış metninin imzaladı, Barış için Akademisyenler'den oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisiyken, 30 Nisan 2017 tarihli, 689 sayılı KHK'yle ihraç edildi ve kamu görevinden men edildi. Avusturya İnsan Hakları Derneği'nin 2017 Ödülü kendisine verildi. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu için ödülü almaya gidemedi.

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