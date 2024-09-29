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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 09:48
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2024 13:43
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Husiler: Netanyahu'nun iniş yaptığı Ben Gurion Havalimanı'nı vurduk

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin-2 tipi balistik füzeyle vurdu" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Husiler: Netanyahu'nun iniş yaptığı Ben Gurion Havalimanı'nı vurduk

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'den dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını iddia etti.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin-2 tipi balistik füzeyle vurdu" dedi.

AA'nın haberine göre; Seri, saldırının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

"İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak daha fazla misillemede bulunacaklarını" söyleyen Seri, "Gazze ve Lübnan'ı savunmak adına gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" belirtti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Yemen husiler İsrail
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