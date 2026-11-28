Ömründe kağıt falından başka bilgisayarda oyun oynamamış, yapay zekaya bir tek soru sormamış bu kardeşiniz bilgisayar oyunu hakkında konuşmasın der misiniz? Diyebilirsiniz tabii, niye diyemeyecekmişsiniz? Burası hakların ekrandan okunup hayatta rafa kalktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi değil nihayetinde; yazarız, söyleriz. Gelelim oyun önerime. Ama baştan söyleyeyim “o dediğin yapıldı çoktan” deme ihtimaliniz yüksek. Bunu peşinen kabul ederek devam ediyorum.

Oyunun adı “Sensin!” Oyunumuz kendine ait devleti tasarlayıp buna uygun kurumlar oluşturup ardından görevlendirmeler yapmaya dayanıyor. Önce devlet seçeneklerin çıkıyor. Efendime söyleyeyim işte hukuk devleti olsun, cumhuriyet olsun veya gerek yok cumhuriyet olmasa da olur ama yine de sosyal devlet olsun, şirket gibi yönetilen devlet olsun, bir tek benim karar vermem yetsin veya kararı ben vereyim ama danışma heyetim olsun gibi ilk tasarımı yapıyoruz.

Tabii bir halk tasarlamanız gerekiyor. Devletiniz kaç kişilik nüfusla kurulsun bunu belirlemeniz şart. İleriye dönük planlamalar çerçevesinde nasıl bir halkı yönetmek istediğinize karar vermek aşamalara devam etmeniz için zorunlu. Nihayetinde her idarecinin önce yönetmek istediği ve yönetebileceği nüfusun temel özelliklerini belirlemesi istikrar açısından büyük önem taşıyor.

Nüfusunuzun üzerinde yaşayacağı alanın büyüklüğü ne kadar olsun ve burası nasıl bir coğrafyaya sahip olsun? Bu soruya ayrıntılı yanıt verilmesi gerekiyor; efendim işte deresi, ormanı, çölü gibi temel unsurları da belirliyorsunuz. Ek bir seçenek olarak komşularınıza dair kimi özellikleri de belirleyebiliyorsunuz.

Bu kısmı hallettikten sonra seçeneğimize uygun kurumlar oluşturuyoruz. Burası kolay gibi görünse de oldukça zorlu bir süreç. Diyelim ki “ben ne dersem o olsun” dediniz. İlk bakışta çok pratik ve tasarruflu bir yönetim biçimi olarak görünebilir. Ama aldığınız kararları kim nereden duyacak, bilecek?

Mesela hem bunu seçip hem de coğrafyayı geniş tutarsanız o zaman iletişimi sağlayacak kurumlar türetmek zorunda kalabilirsiniz. Sonuçta “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” deyip geçebilirsiniz ama yine de temel kurallardan haberi olmayanlar istese de kurala uyamaz. Yine mesafe uzadıkça kararlarınızın uygulanıp uygulanmadığını bizzat denetleme olanağınız olmadığından buraya da bir kurum gerekebilir. İşte baştan tüm bunları güzelce hesaplamak lazım.

Yönetim biçimini “ben ne dersem o olur” olarak belirlerseniz hayata dair her konuda karar almak zorunda olduğunuzu da baştan kabul ederek tasarım yapmalısınız. Bu durumda hafta 7 gün, gün 24 saat karar almak zorunda kalırsınız. O saatten sonra “Ben bunaldım, biraz da başkaları karar versin ayol. Benimki de can!” diyemezsiniz. Bu durumda oyunu kaybetmiş olursunuz doğal olarak.

Gelelim diğer seçeneklere. Cumhuriyet olsun, ama o kadar da olmasın, gibi ara seçenekleri tasarlamak oldukça yüksek beceri isteyen aşamalardır. Onu baştan söyleyeyim. Burada temel mesele seçimlerin varlığı veya yokluğu değil tabii. Cumhuriyet olunca çok iyi yönetirsiniz, halk da mutlu olur diye bir zorunluluk yok. O nedenle tasarım araçlarından uygun olanları seçmeniz çok önemli.

Diyelim ki “şirket gibi yönetilen devlet” olarak tasarıma başladınız. Bu durumda hem kurumları tasarlayıp hem görevlendirme yaparken hangi özelliklere göre seçim yapacağınızı ayrıntısıyla belirlemeniz gerekiyor. Tabii burada “şirket devletin” faaliyet konusunu da belirlemek lazım. “Halka sunulan tüm hizmetler aslında ticari faaliyetimizin konusudur” derseniz bunun maliyetinin nasıl hesaplanacağı, bu hesaplamaları kimlerin yapacağı, kimin tahsil edeceği gibi karmaşık bir sistemi de tasarlamak gerekebilir. “Bugünün koşullarına göre düşünmem, her şeyi dijital yaparım” diyebilirsiniz. O zaman da kayıp kaçak sisteminin takibini kimin yapacağını bulmanız gerekebilir. Koskoca şirketin yönetim kurulu başkanı olarak belki de işiniz bu olabilir.

Hasılı oyun tasarımımız oldukça eğlenceli. Herkese hitap eden bir oyun. Oyunumuzun adından da belli olduğu gibi önemli olan bir tek “Sensin!”

(ÖE/FY)