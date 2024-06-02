HPV aşısı ücretsiz olsun, "mücadele dersini öğretmenler versin"

Rahim ağzı kanseri ve diğer birçok kanser türüne karşı etkili olan HPV aşısının ücretsiz olması için sürdürülen mücadele hem sokaklarda hem de yasal yollarla devam ediyor.

Mücadele kısmen de sonuç verdi.

Şöyle ki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kasım 2022'de HPV aşısının ücretsiz şekilde uygulanacağı sözünü verdi, fakat bu vaat hâlâ yerine getirilmedi.

Bu konudaki son gelişme şu. 9 Mayıs’ta basınla bir araya gelen Koca, TELE 1 ‘den Zeynel Lüle’nin "Ücretsiz HPV aşısı ne zaman uygulanmaya konulacak?" sorusuna, "HPV aşısını biz yerlileştirmek istiyoruz. Bu ayrı yürüyen bir süreç. Tarih versem ilgili firma ile muhatap olurum. Karşımızda 3 firma var" cevabını verdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda daha hızlı ve somut adımlar beklenirken oldukça çözümcü adımlar iki yerel belediyeden geldi.

Önce, Ankara Büyükşehir Belediyesi seçim kampanyasında da duyurduğu gibi HPV aşısını ücretsiz olarak erişilebilir hale getirdi.

Sonrasında bir adım da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. İBB’den 16 Mayıs’ta basına yansıyan açıklamaya göre, HPV aşısı için 48 saatte 70 bin başvuru yapıldığı açıklandı.

Elbette belediyelerden böylesi çözümler gelmesi çok kıymetli fakat yeterli değil. Çünkü, sorun yerel değil tüm Türkiye yurttaşlarını ilgilendiriyor.

Bilindiği gibi, sadece kız çocukları için değil oğlan çocuklarının da bu aşıyı yaptırmasının kanser türlerine karşı koryucuyu etkisi var.

Kansere karşı koruyucu etkisi olan ve üç kez yapılması önerilen HPV aşısının yerel belediyelerin yanında ulusal politikanın da gündeminde olması gerekiyor. Aşı ulusal aşı programına dahil edilip, amasız fakatsız herkesin erişimine açık olmalı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri geçmiş yıllarda, aşının ekonomik olarak büyük bir külfet olduğu için yani ekonomik koşullardan dolayı ulusal aşı programına dahil edilmediğini söylüyordu.

Oysa aylar önce bu konuda bianet’e de konuşan Eczacı Cem Kılıç, rahim ağzı kanserine yakalanan kadınlara yapılan sağlık harcamalarının, aşının maliyetinden çok daha yüksek olduğunu belirtmişti. Yani hastalığı önlemek, tedavi etmekten daha az maliyetliydi.

Devlet, bu aşıyı ücretsiz programına aldığında ekonomik olarak daha avantajlı olacak. Bu argüman, insan sağlığını ticarete kurban edenler için bile çekici olabilir.

Hak temelli bakıldığında, aşının ücretsiz olması, aşıya erişim hakkı nedeniyle elzem. Ulusal aşı programlarına dahil olan aşılarda tarih boyunca olumlu sonuçlar alındı.

Bu argümanlara karşı çıkanlar genellikle politik gericilik yapıyorlar. Politikacılar, bu sorunu genellikle kız çocuklarının cinselliği ile ilişkilendirerek çözüm odaklı bakmıyor.

HPV aşısı, ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Kanada, Belçika, Norveç, Finlandiya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde ulusal aşı takviminde bulunuyor.

Türkiye’nin de bu ülkeler arasına katılması ve yurttaşlarının sağlığını korumak adına gerekli adımları atması elzemdir. Kadınların ve çocukların hayatı üzerinde bu denli önemli bir etkiye sahip olan HPV aşısının, gecikmeksizin ulusal aşı programına dahil edilmesi gerekiyor.

Bu mücadele, sağlıklı bir geleceğin anahtarı ve bu anahtar, öncelikle feminist mücadelenin öncülerinin ellerindedir.

"HPV aşısı ücretsiz olmalı" demek, yaşam hakkını savunmak demektir. Sağlık hakkı, ertelenemez ve geciktirilemez. Aşı ulusal aşı takvimine alınana kadar mücadele sürecek gibi görünüyor.

Şiddetsiz yeni bir hafta olsun…

Peki öğretmenlerin taban maaş talepleri ne zaman duyulacak?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye öğretmenler bugün İstiklal Caddesi’ndeki Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önündeydi.

Öncesinde İstiklal Caddesi’ndeki ortak bir noktada bir araya gelen öğretmenlerin önünü kesen polis, “slogansız yürümelerini” istedi.

Odakule’deki TÖZOK’ün önüne ulaşan öğretmenler “öğretmenlerin sorunlarını çözmek istiyoruz” minvalindeki açıklamasını hatırlatan öğretmenler, şu açıklamayı yaptı:

“Madem öyle, oturalım ve öğretmenlerin refahını, mutluluğunu birlikte konuşalım. Madem maaşlar kamudakinden de yüksek o zaman asgari ücrete öğretmenler nasıl ve neden çalıştırılıyor birlikte tartışalım. Çağrımız net, masa ortada, bir ucunda siz, bir ucunda biz.”

En az 18 kişi gözaltına alındı

Açıklama sonrasında oturma eylemine geçen öğretmenlerden dikkat çeken bir slogan yükseldi:“Mücadele dersini öğretmenler verecek”

Eylemlerini sürdüren öğretmenlere müdahale eden polis en az 18 kişiyi gözaltına aldı.

Öğretmenlerin de şiddet görmediği, hak ettikleri ücreti aldıkları yeni bir hafta olsun…

(EMK)