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YAŞAM
Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 00:00
3 dk Okuma

Hikmet Çetinkaya Troya’da…

Sisler içindeki İda Dağı eteklerinde masallar topluyor, öyküler yazıyor, memleket meselelerini dert ediniyor, politika üzerine yazıyor ve yaşıyor...

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Görseli Büyüt
Hikmet Çetinkaya Troya’da…

Troya’dan İyonya’ya… Aşkların, tutkuların, sevgilerin ve savaşların coğrafyası...

7 Temmuz günü yazısına nokta koydu. Bakmadı bile... Göndermedi de... Her zaman gönderirdi! Bir tuhaflık vardı. Sonra ne olduğunu öğrendik!

Artık arayanları duymuyordu. Yanıt vermiyor, gülmüyordu…

Yazılarında “demokrasi bir yaşam biçimidir” cümlesini çok kullanırdı ve severdi…

Demokrasi bitti… Yaşam bitti…

Yazmıştı…

“Kuru Bir Umutsuzluk

Bir annenin çığlığı televizyon ekranından fırlayıp yüreğimizin tam orta yerine bir ok gibi saplanıyor…

Cezaevi aracı ağır ağır uzaklaşıyor…

Jandarmalar, polisler, anneler, babalar kardeşler…

Anne çırpınırken hıçkırıklarını tutamıyor…

Diyor ki;

“Götürmeyin yavrumu, götürmeyin bir tane mi…O daha çocuk…”

Saat 23.45’i gösteriyor…

Pencerenin perdesi açık...

İçeriye ay ışığı sızıyor. İstinye sırtlarında bir ışık yumağı oluşuyor...

Bir adam yıllar öncesine gidiyor sabahları sisli, Spil Dağı’nın yamaçlarında geziniyor. Karaköy’den çıkıp belki kız enstitüsünün, öğretmen okulunun önünde tur atıyor…

Akşam saatlerinde parkta arkadaşlarıyla buluşup sohbet ediyor. (…)

Çocuğunun peşinden koşan anne ve anneler…

Çocuklarından korkan, çocuklarını yargısız infazlarda kıran, çocuklarını işkenceden geçiren, çocuklarını demir parmaklıklar arkasına gönderen bir toplum!...

Biz, bizler ölümlere alkış tutuyorduk…

Biz, bizler ülkeyi saran “ölüm çeteleri” karşısında “Ne var bunda” diyebiliyorduk.

Biz ve bizler ülkenin bölünmez bütünlüğünü ağzımızda sakız gibi çiğneyip bir boş vermişlik çizgisinde gidip geliyorduk…

Adam ay ışığını aradı.

Televizyondan taşıp odanın içini kaplayan annenin çığlığını yüreğinde hissetti:

“Götürmeyin yavrumu, götürmeyin bir tanemi... o daha çocuk…”

Cezaevi aracı ağır ağır uzaklaştı.

Jandarmalar, polisler, anneler, babalar ve kardeşler bir film şeridi gibi geçip gitti…

Çocukların yaşları 15-18 arasındaydı…

Adam televizyonu kapadı, tüm ışıkları söndürdü. Biraz Spil dağları eteklerinde dolaştı, biraz da hüzün topladı.

Efraim Puerta’nın, alacakaranlığın sessizliğinden yola çıkıp çamurun, soğuğun tükenen mırıltılarını dinledi.

Karanlığın sesinde kuru bir umutsuzluk vardı…”

“Kuru Bir Umutsuzluk” başlıklı Cumhuriyet gazetesinin 1 Aralık 1996 tarihli bu yazısında; Spil dağı eteklerinde biraz dolaşan, ay ışığını arayan Hikmet Çetinkaya, kendisini yazmıştı!

Biraz hüzün toplayan, ay ışığında soğuğun mırıltılarını dinleyen bir gazeteci, bir yazar!...

Duygularıyla ve yazılarıyla böyle yaşadı, böyle yazdı… Sonra tüm ışıkları söndürdü ve gitti…

Yıllar önce “Troya’dan İyonya’ya” adlı Günizi Yayıncılık’tan 2001 yılında çıkan kitabında “Aşkın ve Savaşın Dağı” dediği İda Dağı’nı, “Hüzünlerimizin buluşma yeri” olarak adlandırdığı Troya ve İyonya’yı yazılarında anlattı.

“İda Dağı (Kaz Dağı) eteklerindeyim…

Binlerce yıllık tarih gözümün önünde canlanıyor, Güre Köyü sisli bir sabahta karşıma çıkıyor…

Ben ilkokul öğrencisiyken kapının önünde toplanan, Tahtakuşlar’dan gelen hastaları anımsıyorum. ...

Bir yaşlı kadın onların alınlarına jileti dokunduruyor, çıkan kanı, göz kapaklarının altına sürüyordu…

Yıllar sonra öğrendim, hastaların ‘sarılıka tutulup tedavi için bu yolu seçtiklerini.

Troya’dan İyonya’ya uzanacağım…

Bu bir dizi röportaj değil!...

Kısacık öyküler, yaşamın içinden kesitler…

Belki masallar da olacak yazımın içinde…

Aşk da olacak, tutku da sevgi de…

Troya’dayım…”

Sisler içindeki İda Dağı eteklerinde masallar topluyor, öyküler yazıyor, memleket meselelerini dert ediniyor, politika üzerine yazıyor ve yaşıyor...

Biz Hikmet Abi’yi savaşların coğrafyası, mitolojik aşkların ve hüzünlerimizin buluşma yeri Troya’da bıraktık… Elinde kalemi, İyonya’ya doğru gidiyordu…

(Fİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hikmet Çetinkaya
Fikret İlkiz
Fikret İlkiz
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), Staj Eğitim Merkezi kurucusu, “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörü ve Mart 2016 tarihinden itibaren Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.

Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2013 yılı İfade Özgürlüğü Onur Ödülü sahibi. Türk Ceza Hukuku Derneği (2009-2011) Genel Sekreteri, (2012) Başkanı görevlerinde bulundu ve halen TCHD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Parçalanmış Adalet / Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul. İletişim Yayınları 2011), İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007), Demokratik Anayasa Görüş ve Öneriler (Metis Yayınları (Nisan 2012), (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” (Aralık 2012),“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” (İletişim 2015) adlı kitaplarda ve ayrıca Güncel Hukuk, Suç ve Ceza Dergilerinde yazıları, bianet web sitesinde ve çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

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