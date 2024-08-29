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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 00:00
2 dk Okuma

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI

Hikâyenin Kalbi: Çocuklarla yetişkinler arasında bir güven meselesi…

Ömer Açık, Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan 7. kitabı Hikâyenin Kalbi’nde yetişkinlerle çocuklar arasındaki derin uçuruma cesur bir bakış atıyor; bizi yetişkinliğin zayıf noktaları ve çocukluğun gücü ile yüzleştiriyor.

Çiğdem Yalman Kopan

Çiğdem Yalman Kopan

Çiğdem Yalman Kopan

Görseli Büyüt
Bu görselde, Ömer Açık'ın "Hikâyenin Kalbi" adlı kitabının iki kapağı yer almakta. Kapağın tasarımında pastel tonlarda kırmızımsı bir renk kullanılmış. Kitabın kapağında, üzerinde "Hikâyenin Kalbi" ve "Ömer Açık" yazıları bulunan başlık kısmı mevcut. Kapak illüstrasyonu, farklı yaş gruplarındaki insan figürlerini içeriyor; bir çocuk, bir genç, bir yetişkin ve bir yaşlı kadın gibi çeşitli karakterler, büyük kitapların üzerinde oturuyor, yürüyor veya bisiklete biniyor. Bu karakterler, bilgiyi ve hikâyeleri sembolize eden kitaplarla etkileşimde bulunuyorlar. Kitapların basamak gibi yerleştirilmesi, bilginin ve hikâyenin yükselici ve ilerletici bir unsur olduğunu ima ediyor.

- Omletini dilimleyeyim mi, bak şöyle…

-  Hayır, herkes yumurtasını kendi istediği şekilde yiyebilir.

Bu diyaloğu hayatım boyunca unutmayacağım. Çünkü bu, 4 yaşındaki oğlumun kendi cümleleriyle isteklerinin arkasında durduğu ilk andı.

Benim müdahaleme bile gerek kalmadan, karşısındaki yetişkine karşı omletini istediği şekilde yeme hakkını savunmuştu. Ne kadar özgür, diye düşündüm, kalbim gururla dolmuştu.

Hadi dürüst olalım, çocuklar söz konusu olduğunda akla gelen cümleler öyle kolay kolay hayata geçirilemiyor. Çocuğun kendini ifade etmesi, çocuğun evdeki iş akışına dahil edilmesi, kendisiyle ilgili konularda söz sahibi olması…

O hem özgür olsun hem aklı başında olsun; benim bilmediğim yollara sapmasın ama tabii özgünlüğü de kırılmasın dediğimiz çocuklarımız, karlı günde “şort giyeceğim”, “yok, illa çizgi roman okuyacağım”, “müzeden sıkıldım, parka gidelim” dedikleri noktada tüm kaygı butonlarımıza basmış oluyorlar. Ve işte modern ebeveynin çöküşü burada başlıyor.

Öğrendiklerimiz, öğretildiklerimiz, içgüdülerimiz ve karşımızda anlaşılmayı bekleyen bir çocuktan oluşan dört duvar arasına sıkışıp kalıyoruz.

Ömer Açık, Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan 7. kitabı Hikâyenin Kalbi’nde yetişkinlerle çocuklar arasındaki derin uçuruma cesur bir bakış atıyor; bizi yetişkinliğin zayıf noktaları ve çocukluğun gücü ile yüzleştiriyor.

Cesaretiniz var mı seçimi çocuklara bırakmaya?

İlginç, kitaplarla arası iyi olmayan bir çocuk. Öğretmenin verdiği okuma listesindeki hiçbir hikâye onu “sarmamış”. Üstelik sevmediği kitapların özetini çıkarmak gibi sıkıcı ödevlerle de boğuşuyor. Öğretmenler büyük otorite, onlara karşı çıkmak zor. Derken bir gün sınıflarına yeni bir Türkçe öğretmeni geliyor.

Bahar öğretmen, mesleğinin ilk yılında. Elinde kendi seçimleriyle hazırladığı bir kitap listesi var. Ama bu listedeki kitaplar çocuklara göre mi? Okulun otoritelerine göre “yok öyle bir dünya!”. Aileler geride durur mu, onlar da hemen dalıyor bu telaşa. Uzaktan bakıldığında pek de “ideal” görünmeyen bu kitaplar yanlış şeyler öğretmesin çocuklarımıza?

Peki ya çocuklar? Yetişkinler kendi pencerelerinden bildiklerini okurken onlar ne düşünüyor? Bunu öğrenmek için Hikâyenin Kalbi’ne bakmanız gerekiyor.

Ömer Açık, çocuklar ve yetişkinler arasındaki çetrefilli yolları katman katman açıyor; reddedişler, tartışmalar, kabullerden geçerek iki kutup arasında sağlıklı bir iletişim ağı örüyor.

Çocukların kendi kitaplarını seçme özgürlüğünün kaçınılmaz faydalarından bahsederken bir yandan da okur hakları, çocukların kendini ifade etme özgürlüğü, akran zorbalığı ve çocukluğunu yaşayamamış yetişkinlerin kişisel yüzleşmeleri gibi pek çok insan hâline ince ince değiniyor. İnsan kaç yaşında olursa olsun, bu kitapta kendinden, çocukluğundan ve hatta gelecekte olacağı kişiden parçalar buluyor.

Bu hikâye, kendi penceresini çocuklara uzanacak kadar geniş tutabilenlere, bize kitapları sevdiren o ilk hikâyelere; özgür çocuklar yetiştirdikçe özgürleşeceğiz biz de.

Yaşasın çocuk kitapları.

(ÇYK/EMK)

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI bia çocuk kitaplığı çocuk kitapları
Çiğdem Yalman Kopan
Çiğdem Yalman Kopan
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Çocuk kitabı yazarı, içerik üreticisi. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. 10 yıllık yazılım sektörü tecrübesinin ardından direksiyonu edebiyata kırıp çocuk hikâyeleri yazmaya ve kitap eleştirileri yazmaya...

Çocuk kitabı yazarı, içerik üreticisi. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. 10 yıllık yazılım sektörü tecrübesinin ardından direksiyonu edebiyata kırıp çocuk hikâyeleri yazmaya ve kitap eleştirileri yazmaya başladı.

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