ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 00:00
3 dk Okuma

Hiçbir şeye şaşırmıyor oluşumuza “şaşırdığımız” bir roman: “Cerrah”

“Her şeyin her an olabileceği zamanlardı; o yüzden bu haberlere inanmak inanmamaktan daha kolaydı. Kaplancılar, düşman kapıdacılar, kıyametçiler ve uzaycıların bir arada yarattıkları önü alınamaz farfara neticesinde tımarhanelik bir hal olmuştu ki, bu zihinlerinde her an her şeyin olabileceği ihtimali ile yaşayan memleket ahalisi adına hiç de anlaşılmaz değildi.”

Burak Soyer

Burak Soyer

Burak Soyer

Görseli Büyüt
Görselde, sağda yazar Tayfun Pirselimoğlu'nun portresi yer alıyor. Pirselimoğlu, kameraya doğru gülümseyerek poz vermiş. Sol tarafta ise yazarın "Cerrah" adlı kitabının kapağı bulunuyor. Kitap kapağı, kırmızı bir arka plan üzerine mavi ve kırmızı tonlarında bir kaplan çizimi içeriyor. Kitabın adı "Cerrah" büyük harflerle belirgin bir şekilde yazılmış, alt kısmında ise yazarın ismi yer alıyor

Tayfun Pirselimoğlu’nun son romanı “Cerrah”, İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı. Devlet için gizli gizli yüz değiştirme ameliyatları yapan Tarık Kara’nın, sürprizlere gebe bir İstanbul gecesinde, günümüz Türkiye’sinin fotoğraf karesinde yer alan her bir karakterle karşılaşmasını, bu karakterlerin dolandığı düğümü çözmeye çalışırken onlara yeni birinin eklenmesini, Tarık Kara’nın da içinde bir maymun ve kaplanın da bulunduğu karakterler vesilesiyle kendini “büyük düğüm”ün bir parçası içinde bulmasını anlatan romanı, “klasik bir Tayfun Pirselimoğlu romanı” olarak değerlendirmemiz mümkün.

Her biri Türkiye’nin siyasal tarihinde yer edinen, günümüzün siyasal atmosferinde de iktidarla el ele tutuşarak beraber yürüdükleri yollardan geçerken cukkayı kapmasıyla tanıdığımız karakterlerin oluşturduğu “Cerrah”ta, Tarık Kara isimli “muhterem”, devlet adına yaptığı yüz değiştirme operasyonlarıyla devletin derin veya yüzeysel tüm katmanlarında yer alan kişilerce bilinmektedir. Ardı ardına sigaraların yanıp söndürüldüğü, o sigaraları tutan parmaklardaki Türk bayrağı amblemli yüzüklerle “yeri belli olan” birkaç “yetkili”, Tarık Kara’dan bir “iş” yapmasını ister. Operasyon Tarık Kara için çocuk oyuncağıdır. Zira o, kimlerin kimlerin burnuyla, kulağıyla, orasıyla burasıyla oynayarak yepyeni birer kimlik yaratmış, bir görenin bir daha hatırlamayacağı pek çok kişiye sıfır kilometre yaşamlar sunmuştur. İş kolay olmasına kolaydır fakat işin eyleme geçme süreci bir türlü gerçekleşememektedir. Bunda da en büyük pay, Türkiye üzerinde dolanan iç, dış, yan, üst mihrakların ülkeyi kaosa sürükleme çabasından kaynaklanmaktadır.

Tarık Kara, bir tarafta takıntılı olduğu eski aşkı Ayla’nın hayaletiyle nefes alıp verirken, diğer tarafta “yetkililer” tarafından sürekli bir yerlere götürülmektedir. Kendini bazen bir pavyon açılışında, bazen köhne bir depoda bulan Tarık Kara, bu gezintilerin her birinde yeni insanlarla tanışır. Bu kişiler önemli kişilerdir. Kimisi “inşaat ya Resulullah” desturuyla yaşayan, kimisi yıllar evvel bir kamyon kazasından şans eseri kurtulan siyasi bir aktör (!), kimisi de eli kolu bakanlara kadar ulaşan, devlet adına çalışan (!) bir “yetkilidir.” Bir türlü başlamayan “iş” nedeniyle stres yapan, bir bunun üzerine memleketi bozguna uğratmaya çalışan envai çeşit mihrakın icraatlarının eklemlenmesiyle Tarık Kara, mecburi bir istikametin yolcusu olarak sonu hayli kanlı biten bir gecenin içine büyük bir bilinmezlikle sürüklenmektedir…

Tayfun Pirselimoğlu’nun şu ana kadar yayımladığı kitaplarının aşağı yukarı hepsini “kara roman” kategorisine sokabiliriz. Kurduğu basit bir şemadan aşağı, satırlara indirdiği oklar, yazarın esasen dokunmak istediği noktaları hedef alır. Pirselimoğlu, bunu olabildiğince absürt biçimde yaparak, ortaya çıkan her olay ve kişiyle birlikte kitabının seyrini değiştirerek nihayetinde hepsini aynı kümede toplar. Biz okurlar, kimin kim, neyin ne olduğunu ancak birbirine ulanan bu ardışık olaylar ve karakter silsilesiyle fark edebiliriz. Bu durumun “Cerrah”ta da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın ana karakteri Tarık Kara, basit bir estetik operasyon yapmaya hazırlanırken kitaba dahil olan yeni karakterler, Pirselimoğlu’nun çaktırmadan anlatmaya giriştiği noktaya işaret eder. Ya da tam tersi; vuku bulmuş bir olayın müsebbibi yine Pirselimoğlu’nun direkt göstermediği bir karakter nedeniyle meydana gelmiştir. “Cerrah”, dört başı mamur bir Türkiye romanı. Kitaptaki hiçbir şeye şaşırmıyoruz, arka kapağında yazdığı gibi “hiçbir şeye şaşırmıyor oluşumuza “şaşırıyoruz.” Bunun sebebini de sanırım Tayfun Pirselimoğlu’nun şu cümleleri en iyi şekilde özetliyor: “Her şeyin her an olabileceği zamanlardı; o yüzden bu haberlere inanmak inanmamaktan daha kolaydı. Kaplancılar, düşman kapıdacılar, kıyametçiler ve uzaycıların bir arada yarattıkları önü alınamaz farfara neticesinde tımarhanelik bir hal olmuştu ki, bu zihinlerinde her an her şeyin olabileceği ihtimali ile yaşayan memleket ahalisi adına hiç de anlaşılmaz değildi.”

(BS/RT)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun pirselimoğlu Tayfun Pirselimoğlu Cerrah kitabı
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı....

Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı. Halen Gazete Pencere ve OT dergisine kültür sanat, Edebiyathaber.net, K24, Oggito, Ne Okuyorum? internet sitelerine edebiyat yazıları yazıyor. Doğan Kitap etiketiyle yayınlanmış Zıvana ve Buji isimli iki romanı, bir kısa film senaryosu var.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
“Karakterler arasındaki ilişki türü, günümüz ilişkilerinin bir sembolü”
9 Ekim 2024
“Karakterler arasındaki ilişki türü, günümüz ilişkilerinin bir sembolü”
Savaşın "sessiz" tanıkları: Üç edebiyat klasiği
5 Ekim 2024
Savaşın "sessiz" tanıkları: Üç edebiyat klasiği
Beşiktaşlı olmak…
2 Ekim 2024
Beşiktaşlı olmak…
Octavio Paz’ın “öteki ses”i
28 Eylül 2024
Octavio Paz’ın “öteki ses”i
Fitness Çağı: Salona 'akmak', idman 'atmak'
25 Eylül 2024
Fitness Çağı: Salona 'akmak', idman 'atmak'
Sayfa Başına Git