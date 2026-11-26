Beş Avrupa ülkesinin 16 Kasım'da Ruanda'da bir geri dönüş merkezi kurma girişimini duyurmasının ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu ortaklığın kendi topraklarında süren silahlı çatışmayı finanse edebileceği uyarısında bulundu. Kongo Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner, Avrupa hükümetlerinin Ruanda'nın bölgedeki rolüne ilişkin bilgileri görmezden gelmeyi tercih ettiğini belirtti. [1]

Kongo'nun itirazı, girişimin göç politikasıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Ruanda, Kongo'daki silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle Avrupa tarafından eleştirilen, bazı yetkilileri ve şirketleri yaptırımlara konu olan, aynı zamanda AB'nin kritik ham maddeler alanında ekonomik ortaklık geliştirdiği bir ülke. [2] ,[3]

Avrupa Birliği, kısa süre önce bir insanın hiçbir bağı bulunmayan üçüncü bir ülkeye iradesi dışında gönderilmesini de geri dönüş kapsamında düzenleyen yeni bir hukuki çerçeve oluşturdu. Ruanda planı, bunun ilk somut uygulamalarından biri olacağa benziyor. [4]

“Geri dönüş”ün tanımı değişirken

Almanya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve Hollanda'nın girişimine göre, ikamet hakkı tanınmayan ve hakkında uygulanabilir sınır dışı kararı alınan kişiler, menşe ülkelerine gönderilemediklerinde Ruanda'ya transfer edilebilecek. [5]

İlk aşamada, iltica başvurusu reddedilmiş, reşit olmayan çocuğu bulunmayan ve hükümetlerin geri dönüş işlemleriyle iş birliği yapmadığını belirttiği yetişkinlerin hedef alınması planlanıyor. Yaklaşık 100 kişilik bir ‘açık kabul merkezi’nde kısa süre kaldıktan sonra Ruanda toplumuna yerleşmeleri hedefleniyor. İkamet, barınma, mesleki eğitim ve çalışma olanakları sunulacağı belirtiliyor. Nihai uygulama anlaşması henüz yayımlanmadı. [6],[7]

Beş hükümet, gerekçe olarak sınır dışı kararlarının uygulanmasını kolaylaştırmayı ve Avrupa'ya yönelen göç hareketleri üzerinde ‘caydırıcı’ etki yaratmayı gösteriyor.

2008/115/EC sayılı Direktif, zorla sınır dışı etmeye izin veriyordu; ancak menşe ve geri kabul düzenlemeleri kapsamındaki transit ülkeler dışındaki bir ülkeye geri dönüşte kişinin gönüllü tercihini ve o ülkenin kabulünü şart koşuyordu .[8]

7 Ekim 2026'da kabul edilen 2026/2280 sayılı Tüzüğün 3(3)(g) maddesi, devletler arası anlaşma veya düzenlemeyle kişiyi kabul eden başka bir üçüncü ülkenin de geri dönüş ülkesi olarak belirlenmesini mümkün kılıyor. Kişinin o ülkeye daha önce gitmiş olması, orayla bağlarının bulunması veya transfere rıza göstermesi şart değil. 14. madde ise üçüncü ülkeyle anlaşma veya düzenleme yapılmasını ve uluslararası insan hakları standartlarına uyulmasını öngörüyor.

Tüzüğün 50. maddesi uyarınca bu hüküm 16 Ekim 2026'da uygulanmaya başladı. Diğer önemli hükümler 17 Ekim 2027'de uygulanacak. AB hukukundaki özel konumu nedeniyle Danimarka'nın ayrıca ulusal düzenleme yapması gerekiyor.

Bu değişiklikle kişinin hiçbir bağının bulunmadığı bir ülke, devletler arası anlaşmayla geri dönüş ülkesi haline geliyor. Bir kişiye Avrupa'da ikamet hakkı tanınmaması, hiçbir bağı bulunmayan bir ülkeye zorla gönderilmesinin gerekçesi olamaz.

Bir sınır dışı kararı insanların ailevi ve toplumsal ilişkilerini, eğitim ve çalışma geçmişlerini, sağlık ihtiyaçlarını ve geleceklerine ilişkin tercihlerini ortadan kaldırmıyor. Bu hakların korunması da ülkede geçirdikleri süreye, ekonomik katkılarına veya toplumsal ilişkilerine bağlı değildir.

Ruanda'da ikamet ve çalışma hakkı tanınması, kişinin orada yaşamayı kabul ettiği anlamına gelmiyor. Devletler arasında varılan bir anlaşma, kişinin kendi yaşamına ilişkin iradesinin yerini alamaz.

Ruanda planına karşı çıkan kuruluşların ortak açıklamasını Yunanistan'dan INTERSOS Hellas, Hollanda'dan Stichting Vluchteling, Almanya'dan PRO ASYL ve Avusturya'dan Asylkoordination Austria da imzaladı. [9]

Ruanda planına yönelik itiraz, kötü muamele veya denetim yetersizliği riskiyle sınırlı değil. Kişinin hiçbir bağı bulunmayan bir ülkeye zorla gönderilmesi.

Hollanda hükümetinin 16 Kasım tarihli Parlamento yazısına göre pilot uygulamanın ilk değerlendirme dönemi bir veya iki yıl sürebilir. [10] Devletler için geri alınabilir bir politika kararı, insanlar için geri döndürülmesi son derece güç bir yerinden edilme deneyimine dönüşebilir.

Neden Ruanda?

1994'te Tutsilere yönelik soykırımın ardından yeniden yapılanan Ruanda, 2000 yılından beri cumhurbaşkanı olan Paul Kagame yönetiminde güçlü bir merkezi devlet yapısı geliştirdi ve uluslararası göç ve güvenlik ortaklıklarında rol üstlendi.

BM Güvenlik Konseyinin ve etkili uluslararası aktörlerin 1994 soykırımını önlemekteki başarısızlığı, Ruanda'nın yakın tarihinde belirleyici bir yer tutuyor. Belçika sömürge yönetiminin etnik ayrımları kurumsallaştırması ve Fransa'nın soykırım öncesindeki Habyarimana yönetimiyle ilişkileri de bu tarihin önemli parçaları.[11] [12]

Kagame yönetimi, ekonomik kalkınma ve kamu yönetimindeki ‘başarılarıyla’ uluslararası alanda görünürlük kazanırken siyasi muhalefetin, bağımsız gazeteciliğin ve sivil toplumun faaliyet alanını ciddi biçimde sınırlandırıyor. Human Rights Watch'ın 2026 Raporu, muhalefete yönelik baskıları ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları ayrıntılı biçimde belgeliyor.[13]

Ruanda, 2019'dan beri Afrika Birliği ve BMMYK ile Libya'dan gönüllü olarak tahliye edilen mülteci ve sığınmacıların kabulüne yönelik bir mekanizma yürütüyor. Danimarka, Nisan 2021'de Ruanda'yla iltica ve göç alanında mutabakatlar imzaladı. İngiltere ise 2022'de geliştirdiği sığınmacı transferi planını, Yüksek Mahkemenin 2023'te hukuka aykırı bulmasına rağmen sürdürmeye çalıştı. Plan, Temmuz 2024'te İşçi Partisi hükümetinin göreve gelmesiyle terk edildi.[14],[15],[16]

Hukuki nitelikleri farklı olan bu girişimler, Ruanda'nın Avrupa açısından yeni bir ortak olmadığını gösteriyor. Kabul, barınma, uluslararası finansman ve diplomatik iş birliği alanlarındaki bu ilişkiler, tercihin arka planını kısmen açıklıyor.

Ruanda'nın Avrupa açısından önemini anlamak için göç anlaşmalarının yanı sıra Kongo'dan uluslararası pazarlara uzanan maden ticaretine de bakmak gerekiyor.

Kongo'nun madenleri ve Ruanda'nın ekonomik konumu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyanın önemli kritik maden rezervlerine sahip ülkelerinden biri. Kongo'nun doğusundaki Kuzey ve Güney Kivu bölgelerinde bulunan koltan, kalay ve tungsten cevherleri, elektronik ve ileri teknoloji sanayisinin uluslararası tedarik zincirlerinde yer alıyor.

Kongo'nun doğusundaki çatışmalarda toprak ve vatandaşlık meseleleri, siyasi temsil, silahlı grupların tarihsel ilişkileri ve komşu ülkelerin güvenlik politikaları etkili. Maden sahalarının ve ticaret güzergâhlarının kontrolü ise silahlı grupların finansmanında ve bölgesel güç mücadelesinde belirleyici. [17]

BM Güvenlik Konseyi Uzmanlar Grubu'nun 3 Temmuz 2025 tarihli S/2025/446 sayılı raporu, Ruanda ordusunun Kongo'nun doğusunda faaliyet gösteren M23 adlı silahlı grubu fiilen yönlendirdiğini ve askeri operasyonlarda rol oynadığını belgeliyor.

Rapora göre Ruanda destekli M23, Kongo'nun Kuzey Kivu bölgesindeki Rubaya maden sahasını ve önemli taşıma güzergahlarını kontrol ediyor. Uzmanlar, Kongo'dan çıkarılan koltan, kalay ve tungsten cevherlerinin Ruanda'ya taşındığını, Ruanda üretimiyle karıştırıldığını ve böylece uluslararası ticaret zincirine sokulduğunu ortaya koyuyor.

BM raporu, M23'ün Ocak 2025'ten itibaren maden ihracatçılarının depolarından 500 tondan fazla kalay, tantal ve tungsten minerali yağmaladığını belgeliyor.

Ruanda’da da gerçek madencilik üretimi bulunuyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun 2024 verilerine göre Ruanda, küresel tantal üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Ancak bu üretimle Kongo'dan çatışma bağlantılı olarak çıkarılan madenlerin ticarette karıştırılması, menşe denetimini ciddi biçimde zorlaştırıyor. [18]

BM raporunun 42–44. paragraflarında, Ruanda ordusunun M23'e verdiği desteğin stratejik hedefleri arasında doğal kaynaklar bakımından zengin bölgelerin kontrolü bulunduğuna ilişkin bulgular yer alıyor. Böylece madenler, çatışmanın finansmanının yanı sıra bölgesel askeri ve siyasi hâkimiyet mücadelesinin de konusu haline geliyor.

Şubat 2024'te AB ile Ruanda arasında sürdürülebilir kritik ham madde değer zincirlerine yönelik stratejik ortaklık mutabakatı imzalandı. Ancak Kongo'daki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ortaklık gözden geçirilmeye başlandı.

17 Mart 2025'te AB Konseyi, M23 bağlantılı insan hakları ihlalleri ve doğal kaynakların yasa dışı ticareti nedeniyle yaptırım kararları aldı. Kigali merkezli Gasabo Gold Refinery de M23 kontrolündeki bölgelerden yasa dışı altın ithal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

13 Mart 2026'da Avrupa Komisyonu, Ruanda'yla maden mutabakatının henüz uygulanmadığını ve izlenebilirlik ile şeffaflık konusunda somut ilerleme sağlanmadan uygulamaya geçilmemesi gerektiğini açıkladı. [19] Komisyon aynı yanıtta Avrupa'nın bölgedeki maden sektörüyle ekonomik ilişkilerinin sınırlandırılması yerine güçlendirilmesini savundu.

AB, Kongo'daki silahlı çatışmayı besleyen maden ticaretine karşı yaptırım uygularken aynı bölgenin doğal kaynaklarına erişimi stratejik çıkarları arasında tutuyor. İnsan hakları ihlalleri yaptırım gerekçesi olurken ekonomik ortaklık arayışı sürüyor.

Beş ülkenin farklı çıkarları

Danimarka ile Ruanda'nın 23 Kasım'da imzaladığı siyasi ve ekonomik iş birliği anlaşması ticaret, yatırım, iklim, teknoloji, insan hakları ve göçü kapsıyor. Danimarka Dışişleri Bakanlığı anlaşmayı geri dönüş merkezi girişiminin önemli dayanaklarından biri olarak tanımlıyor. Aynı gün iki ülke, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması için müzakerelere başlanmasına yönelik niyet beyanında da bulundu. [20]

Avusturya'da faaliyet gösteren Wolfram Bergbau & Hütten AG, 2024 yılı sorumlu tedarik raporunda Ruanda'dan tungsten konsantresi tedarik ettiğini ve Kongo'dan kaçırılan madenlerin Ruanda menşeli gösterilmesi riskinin arttığını belirtiyor. Şirket, bu riski kendi denetim sistemleriyle yönettiğini savunuyor. [21]

Geri dönüş merkezi müzakerelerinin sürdüğü günlerde, 17 Kasım'da Avusturya ile Ruanda arasında ham maddelerin işlenmesi alanında eğitim ve araştırma iş birliği de görüşüldü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı bunu ertesi gün doğruladı.[22]

Almanya Dışişleri Devlet Bakanı Serap Güler, 19 Ekim'deki bölge ziyareti öncesinde Büyük Göller bölgesindeki kritik ham madde rezervlerinin Alman sanayisi için stratejik önemini dile getirdi. [23]

Ancak aynı Almanya, Ruanda'nın Kongo'daki faaliyetleri nedeniyle 4 Mart 2025'te yeni kalkınma finansmanı taahhütlerini askıya alma kararı da almıştı.[24]

Yeni AB Geri Dönüş Tüzüğü'nün 54. gerekçesi, üçüncü ülkelerle geri dönüş iş birliğinde ticaret, kalkınma ve diplomasiyi kullanılabilecek araçlar arasında sayıyor. Ruanda'yla göç alanında geliştirilen ortaklık, kritik ham maddeler, yatırım ve diplomasi ilişkilerinin sürdüğü bir döneme rastlıyor. Avrupa devletleri Afrika'nın kaynaklarına erişimlerini sürdürürken insanların Avrupa'ya erişimini daraltıyor ve hiçbir bağlarının bulunmadığı ülkelere gönderilmelerinin yollarını açıyor. Devletlerin ve şirketlerin çıkarları sınırları aşabiliyor. İnsanların nerede yaşayacağı ise devletler arasında kararlaştırılıyor.4

Kongo'nun itirazı: Avrupa'nın kaynakları nereye gidecek?

Kongo Dışişleri Bakanı Wagner, 23 Kasım'da POLITICO'ya verdiği röportajda Avrupa'dan sağlanacak kaynakların silahlı gruplara aktarılabileceği ve ortaklığın Ruanda'nın Büyük Göller bölgesindeki rolünden dikkatleri uzaklaştırabileceği uyarısında bulundu.1

Bu kaygılar 24 Kasım'da Danimarka basınına da yansıdı.[25]

24 Kasım'da Danimarka ve Ruanda dışişleri bakanları, Ruanda'ya doğrudan kişi başına ödeme yapılmayacağını, bunun yerine transfer edilen kişilerin topluma entegrasyonunu destekleyen projelerin finanse edileceğini açıkladı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 23 Kasım'da imzalanan ortaklığın geri dönüş merkezi karşılığında bir ödeme olmadığını, ancak böyle bir düzenleme için iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. [26]

Doğrudan kişi başına ödeme yapılmaması, ortaklığın ekonomik karşılığının bulunmadığı anlamına gelmiyor. Dış finansmanla bazı hizmetlerin karşılanması, devletin kendi bütçesindeki kaynakları başka alanlara yönlendirmesine imkan verebilir.

Ekonomide kaynak ikamesi olarak değerlendirilen bu etki, Kongo hükümetinin kaygısına ekonomik bir dayanak sağlıyor.

Ruanda'nın Kongo'daki silahlı çatışmayla bağlantısına ilişkin BM bulguları ortadayken, Avrupa hükümetlerinin kendi göç politikalarını uygulamak için bu yönetimle kuracağı finansman ilişkisinin siyasi sorumluluğu, merkezin bütçesini veya transfer edilecek kişi sayısını açıklamakla karşılanamaz.

Bedeli kim ödüyor?

Devletler arasında kurulan bu çıkar ilişkisinde karar süreçlerinin dışında bırakılanlar var.

İlki, gönderilecekleri ülkeyle herhangi bir bağlarının bulunması şart koşulmayan ve iradeleri dışında transfer edilecek insanlar. İkincisi, Kongo'nun doğusunda çatışmaların, zorla yerinden edilmenin ve doğal kaynaklar üzerindeki silahlı hakimiyetin sonuçlarını yaşayan topluluklar. Üçüncüsü, Ruanda'da halihazırda yaşayan ve temel hizmetlere erişimi büyük ölçüde uluslararası yardımlara bağlı mülteciler.

Zorla transfer süreçlerinde insan hakları güvencelerinin sağlanması, kişinin hiçbir bağının bulunmadığı bir ülkeye iradesi dışında gönderilmesine yönelik itirazımızı ortadan kaldırmaz. Ekonomik projelerin şeffaf biçimde finanse edilmesi de ortaklığın bölgesel siyasi sonuçlarını tartışma dışına çıkarmaz.

Sınır dışı kararının uygulanması hükümetler açısından tamamlanmış bir işlem sayılabilir. Ancak bu işlemin insanların yaşamları ve bölgenin siyasi ilişkileri üzerindeki etkileri, merkezden çıkan son kişiyle sona ermeyecek.

Avrupa devletlerinin ekonomik ve siyasi çıkarlarını sınırların ötesinde güvence altına alma arayışı, insanların kendi yaşamlarına ilişkin karar verme iradesinin hangi gerekçeyle devletler arası müzakerenin konusu haline getirildiği sorusundan ayrı düşünülemez.

Dipnotlar ve bağlantılar

[1] POLITICO, 23 Kasım 2026. Kongo Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner’in açıklamaları, finansman ve M23 bağlantılı risk uyarısı: https://www.politico.eu/article/congo-eu-rwanda-deportation-deal-armed-militia/

[2] AB Konseyi, 17 Mart 2025. Kongo yaptırımları; Ruanda ordusu yetkilileri ve Gasabo Gold Refinery gerekçeleri: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/03/17/democratic-republic-of-the-congo-eu-lists-further-nine-individuals-and-one-entity/

[3] Avrupa Komisyonu, Ruanda ülke sayfası. Kritik ham madde değer zincirlerine ilişkin Şubat 2024 mutabakatı: https://international-partnerships.ec.europa.eu/countries/rwanda_en

[4] AB Geri Dönüş Tüzüğü 2026/2280, 7 Ekim 2026. Madde 3(3)(g), 14, 49, 50; 54 ve 67. gerekçeler: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/2280/oj/eng

[5] Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı, 16 Kasım 2026. Beş ülke ve Ruanda'nın ortak açıklaması: https://uim.dk/nyhedsarkiv/2026/november/rwanda-and-five-eu-member-states-are-jointly-exploring-the-possibility-of-establishing-a-return-hub-in-rwanda-based-on-an-equal-and-mutually-beneficial-partnership/

[6] Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı, Kasım 2026. Geri dönüş merkezi bilgi notu; ilk hedef grup ve yaklaşık 100 kişilik kapasite: https://uim.dk/media/bdgl0ktv/da_faktaark-om-udrejsecenterordning.pdf

[7] Beş ülkenin geri dönüş merkezi arka plan belgesi, 15 Kasım 2026; hedef grup, barınma, ikamet, çalışma, entegrasyon ve finansman: https://uim.dk/media/faanlnpk/eng_faktaark.pdf

[8] AB Direktifi 2008/115/EC, Madde 3(3): https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj/eng

[9] International Rescue Committee ve diğer imzacı kuruluşlar, 16 Kasım 2026, ortak açıklama. https://www.rescue.org/eu/press-release/joint-statement-47-organisations-call-eu-protect-peoples-rights-not-outsource-them

[10] Hollanda Hükümeti, 16 Kasım 2026. Letter concerning innovative solutions with regard to migration. Parlamento yazısı; Ruanda geri dönüş merkezi için 1–2 yıllık başlangıç ve değerlendirme aşaması: https://www.government.nl/documents/2026/11/16/letter-of-16-november-2026-from-the-minister-of-asylum-and-migration-the-minister-of-foreign-affairs-and-the-minister-of-foreign-trade-and-development-cooperation-to-the-president-of-the-house-of-representatives-concerning-innovative-solutions-with-regard-to-migration

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[15] Danimarka-Ruanda, 27 Nisan 2021. İltica ve göç iş birliği mutabakatı: https://www.minaffet.gov.rw/fileadmin/user_upload/Minaffet/Publications/MoU_on_Asylum_and_Migration_between_Rwanda_and_Denmark.pdf

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[17] BM Güvenlik Konseyi Uzmanlar Grubu, S/2025/446, 3 Temmuz 2025. Özellikle par. 42–44, 109–121 ve 115–118; basılı s. 14–15, 28–30 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n25/124/40/pdf/n2512440.pdf

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