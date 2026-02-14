Yatarmatik projemizle gelmekte olan dertlere çok önceden çözüm bularak bir ilki başarmıştık. Bulduğumuz çözümün beğenildiğini gelen eleştirilerden anlamış, önerilere kulaklarımızı tıkamayıp Yatarmatik güncellemesini de yapmıştık.

Şimdi başka bir derde yepyeni bir çare bulduk. Adı: Hevesmatik

Malumunuz olduğu üzere insan heves edebilme özelliği ile diğer canlılardan ayrılmaktadır. Mesela heves arzudan başkadır, istemek gibi de değildir. İnsan heves eder, ama hevesin bir süre sonra umuda dönüşebileceğini de bilir. Çünkü heves denen duyguya verilen isim değişebilmektedir. Heves ettiğine ulaşırsan adı başarı, ulaşamazsan umut olur. Değişik bir duygudur heves. Tiyatronun “iki kalas bir heves” diye anılması da bundandır.

Bizim projemiz heveslerinizin umuda dönüşmesini engelleyen, ama heves olarak kalmasına gönlü elvermeyenler tarafından üretilmiştir. Bizler heves denen duyguya büyük önem veriyoruz. Heveslerinizin kursaklarınızda kaldığı o anları tümüyle silip atamasak da hevesinize yeni bir alan inşa ediyoruz.

Gelelim projemizin ayrıntılarına. Heves ileriye doğru giden bir duygudur, geçmişte kalana heves değil umut denir, demiştik. Ama geçmiş hevesleri de değerlendiriyoruz tabii. Böylelikle durmadan umutlanmak zorunda kalma derdini çözüyoruz. Ayrıca başarı hikâyelerini başka mecralara bıraktığımız için “heves ettim, başardım” diyenlerle temasınızı azaltarak halk denilen kütlekişi içinde toplumsal sürtünmeyi asgariye indiriyoruz ki bu sayede gece daha rahat uyumanıza yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Geçersiz heves

Projemizin bir diğer özelliği, bilgisayar oyunları gibi sizlere fazladan görevler vererek, hedefler koyarak gereksiz heyecanlara neden olmaması. “Şurayı ele geçir, tavuk çiftliği kur, yumurtayı sat, daha çok sat” gibi talimatlar vermiyor, görevler tanımlamıyoruz. Ayrıca projemizde bütün dünya için geçerli heveslere izin vermiyoruz. Çünkü bunlar aslında heves değil. Biri sisteme girip “dünya barışına heves ediyorum” yazarsa, “geçersiz heves” yanıtı çıkıyor. O nedenle hevesinizin sizinle ilgili olması zorunlu.

Bizim projemizde temel soru şu: Neye heves ettin, söyle canım kardeşim? Hevesini anlatıyorsun. Mesela “ben piyano çalmaya heves ediyorum, ama olmadı” diyorsun.

Projemiz hemen çalışmaya başlıyor ve kimi sorular soruyor. Mesela “hiç denedin mi?” diye soruyor. Yanıtın “evet” ise biraz daha ayrıntı istiyor. Böylelikle hevesin ile ilişkine dair bilgiye sahip olan sistem, sorunun kaynağına dair daha doğru bir yaklaşım geliştiriyor. Sonuçta “heves ettin ama çabalamadın güzel kardeşim” demiyor sistemimiz. Biz o hevesin heves olarak içinizde canlı kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz nihayetinde.

Hevesiniz bize emanet

Böylelikle yeni teknolojilerden de yararlanarak kendinin piyano çalan halini izleyebiliyorsun. Bir miktar katkı ve katılım payı ilavesiyle parmak uçlarında piyanonun tuşlarını hissetmen de mümkün. Bu bir örnek tabii. Neye hevesin varsa yazıyorsun, anlatıyorsun ve heves ettiğini yaparken kendini oturup izliyor hatta ellerinde, avuçlarında hissedebiliyorsun.

Önemli bir ayrıntıyı daha vurgulamak gerekiyor. Projemizin ön araştırmalarında görüldüğü kadarıyla “zengin olayım”, “çok param olsun” gibi heves anlatımlarına sistem yanıt vermiyor. Çünkü “çok para sahibi olma” halini sistem heves olarak algılamıyor. Biz hevesin peşindeyiz. Heveslerinizin umuda dönüşmesine engel olmak en büyük hedefimiz. Hevesin kursakta kalması derdine bir nebze olsun çözüm bulmanın haklı gururunu yaşıyoruz.Hevesmatik hizmetinizde. Hevesiniz bize emanet!

(ÖE/EMK)