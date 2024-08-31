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Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2024 00:00
2 dk Okuma

BİANET’TE STAJYER OLMAK

Her gün yeni bir deneyim, her molada dostluk

Bu süreç, bana sadece gazetecilik becerileri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda insanlarla etkili iletişim kurmanın, empati geliştirmenin, sorumluluk almanın, farklı düşünebilmenin ve farklı düşünenlere saygılı olmanın önemini de öğretti.

Ali Küçük

Ali Küçük

Ali Küçük

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, modern bir ofis ortamında oturan genç bir erkek görülüyor. Kısa saçlı, hafif sakallı ve rahat bir şekilde siyah bir tişört ile gri şort giymiş. Sağ kolunu masanın üzerine dayamış, sol kolunu ise dizinin üzerine koymuş. Arkasında beyaz panellerle ayrılmış diğer çalışma masaları ve bilgisayarlar bulunan birkaç erkek daha çalışıyor. Masanın üzerinde bir dizüstü bilgisayar açık durumda, yanında ise beyaz bir kupa ve birkaç kitap yer alıyor. Pencere kenarında, dışarıya bakan büyük pencerelerden gelen doğal ışık içeriye süzülüyor, bu da ortamı aydınlatıyor. Genel olarak, rahat ve profesyonel bir çalışma ortamı yansıtılıyor.

28 Temmuz Pazartesi. Staja başladığım ilk gün kendimi, daha rahatlamamışken ve ne yapacağım diye düşünürken, toplantının içinde buldum.

Ne diyeceğim, ne yapacağım diye düşünürken sıra bana geldi. Murat abi, “Eee Ali sen bugün ne yapıyorsun” diye sorduğunda adeta zaman durdu. O an anladım ki, burada sadece bir izleyici olmayacaktım; aktif bir gazeteci olmam bekleniyordu.

İlk başta stresli gelen bu durum, sonrasında beni işin içine daha da çekti. Kendi fikirlerimi paylaşma cesaretini kazandım, tartışmalara katıldım, eleştirileri olgunlukla karşılamayı ve onlardan öğrenmeyi öğrendim.

Yeni bir haber, yeni bir deneyim demekti. bianet ekibinin yardımlaşma ruhu, buradaki bir aylık yolculuğumu kolaylaştırdı.

Herkesin birbiriyle dayanışma içinde olduğu, fikirlerin özgürce paylaşıldığı bir ortamda çalışmak gerçekten benim açımdan iyiydi. Bu süreç, bana sadece gazetecilik becerileri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda insanlarla etkili iletişim kurmanın, empati geliştirmenin, sorumluluk almanın, farklı düşünebilmenin ve farklı düşünenlere saygılı olmanın önemini de öğretti.

Burada kendimi stajyer olarak değil de bir çalışan olarak hissettim. Stajyer veya çalışan ayırt etmeksizin herkes, birbiriyle samimi bir dille sohbet ve muhabbet içindeydi.

Ali, Aren, Hikmet, Korcan, Ruken ve Tuğçe, sizinle verdiğim sigara molalarını her zaman özleyeceğim. O kısa molalar, sadece bir sigara içme anı değil, aynı zamanda sohbetlerin, paylaşılan hikâyelerin ve dostlukların geliştiği anlar oldu. Bu kısa molalar bile, buradaki samimiyeti ve içtenliği yansıtıyordu.

Stajımın sonuna geldiğimde, artık bir ay önceki ben değildim. Gazetecilik dünyasına ilk defa burada adım atmış gibi hissediyorum. bianet, sadece bir haber platformu değil, aynı zamanda bir okul oldu benim için.

Ve şimdi, yeni bir yolculuğa çıkarken, buradan aldığım dersleri ve anıları da beraberimde götürüyorum. bianet’te geçirdiğim bu dolu dolu günler, gazetecilik kariyerime başlangıç noktam olarak kalacak. Hepinize katkılarınızdan ve dostluğunuzdan dolayı en içten hislerimle teşekkür ediyorum.

(AK/EMK)

bianette stajyer olmak bianette staj yapmak biamag
Ali Küçük
Ali Küçük
tüm yazıları

Ağustos 2024 bianet stajyeri. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik 4. sınıf öğrencisi. 2023 yılında Antakya Toplumcu Halk Gazetesi'nde stajyerlik yaptı.

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