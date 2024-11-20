ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2024 11:33
5 dk Okuma

ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 4

Hapisteki çocuklar ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

20 Kasım, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yıl dönümü. Her çocuğun ayrım gözetilmeksizin haklarını tanımlayan bu sözleşme, çocukların hapsedilmesi hakkında ne söylüyor ve uygulamada nasıl bir anlam taşıyor?

Cansu Şekerci

Cansu Şekerci

Cansu Şekerci

Görseli Büyüt
Hapisteki çocuklar ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Görsel: Canva
Toplum barışı ve insan haklarının temini için rol üstlenen adalet sistemi, bunu onarıcı mı yoksa cezalandırıcı mı yapmak istediğine göre birtakım mekanizmalar üretir. Bu mekanizmalardan biri hapishanelerdir. Hapishanelere kimlerin konulacağına ise iktidar dinamikleri karar verir. Dünyadaki yaygın uygulama şudur: Çocuklara hapis cezası verilebilir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 35. yılında, bu yazı dizisiyle çocukların hapsedilmesi üzerine daha fazla düşünmeye davet ediyoruz: Çocuklar hapishanede ne yapıyor? Ceza adalet sistemi, bu çocukları hapsederek neyi sağlıyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, BM tarafından tanınan ülkeler arasında yalnızca birinin (Amerika Birleşik Devletleri) taraf olmadığı ve kısa sürede en çok sayıda taraf devletin benimsediği sözleşme olma özelliği taşıyor.[1]

Ancak sözleşmenin taraf devlet sayısının çokluğu, tüm bu devletlerin sözleşmeye tam uyum içinde olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin, sözleşme, çocuklara verilecek ölüm cezaları ve ömür boyu hapis cezalarını yasaklarken, dünyada hala çocukların idam edildiği ülkeler bulunuyor. Ya da bir çocuğun hapsedilmesinin başvurulacak son yöntem olması gerekirken, ülkelerin yerel ceza adalet sistemlerinde bu durumu güvence altına alacak düzenlemeler getirilmemiştir.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 37. maddesi, özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocuklar hakkında devletlere birtakım yükümlülükler verir. Sözleşmeye göre, “Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır. Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davranılacaktır.

Türkiye’deki çocuk mahpus sayısının çok yüksek olması, bu maddenin ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmadığını göstermektedir. Çocuklar hem tutuklu yargılanma ile sıkça karşı karşıya kalmakta hem de suçla ilk kez ilişkilendirildikleri anda yeterli koruyucu ve önleyici tedbirler alınmadığı için kısa sürede ceza adaleti sisteminin bir parçası haline gelmektedir.

Adalet Bakanlığı’nın strateji planlarında çocuk ceza adaleti ile ilgili birtakım adımlar atılsa da bunların uzun senelere rağmen standart bir uygulama haline geldiği söylenemez.

Örneğin kural, çocukların çocuk mahkemesinde yargılanması iken 2005’te yayınlanan Çocuk Koruma Kanunu ile düzenlenen çocuk mahkemeleri hala her yargı bölgesinde yoktur[2]. Yani hala pek çok çocuk, çocuk hakları konusunda ihtisaslaşmamış ve dosya kalabalığı olan genel mahkemelerde yargılanmakta, tutuklanmakta ve hapis cezasına çarptırılmaktadır. Kaldı ki çocuk mahkemelerinde yargılananlar dahi verilen karara itiraz etmek istediklerinde, istinaf ve temyiz mahkemelerinde çocuk yargılamalarına özgü daireler yoktur. Bu durum, tutuklu çocukların uzun sürelerle hapsedilmelerine yol açmaktadır.

Diğer yandan, Türkiye’de çocuklara ömür boyu hapis cezası verilmemekle birlikte, birden fazla hapis cezasının birleşmesi sonucunda çocuklar, toplamda bir ömür boyu sürebilecek hapis cezaları alabilmektedir.[3] Bir çocuk hapis cezası aldığında yaş küçüklüğü ve çocuklara özgü koşullu salıverilme süreleri ile maksimum 28 yıl sonra koşullu salıverilmeden faydalanabilir ancak bu, 17 yaşında hapse giren birinin 45 yaşında tahliye olabileceği anlamına gelmektedir. Bir çocuğun 28 yıllık hapis cezasının ardından topluma geri dönmesinin, hem toplum hem de artık yetişkin olan birey için taşıdığı anlam ve sonuçlar tartışılmalıdır.

Dünyada çocukların maksimum tutulma sürelerine baktığımzda ABD’de çocuklara tahliye umudu olmayan ömür boyu hapis cezaları verilebildiğini; Uganda’da 3 yıl, Tayland’da 50 yıl, Almanya’da 10 yıl olduğunu görüyoruz.[4]

Türkiye’de mevzuattaki bazı düzenlemeler çocukların tutuklu yargılanmasına alternatifler üretmektedir ancak mevcut durumdan hareketle, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 37. maddesinin uygulanmadığını söyleyebiliriz. Uzun süreli hapsedilmeler, çocukların çok kısa süreler içinde tahliye olup tekrar hapishaneye dönmesi ya da tutuklama sebeplerinin çocukların içinde bulundukları şartlar değerlendirilmeden peşinen kabul edilmesi, bu sözleşmeye uyulmadığını göstermektedir. Hatta Anayasa Mahkemesi, 2015’te hapishanede ölen bir çocuk için tutuklamaya son yöntem olarak başvurulmadığından bahisle, kişi hürriyetinin ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar vermiştir.[5]

Çocukların hapsedilmesi, toplumsal açıdan suçla mücadeleye bir fayda sağlamadığı gibi çocuk özelinde suç tekrarlarının önüne geçebilecek koruyucu ve önleyici bir mekanizma da değildir. Bu yüzden hapsetmenin alternatiflerini tartışmak ve hakimlerin takdirine bırakmayacak şekilde uygulamaya sokmak gerekir.

Çocukların hapsedilmemesi, çocuk suçluluğuyla mücadele için de bir anlam ifade ettiğine göre tartışmayı, sadece hapishaneyi ya da cezayı konuşmaktan öte bir yere taşımalıyız. Eğitim, spor, aile, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarının da çözümün bir parçası olması kaçınılmazdır. Çocuklar, ceza adaleti sistemine fail olarak girmeden önce risk altında olup olmadıklarının tespit edilmesi ve önleyici destek mekanizmaları kurulması, ceza adaleti sistemine girdikten sonra da çözümün hapishanede değil, onarıcı adaleti tesis edecek alternatiflerde aranması üzerine düşünülmeli ve bunlar uygulamaya geçirilmelidir. Bunlar üzerine konuşurken de daima çocuğun katılım hakkı sağlanarak ve üstün yararı gözetilerek ilerlenmelidir.

Modern ceza adaletinde tartıştığımız ve onarıcı adaletin bir tezahürü olarak gördüğümüz hapsetmenin alternatiflerine Michel Foucault daha temkinli yaklaşır. Foucault’ya göre, hapsetmenin alternatifleri ile hapishaneye özgü iktidar biçimleri kanserli bir doku gibi hapishane duvarlarının ötesine yayılır.[6]

Dipnotlar:

[1] https://www.unicef.org/child-rights-convention/frequently-asked-questions#:~:text=Only%20the%20United%20States%20of,has%20yet%20to%20do%20so.

[2] Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılı faaliyet raporuna göre 113 çocuk mahkemesi, 22 çocuk ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır.

[3] https://www.istiklal.com.tr/16-yasindaki-suc-makinesi-cocuk-107-yil-hapisle-araniyordu

[4] https://archive.crin.org/en/home/campaigns/inhuman-sentencing/life-imprisonment.html

[5] https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/19167

[6] Michel Foucault, Hapishaneye “Alternatifler” (Çev. Murat Erşen), Ayrıntı Yayınları, 80 sayfa, 2023.

Çocuk Mahpus Olmak

(CŞ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Çocuk Mahpus Olmak çocuk hakları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Cansu Şekerci
Cansu Şekerci
tüm yazıları
Avukat. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nde “Hapiste Çocuk” tematik alan temsilcisi. Sivil toplum çalışmalarının yanı sıra serbest avukatlık yapıyor ve akademik anlamda onarıcı adalet...

Avukat. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nde “Hapiste Çocuk” tematik alan temsilcisi. Sivil toplum çalışmalarının yanı sıra serbest avukatlık yapıyor ve akademik anlamda onarıcı adalet ve infaz sistemi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Marmara Üniversitesi’nde hukuk lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde adli bilimler yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Devamını Göster
ilgili haberler
Bankoğlu: 20 Kasım “kutlama” değil, mücadele günü olarak düşünülmeli
Bugün 16:48
/haber/bankoglu-20-kasim-kutlama-degil-mucadele-gunu-olarak-dusunulmeli-301996
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 3
Hapishanedeki çocukların tutulma şartlarına kısa bir bakış
18 Kasım 2024
/yazi/hapishanedeki-cocuklarin-tutulma-sartlarina-kisa-bir-bakis-301912
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 2
Nedir bu hapishane? Çocuklar hangi hapishanelerde tutulurlar?
17 Kasım 2024
/yazi/nedir-bu-hapishane-cocuklar-hangi-hapishanelerde-tutulurlar-301890
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 1
İyi çocuk, kötü çocuk, hapisteki çocuk
16 Kasım 2024
/yazi/iyi-cocuk-kotu-cocuk-hapisteki-cocuk-301871
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bankoğlu: 20 Kasım “kutlama” değil, mücadele günü olarak düşünülmeli
Bugün 16:48
/haber/bankoglu-20-kasim-kutlama-degil-mucadele-gunu-olarak-dusunulmeli-301996
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 3
Hapishanedeki çocukların tutulma şartlarına kısa bir bakış
18 Kasım 2024
/yazi/hapishanedeki-cocuklarin-tutulma-sartlarina-kisa-bir-bakis-301912
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 2
Nedir bu hapishane? Çocuklar hangi hapishanelerde tutulurlar?
17 Kasım 2024
/yazi/nedir-bu-hapishane-cocuklar-hangi-hapishanelerde-tutulurlar-301890
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 1
İyi çocuk, kötü çocuk, hapisteki çocuk
16 Kasım 2024
/yazi/iyi-cocuk-kotu-cocuk-hapisteki-cocuk-301871
diğer yazıları
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 3
Hapishanedeki çocukların tutulma şartlarına kısa bir bakış
18 Kasım 2024
Hapishanedeki çocukların tutulma şartlarına kısa bir bakış
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 2
Nedir bu hapishane? Çocuklar hangi hapishanelerde tutulurlar?
17 Kasım 2024
Nedir bu hapishane? Çocuklar hangi hapishanelerde tutulurlar?
ÇOCUK MAHPUS OLMAK - 1
İyi çocuk, kötü çocuk, hapisteki çocuk
16 Kasım 2024
İyi çocuk, kötü çocuk, hapisteki çocuk
Sayfa Başına Git