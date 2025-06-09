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Yayın Tarihi: 9 Haziran 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2025 00:00
5 dk Okuma

Hapiste keyfilik acıları

Kapatılmaya “uygun” acının miktarı ne? Cezaevine atılırsan çekeceğin kaç kilo, kaç gram, kaç dirhem ve kaç derece acı uygundur? Cezalandırıcılar bilir!

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Görseli Büyüt
Hapiste keyfilik acıları
*Vincent van Gogh'un "Prisoners’ Round" (Tutuklular Çemberi) adlı tablosu, 1890.

Ranzadan inince hücre kapısına beş adım…

Havalandırma kapısına varmak beş adım…

İki yol da kilitli kapılara çıkıyor… Boş ver bunları, hayallerinle istediğin yola gidebilirsin!

Mektuplar… İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye yazılan mektuplardaki hayatlar; görülmüştür!

“Ceza İnfaz Kurumlarından Türkiye Barolar Birliğine Gönderilen Tutuklu ve Hükümlü Mektuplarının Sosyal Psikolojik Açıdan Analizi ile Analizin Temel Aldığı Olguların Hukuki Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Çalışma Raporu’nda (2024) yer aldı.

Bu çalışma, mahpusların tutuldukları ceza infaz kurumlarında yaşadıkları sorunların ve tabi kılındıkları koşulların, kendi değerlendirmelerinden hareketle saptanması amacıyla, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’ne 2022-2024 Faaliyet Dönemi boyunca gönderdikleri mektuplar esas alınarak hazırlandı.

Hele cezaevinden gönderiliyorsa, mektubu yazan mutlaka cevap bekler.

Cezaevi mektuplarında sürekli bir dertlenme, bir eksiklik, bir istek, bir yakınma vardır.

İki yıl içinde (2022-2024) gelen ve okunabilen mektuplar, yaşamların hikayesidir aslında…

Bu çalışma sırasında şöyle bir soru soruldu: “Mektuplarda dile getirilen ceza infaz kurumlarının koşullarına ve yaşanan sorunlara ilişkin mahpusların algıları, deneyimleri ve duygularının ortaklaştığı çıkarımlar nelerdir?”

Raporun hazırlanmasında katkısı çok büyük olan Prof. Dr. Melek Göregenli’nin yanıtı:

“Bazen bir duygu durumu, bazen bir yakınma bazen de teorik bir çıkarsama ya da ders olarak ifade edilen ortak çıkarımların başında, mahpusların yaşadıkları koşulların ve kendilerine yönelik kararların ‘keyfiliği’ gelmektedir. Mektuplarda, mahpuslar sorunlarını, şikayetlerini ve kendilerine yönelik hak ihlallerini aktarırken, bir meşruluk tartışması yapmakta ve uygulamaları en çok ‘keyfi’ uygulamalar olarak değerlendirdikleri için yerinde ve meşru bulmamaktadırlar. Bu deneyime eşlik eden ikinci çıkarım ‘belirsizlik algısı’ olarak ifade edebileceğimiz duygu durumudur. Örneğin, ceza infaz kurumlarının ilgili kurullarının denetimli ve/ya koşullu salıverme kararlarını alma sürecinde yaptıkları mülakatlarda sorulan sorular, bu haktan yararlanmanın tamamen kurulun subjektif değerlendirmelerine bağlı olduğunu göstermektedir. Hangi sözcüklerin bir mektupta yer almasının sakıncalı bulunup kendisine verilmeyebileceği, dışarıdan gelen hangi eşyaların hangi nedenlerle sakıncalı bulunabileceği konusundaki belirsizlikler, ne yaparsa başka bir ceza infaz kurumuna sevk edilebileceğini bilememe, kendisiyle ilgili verilen disiplin cezalarına yönelik itirazlarının yerinde bulunması halinde bile, bu cezalar nedeniyle infazının yakılıp yakılmayacağına dair belirsizlikler. Örnekler çoğaltılabilir, neredeyse bütün mektuplarda benzer keyfi uygulamalar ve belirsizlik duyguları, farklı içerikler, örnek olaylarla yer almaktadır. Keyfilik ve belirsizlik algısı, pek çok başka olumsuz psikolojik sonucun yanı sıra büyük bir kontrol duygusu kaybına, umutsuzluğa yol açar.

Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda, hapishaneler gibi güçlü toplumsal bağlamların, insanları şekillendirebileceği ve dönüştürebileceği konusunda bütünüyle uzlaşılmış sonuçlara ulaşılmıştır. İster izolasyon, tecrit ister aşırı yoğunluk ya da diğer nedenlerle hapishane ortamları, kapatılmanın yarattığı kendiliğinden olumsuz sonuçlara ek olarak acı verici hale geldiğinde, bu raporda en önemlileri özetlenen zararlara yol açarlar ve mahpuslar serbest bırakıldıktan sonra bu zararın etkilerini veya sonuçlarını ‘özgür dünyaya’ da taşırlar.” (Sayfa 83-84)

Cezaevleri dolmuşsa boşaltmak isteyenler kanun değişikliği yapıyor… Torba kanunlara serpiştirilmiş maddelerle sorun çözmek istiyorlar. İnfaz ve cezaevleri sorunu hiçbir derde deva olmayan geçici çözümlerle çözmek sürekli sorun üretiyor! Kısmi cezaevi boşaltmalarıyla yerlerine gelecek yenilerine yer açılıyor… Yeni cezaevleri inşa ediliyor ve cezaevleri çoğaltılıyor ve harfler veriliyor…

Bu sistemi yaratanlar kimlerdir? Çözümlerin sorun ürettiği sistemler kimin aklıdır?

Bir kısım bayram kutlayanların, bir kısım “el öpenlerin çok olsun” diyenlerin, bir kısım muktedirlerin; hiç rahatsız olmadıkları bir konu varsa o da hapishaneleri kanayan yaraya dönüştürmekten zerre kadar utanç duymamalarıdır.

Artık bayramlar kutlanmıyor. Kutlamayanların varlığı rahatsızlık veriyor. Çocuklar el öpmüyor, dönme dolaba binmiyor, atlı karıncalarda dönmüyor, pamuk helva alamıyor, yastıklarının altında saklayacakları bayram hediyeleri yok...

Bayram harçlığı verecek dedeler çocuklardan mahzun…

Keyfilik, cezaevlerinde uygulandığı zaman çok acı veriyor. Duygular inciniyor!

İçeride mahpus acı çekiyor. Dışarıda yakınları ağlıyor!

Bu kadar acıyı bu kadar gözyaşını kaldıramayan bu insanların birazcık avuntusu “bayramda” açık görüş yapabilmek... Mahpusun beklentisi saatlere bölünmüş gün içinde dakikalarla sınırlı olsa bile sevdiklerine dokunabilmek, ellerini tutabilmek… Dokunmak, hissetmek!

Toprağa değmeyen ayaklar, ağaca dokunmayan eller…

Bunu bile çok görenler kimlerse; hapishanelerde yarattıkları kötülüklerinde rahatsız olsunlar, bayramları huzursuz olsun…

Hapishanede olduğunu biliyorsunuz. Koğuşunu biliyorsunuz. Görüş günlerinizi, açık görüş günlerinizi biliyorsunuz. Orada olduğunu bildiğiniz mahpusunuzu ziyarete gidiyorsunuz. “Burada yok” diyorlar… Dün götürülmüş! Nereye? “Bilmiyoruz” diyorlar!

Sor soruştur, öğrenmeye çalış… Öğreniyorsun… Sevk edilmiş! Uzak bir kent hapishanesine nakledilmiş… Haber bu kadar… Sevkin nedeni, niçini yok… Daha davası açılmamış, hakkında iddianame bile düzenlenmemiş… Sevk edilmiş işte! Kilometrelerce uzağa, git gidebilirsen!

Mektup gelecektir, acı dolu. Mektup yakınmalarla dolu olacak.

Mahpus için “başka bir ceza infaz kurumuna sevk edilebileceğini bilememe” hali tam bir belirsizliktir.

Hapislik üstüne yetmezmiş gibi, keyfilik ve belirsizlik…

Kurban Bayramı’nda, kurbanlık koyun gibisin! Kurban, ne hallerdir bu yaşanan haller?

Bu bayram böyle geçti! Geçti mi?

Tam anlamıyla acımasızlık, keyfilik, nedensizlik sürüp gidiyor… Sanki düşman gibiyiz!

Kapatılmaya “uygun” acının miktarı ne? Cezaevine atılırsan çekeceğin kaç kilo, kaç gram, kaç dirhem ve kaç derece acı uygundur? Cezalandırıcılar bilir!

Raporun 87’nci sayfasında yanıtı var!

Sayın Göregenli aktarmış… Cezaevlerinde çekilen acılar ve bu acıların sosyal adaletle ilişkisi konusunda önemli çalışmaları olan Nils Christie (1993) “yüksek güvenlikli” ceza infaz kurumlarını “Batı tipi Gulaglar” olarak tanımlıyor.

“Ona göre ‘uygun acı miktarı’nı belirleyen, o toplumdaki insani değerler üzerinde gelişen standartlardır, bu bütünüyle kültürel ve politik bir meseledir.”

Bu nedenle cezaevlerinin kanunla, kanun yapmakla, torbalara infazla ilgili maddeler atmakla, cezaevlerini boşaltıp tekrar doldurmakla, yeni cezaevleri inşa etmekle, harflendirip dipsiz kuyular gibi hapishane inşa etmekle uzak yakın bir ilişkisi yoktur.

Tek ilişki vardır o da insandır, insanlıktır.

Zihniniz kötülüklerle dolu, zihniyetiniz özgürlükleri boğmak, muhalif bellenenleri cezaevlerine tıkmak… Böyle bir kültürde insan hakları yoktur.

Keyfilik ve belirsizliklerle dolu olan ve adına hukuk denilen ama hukuk olmayan…

Adalet adına sürekli adaletsizlikler yaratan, bir dirhem adalete kurban insanları hapishanelere kapatan ve düzene uygun kafalarla iş görenler ve istediğini istediği gibi yapanlar…

Meşruiyeti bu kadar tartışılan hukuksuzluklar içinde bir tane hâkim yok mudur?

Anlaşılan yok! Yoksa; olmayan hukukun ve adaletin yolu çıkmaz sokaktır!

Edebiyat, insanın yaşamı hakkındaki gerçekleri söylemenin en güzel yoludur.…

İnsan amaçtır, araç değildir.

Deneyin… Beş adım atın yürüyün ve durun. Etrafınıza bakın! Kilitli kapılar, duvarlar…

Düşünün! En iyi çare hapiste duvarları görmemektir. Öğrenir, uygular ve yaşarsınız!

Edebiyat yaşamı kurtarır. Thomas Mann’a göre, “edebiyat, insanın yaşamı hakkındaki gerçekleri söylemenin en güzel yoludur.”

Artık hapishanede değilsinizdir, hapsolsanız bile! Yaşananları yaşadıklarınızla paylaşırsınız. Hapisteki insan kendi gerçeği söyler. Sizin gerçeğinizin iyisi, onun kötüsü ve/ya onun iyisi sizin kötü gerçeğiniz olabilir. Bu gerçekler birbirini kesen iki çizgi gibidir.

Siyasal sorunlar toplumsaldır. Bazen ne hukuk ne hâkim…

Duvarsız hücrede gerçeğin tam ortasındasınız…

Cezaevleri sorunlarının çözümü; politiktir ve kültüreldir.

(Fİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
siyasi mahpuslar hapishaneler Türkiye Barolar Birliği mahpus hakları
Fikret İlkiz
Fikret İlkiz
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), Staj Eğitim Merkezi kurucusu, “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörü ve Mart 2016 tarihinden itibaren Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.

Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2013 yılı İfade Özgürlüğü Onur Ödülü sahibi. Türk Ceza Hukuku Derneği (2009-2011) Genel Sekreteri, (2012) Başkanı görevlerinde bulundu ve halen TCHD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Parçalanmış Adalet / Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul. İletişim Yayınları 2011), İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007), Demokratik Anayasa Görüş ve Öneriler (Metis Yayınları (Nisan 2012), (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” (Aralık 2012),“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” (İletişim 2015) adlı kitaplarda ve ayrıca Güncel Hukuk, Suç ve Ceza Dergilerinde yazıları, bianet web sitesinde ve çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

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