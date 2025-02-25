ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2025 12:32
3 dk Okuma

Güzelliğin sınırlarını kim belirler?

Kadınlar, sadece kırmızı oje gibi parlamakla kalmamalı, aynı zamanda kendi güçlerini ellerine alarak hayatta kendi yollarını çizmeli.

Alisa Çiçek Akyol
Alisa Çiçek Akyol

Alisa Çiçek Akyol
Görseli Büyüt
Güzelliğin sınırlarını kim belirler?
Görsel: Canva

Toplumun ilkel ya da gelişmiş olması fark etmeksizin, tabakalaşma her dönemde ve her kültürde farklı şekillerde kendini göstermiştir.

Benzer statüye, mesleğe, kültürel yaşama ve ekonomik seviyeye sahip bireyler, aynı sosyal sınıf içinde yer alır. Sosyal sınıfların belirleyicileri arasında ekonomi en güçlü faktördür ve ekonomik durum genellikle yapılan meslekle doğrudan ilişkilidir. Meslek, yalnızca bireyin ekonomik seviyesini değil, aynı zamanda siyasi, sosyal ve kültürel konumunu da belirler.

Örneğin, ekonomik olarak dezavantajlı kesimler yalnızca maddi imkânsızlıklarla değil, toplumsal olanakların yetersizliği nedeniyle de birçok alanda sıkıntı yaşar.

Sosyal sınıf ayrımı, bireylerin kendi sınıfları dışındaki insanlarla etkileşime girmesini kısıtlayarak toplumsal kaynaşmayı zorlaştıran bir engel haline gelir.

Eğitim gördükleri okullar, giydikleri kıyafetler, gittikleri mekânlar ve hatta tırnak bakımı bile bu ayrımın göstergelerinden biri olmuştur.

Tırnakların sosyal sınıflardaki yeri: Asaletin ve ayrımcılığın sembolü

Tırnak bakımı ve süsleme tarih boyunca toplumsal sınıf farklarını vurgulamak için bir araç olmuştur. Tırnak süslemesi, M.Ö. 5000’li yıllarda Hindistan'da başlamış, kadınlar tırnaklarını ve parmak uçlarını kına ile boyamıştır. Babil'in güneyinde, M.Ö. 4000’lerde ise asil erkekler tırnaklarını kohl ile gölgelendirmiştir.

Özellikle eski Mısır’da tırnakların rengi bir statü göstergesi olarak kullanılmıştır. Firavunlar döneminde tırnak rengi, kişinin toplumsal konumunu belirleyen unsurlardan biri olmuştur. Kraliçe Nefertiti'nin tırnakları yakut rengi, Kleopatra'nın ise vişne rengindeydi. Alt sınıftaki kadınlar ise yalnızca donuk ve mat renkler kullanabilirdi.

Benzer şekilde, Çin’de de tırnaklar bir statü göstergesiydi. M.Ö. 600’lerde asiller, tırnaklarını altın ve gümüşle kaplayarak, siyah ve kırmızı ojelerle süsleyerek asaletlerini sergiliyordu. Doğu toplumlarında tırnak süslemesi ve oje, sadece bir güzellik aracı değil, aynı zamanda bir toplumsal statü simgesi haline gelmişti.

Ancak Batı dünyasında durum farklıydı. Batılı kadınlar, süslenmek yerine "erdemli bir görünüm" sergilemek için uzun yıllar boyunca tırnak süslemesinden kaçınmışlardır. 20. yüzyıla kadar bu durum değişmeden devam etmiştir.

Modern Kozmetiğin Doğuşu: Kırmızı Ojenin hikâyesi

Oje, bugünkü modern formuna 1917’de reçine bazlı doğal renkte bir likit olarak kavuştu. 1932’de Charles Revson ve kardeşi, ilk renkli ojeyi geliştirmek için çalışmalara başladı.

Minik bir kazan içinde ürettikleri ilk kırmızı ojeyi piyasaya sürdüler. Ancak büyük bir sorun vardı: Ojeyi sürmek için uygun bir fırça yoktu! Bu sorunu çözmek için fırçayı oje şişesinin kapağına monte ettiler ve bugün hâlâ kullanılan klasik oje şişesi tasarımını ortaya çıkardılar.

Revson’un en büyük hayali, kadınların tırnaklarında canlı, dikkat çekici renkleri görmeyi sağlamaktı. Bu tutkuyla yola çıkan Revson kardeşler, markalarının adını Revlon olarak değiştirdi ve kırmızı ojenin modern çağdaki serüveni başlamış oldu.

1940’lı yıllarda Revlon, kırmızı ojeyle uyumlu ruj üretmeye başladı. 1952 yılında piyasaya sürülen "Fire and Ice" adlı buzlu kırmızı ton, kadınların vazgeçilmezi haline geldi. Bunu takiben "Love That Pink" ve "Flama Grande" gibi pembe tonlar da popüler oldu.

Tırnaklar hâlâ bir statü simgesi mi?

Günümüzde oje ve tırnak bakımı, kişisel bakımın bir parçası olarak kabul edilse de, geçmişte olduğu gibi hâlâ bir statü göstergesi olmaya devam ediyor. Manikür, pedikür, protez tırnak gibi uygulamalar yalnızca estetik bir tercih değil, bireyin sosyal çevresini ve ekonomik durumunu yansıtan bir unsur olarak da değerlendiriliyor.

Güzellik standartları değişse de, kırmızı tırnaklar hala asaletin, gücün ve cazibenin sembolü olarak tahtını koruyor.

Tarih boyunca kadınlara toplum tarafından belirli roller biçildi. Ancak artık o rollerin dışına çıkmanın zamanı geldi. 

Kadınlar, sadece kırmızı oje gibi parlamakla kalmamalı, aynı zamanda kendi güçlerini ellerine alarak hayatta kendi yollarını çizmeli."KADIN" kelimesinden bir harfi çıkaralım ve "KADI" olalım. Kendi mahkemelerimizin başkanı olalım!"

Bu yazı, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(AÇA/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kozmetik Güzellik Politikası güzellik algısı yerel kadın gazeteciler yerel kadın muhabirlerin haberleri
Alisa Çiçek Akyol
Alisa Çiçek Akyol
tüm yazıları

Uçan Süpürge Film Festivali gönüllüsü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu. Denetmen.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Eğitim için asla geç değil: 55 yaşında üniversiteli oldu
16 Şubat 2025
Eğitim için asla geç değil: 55 yaşında üniversiteli oldu
Birlik olmadan kimse güvende değil
16 Şubat 2025
Birlik olmadan kimse güvende değil
Kadınlar birbirinin yurdudur
7 Şubat 2025
Kadınlar birbirinin yurdudur
Sayfa Başına Git