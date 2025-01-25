Güzel şeyler de oluyor

Özgürlüklerine kavuştular

Geçen yıl gerek hukukçuların gerek sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü kampanyalarla onlarca insan hakkı savunucusu özgürlüğüne kavuştu. En dikkat çekici gelişmelerden biri Japonya’da yaşandı. Doksanlarında olan Hakamada Iwao, çoğu hücre hapsinde olmak üzere 45 yılını idam cezasının uygulanmasını bekleyerek geçirdi. Uluslararası Af Örgütü, onun hikâyesini onlarca yıl takip etti, imza kampanyası yürüttü çünkü Hakamada sadece dünyada idam sırasında en uzun süreyi geçiren mahkûm değil, aynı zamanda masumdu! Bir aileyi öldürmekten mahkum edilmişti Iawo ancak işkence altındayken imzaladığı itiraftan başka hakkında hiçbir delil yoktu. Öyle ki, Iwao’nun hakimlerinden biri, “Onu mahkûm ettiğim için kendimi son derece suçlu hissediyorum. Hâlâ da öyle hissediyorum” demişti.

Shizuoka Bölge Mahkemesi, sonunda Iwao için beraat kararı verdi. Iwao’nun neredeyse yarım yüzyıl ölüm cezası altında haksız yere cezaevinde tutulmasının ve 10 yıl da yeniden yargılanmayı beklemesinin ardından verilen bu karar, hayatının büyük bir kısmında maruz kaldığı büyük adaletsizliğin kabulü anlamına geliyor. Karar, yıllardır Iwao’nun yeniden yargılanması için mücadele eden kız kardeşi Hideko’nun ve onu destekleyen herkesin verdiği ilham verici mücadelenin sonucu.

Öte yandan tüm dünyanın ilgiyle izlediği Julian Assange için de 2024 özgürlüğüne kavuştuğu yıl oldu. Assange, Birleşik Krallık’ta yüksek güvenlikli bir cezaevinde beş yıl tutuklu kaldıktan sonra ABD yetkilileriyle anlaşmaya vardı. Hakkındaki suçlamalardan biri olan ve 62 ay hapis cezası öngören “ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek” suçunu kabul eden Assange, halihazırda cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Burkina Faso’da insan hakları savunucusu Daouda Diallo, 1 Aralık 2023’te güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak bilinmeyen bir yere götürüldü ve zorla kaybedildi. Daouda’nın serbest bırakılması talebiyle bir imza kampanyası başlatıldı. Daouda 2024 Mart’ında serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuştuğunda, “Benim için imza vererek serbest bırakılmamı talep eden herkese teşekkür ederim” diyordu, “Bu imzalar, sıkıntılı yalnızlığımda bir ışık oldu ve bana yalnız olmadığımı hatırlattı. Herkes için adalet, eşitlik ve onur ilkelerini savunma kararlılığımızda yan yana durmaya devam edelim.”

Kırgızistan’da 2022’de Kempir-Abad topraklarıyla ilgili sınır anlaşmazlığına dair hükümetin kararına tepki gösteren ve toplu isyan hazırlığında bulunmakla suçlanarak 20 yıl hapis cezasıyla yargılanan 22 sanık, haziranda nihayet beraat etti. Kırgızistan sivil toplumu ve kadın insan hakları savunucularının sevinçle karşıladığı karar, ülkedeki siyasi güdümlü yargılamalara karşı umut verici bir emsal olarak değerlendiriliyor. Olumlu haberler bu kadarla sınırlı kalmadı; Sri Lankalı komedyen Nathasha Edirisooriya, bir stand-up gösterisinde Budizme saygısızlık içerdiği öne sürülen yorumları nedeniyle hakkında nefret savunuculuğu suçlamalarıyla açılan davada beraat ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, 17 Şubat’ta, üç yıldan uzun süredir haksız yere cezaevinde tutulan gazeteci Guhdar Zebari’yi serbest bıraktı. Yemen’de Husi fiili yetkilileri, bir yılı aşkın süredir keyfi olarak cezaevinde tutulan Bahai insan hakları aktivisti Abdullah El Ulufi’yi 21 Haziran’da serbest bıraktı. 23 Mayıs 2023’te Husi silahlı güçleri, Bahailerin özel bir konuttaki barışçıl toplantısına baskın düzenlemiş ve Ulufi’nin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi keyfi olarak gözaltına almıştı. Diğer aktivistlerin de serbest bırakılması için mücadele sürüyor.