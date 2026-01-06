Gotina "Bi eslê xwe Kurd e": Şêweya înkarkirinê ya herî bi konfor û durû ye

"Ew kesên ku newêrin bibêjin 'Kurd', înkarê bi gotina 'bi eslê xwe Kurde' nerm dikin."
Îfadeya "bi eslê xwe Kurd" qonaxa herî dawî ya pêşketinê ye di siyaseta înkarkirinê de li vî welatî. Êdî bi eşkere nayê gotin ku Kurd tune ne; li şûna wê, tê gotin ku Kurd hene, lê divê navê wan bi eşkere neyê bikaranîn. Zimanê qedexeker bi tonek qaşo nezaketî hatiye guhertin; tonek zordar bi tonek qaşo tevlêker. Lêbelê, têgihîştina înkarê neguheriye: Nasnameya Kurdî hîn jî wekî nerehet tê hesibandin, hîn jî tê dorpî kirin û hîn jî bi nîvco tê qebûlkirin.
Gotina "bi eslê xwe Kurd e" encama wê yekê ye ku meriv cesaret nake bêje "Kurd", lê di heman demê de nikare bi eşkereyî qebûl bike. Ev îfade ne tawîz e, lê revînek e. Ew pakêtek xweşik e ji bo tirsa ku di derbarê giraniya dîrokî, siyasî û civakî ya ku peyva "Kurd" hildigire de tê hîskirin.
Werin em rasterast pirsê bipirsin:
Ger kesek bi eşkereyî xwe wekî Kurd bi nav bike, tu kî yî ku wî/wê wekî bi “Eslê xwe Kurd” bi nav dikî?
Kê ev desthilatdarî daye te?
Di vê nuqteyê de, mesele ne ziman e, ew hêz e. Ji ber ku navdanîn, pênasekirin, etîketkirin têkiliyek hêzê ye. Kesek ku dibêje "Bi eslê xwe Kurd e", bi hişmendî an nehişmendî, dibêje:
"Ez ê nasnameya te ji bo te guncawtir bikim."
Ev şêweyek eşkere ya serdestiya sembolîk e.
Aliyê herî berbiçav du standard in. Dema ku dor tê ser nasnameya Tirk, heman deng bi awayekî berbiçav zelal in: Werzişvanê Tirk, nivîskarê Tirk, leşkerê Tirk. Kes behsa “Bi eslê xwe Tirk” nake. Ji ber ku nasnameya Tirk rewa, navendî û bê guman e. Ji aliyê din ve, nasnameya Kurdî hîn jî qadeke pirsgirêkdar e ku divê bi baldarî were çareser kirin.
Gotina "Bi eslê xwe Kurd" Kurdîtiyê ji nasnameyeke zindî dûr dixe; wê bi rabirdûyê ve sînordar dike. Mîna ku Kurdên îro êdî bi Kurdî naaxivin, çandê hilnaberînin, an daxwazên siyasî nîşan nadin; mîna ku Kurdîtî tenê hûrguliyek genetîkî be ku ji hêla dapîr û bapîran ve tê bîranîn, tiştek ku niha hatiye derbaskirin.
Ev gotin ne bêgunehe. Ew asîmîlasyonê normalîze dike.
Peyama zelal:
Dibe ku hûn bi eslê xwe Kurd bin, lê di dema niha de pir cîh negirin. Bi nasnameya xwe xuya nebin. Kurd bin, lê wê nîşan nedin.
Ji ber vê yekê îfadeya "Bi eslê xwe Kurd" bi qasî înkara rasterast xeternak e. Ji ber ku têkoşîna li dijî înkara eşkere hêsan e; lê ev celeb înkara nerm, akademîk, ku bi “niyeta baş” xuya dike, pir xapînoktir û mayîndetir e.
Bê guman, tercîhên takekesî hene. Mirov dikare bêje, "Ez bi eslê xwe Kurd im, lê ez xwe Tirk hîs dikim." Ev mafê wan e. Lêbelê, ev ne şablonek e ku ji bo her Kurdekî derbasdar be. Ferzkirina vê pênaseyê li ser her kesî veguherandina tercîha takekesî bo çarenûsa kolektîf e.
Pirsgirêka rastî ev e:
Peyva " Bi eslê xwe Kurd " ne pênaseyeke ku ji hêla Kurdan bi xwe ve tê bikar anîn e; ew pênaseyeke ku ji hêla piraniya mirovan ve ji bo Kurdan guncaw tê hesibandin e û dîrokê gelek caran nîşanî me daye ku navên ku ji hêla hêzên serdest ve ji bo kêmneteweyan guncaw têne hesibandin, qet bêguneh nebûne.
Ji ber vê yekê, divê em rastgo bin. Gotina ku “Bi eslê xwe Kurde", di gelek rewşan de tê vê wateyê:
Şermkirin ji gotina ku mirov Kurd e,
Nepolîtîkkirina nasnameya Kurdî,
Nexuyakirina Kurdîtiyê,
Û ya herî girîng, ne ciddî girtina Kurdan bi xweye.
Wekheviya rastîn ne bi nermkirina ziman, lê bi qebûlkirina rastiyê dest pê dike. Kurd hene. Ew Kurd in. Ew di dema niha de hene. Ew zindî ne û nasnameyên wan ne nîşanek ji bo "eslê" ne.
Peyva dawî divê zelal be:
Guhertina kesekî ku dibêje "ez Kurd im" wekî "Bi eslê xwe Kurd" ne bi nezaket e û ne jî bêalî ye. Ew şêweyekî modern ê înkarkirinê ye, û înkar, di kîjan peyvê de were bikar anîn, dîsa jî înkar e.