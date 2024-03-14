Gökkuşağının resmini çizen çocuklara...

Biz ebeveynler zaman ve mekân fark etmeksizin çocuklarla olan diyaloğumuzda her soruyu sormayı hak görüyoruz. Ya da büyüklerin kendi aralarındaki şaka ve sohbeti onların ruh halini, yaşını, hayal dünyasını göz önünde bulundurmadan serpiştiriyoruz. Çocuk nasıl etkilenir, kırılır mı, sevinir mi, üzülür mü, rahatsız mı olur, hiç fark etmeden kendimizde bir hak olarak görüyoruz. Çocuklarımızı birçok zaman “Ne olmak istiyorsun, ne okuyorsun, hangi rengi seviyorsun, anneni mi babanı mı daha çok seviyorsun” gibi gibi sevimsiz, seviyesiz, yersiz sorulara maruz bırakıyoruz.

Taylor Rouanzion, çocukların maruz bırakıldığı bu sevimsiz soruları yerle bir eden “Gökkuşağı Çocuk” kitabıyla “Tek bir renk için fazla büyük bir kalp” diyor. Kitapta, küçük bir çocuk yetişkinlerin o hep sordukları soruyu yanıtlamaya çalışıyor: “En sevdiğin renk nedir?” Ancak bu küçük çocuk pek çok harika renk varken nasıl cevap vereceğini bilemiyor. Pembe tütüsünü de, parlak kırmızı güllerini de, yumuşak sarı oyuncak bebek pijamalarını da ve büyük turuncu basket topunu da seviyor. Sadece birini nasıl seçecek?

Her güne bir renk

Pek çok övgü alan kitap, çocukların özgür düşüncesine dikkati çekiyor. Renkler, cisimler, türler, cinsler ve daha birçok ayrımcılığı çocukların zihninde yerle yeksan eden eser, sevgiyi, farklılığı, birlikte yaşamayı işliyor. Kitap aynı zamanda renkleri; cisimlerle, eşyalarla veya bir yiyecekle tanıtarak, çocukların belleğinde pekiştiriyor.

En çok hoşuma giden şey ise çocuğun her güne bir renk ayırarak bize gökkuşağının resmini çizmesi. Kahramanımız, pazar günü pembe, pazartesi günü kırmızı, salı günü turuncu, çarşamba günü sarı, perşembe günü yeşil, cuma günü mavi ve cumartesi günleri ise mor rengini seviyor. Ne güzel değil mi, her güne bir renk ve ne güzel tüm renkleri sevmek. Ruhunda sevgi büyüyen çocuklara renk, ırk, cins, tür, din, dil ayrımını yaptırmayalım. Ben kitabı daha çok özgür ruhlu çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynlere öneriyorum.

Kitap: Gökkuşağı Çocuk

Yazar: Taylor Rouanzion

Resimleyen: Stacey Chomiak

Çeviri: Gülfer Kırbaş

Yayınevi: Nota Bene

Okuma Yaş Grubu: 4- 12 yaş

(SYZ/ AÖ)