Göçmen çocukların hikâyesi: Bir başkasına "merhaba" demeyi öğrettiniz mi?

“Yolculuğa çok az kalmıştı. Yeni bir yere taşınmak her zaman kolay değildir, hele ki tüm alışkanlıklarımız ve arkadaşlarımız geride kalmışsa.

Ancak her yeni başlangıç, umut dolu bir macerayı da beraberinde getirir.”

Dil bariyerini müziğin evrensel gücü törpülüyor

Her çocuk anlamak ve anlaşılmak ister. Peki ya herkes farklı bir dil konuşuyorsa? Selin Altunkaynak Vodina’nın kaleme aldığı Gözde Kartal’ın resimlediği “Puyo, Renkli Gitarın Şarkısı” bu sorunun yanıtını küçük bir salyangozun gözünden arıyor.

Mahlas Çocuk Yayınları’ndan çıkan ve 3-6 yaş çocukları için hazırlanmış olan kitap bir çocuğun göç sürecine uyumlanma hikâyesini anlatıyor. Türkçe ve Fransızca olarak yayımlanan kitaptan elde edilen tüm gelir, göçmen çocuklar için yapılacak projelere bağışlanacak.

Puyo, Renkli Gitarın Şarkısı - Selin Altunkaynak Vodina(Fra. Çev. Can Vodina)(sf.15)

Selin Altunkaynak Vodina’nın Puyo, Renkli Gitarın Şarkısı çocuk kitabı tam da bu noktadan, göçün bir çocuğun iç dünyasında nasıl bir karşılık bulduğundan yola çıkıyor. Bulunduğu yerden taşınmak zorunda kalan küçük salyangoz Puyo, alıştığı dünyadan kopmanın endişesini yaşarken yeni arkadaşlar edinmek için çabalıyor. Ancak geldiği yerde herkes farklı bir dil konuştuğundan kendini ifade etmekte zorlanıyor. Ta ki müziğin evrensel gücünü keşfedene kadar.

Endişe, umut, şefkat, empati ve bir "merhaba"

Psikolog denetiminden de geçtiği ifade edilen kitap, çocukların duygusal dünyasına duyarlı bir yaklaşım sunarken, onların kendilerini ifade edebilme yollarını keşfetmelerine de yardımcı olacak nitelikte.

İnsanlık tarihi boyunca toplumları şekillendiren göç olgusu, bugün hâlâ Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde önemli sosyal dinamiklerden biri. Her göç hikâyesi benzersiz olsa da ortak bir gerçek var. Bu dönüşüm sürecini anlamlandırmakta en çok zorlananlar çocuklar.

Hem farkındalık yaratarak göçmen/mülteci çocukları ırkçılıktan ve zorbalıktan korumak hem de ötekine ses verebilmek için Puyo ile birlikte bu yolculuğa siz de çıkabilirsiniz. Sayfaların arasında endişe, umut, şefkat ve empati gibi dalgalı duygulara adım atarken birine “merhaba” demeyi öğretmenin büyüsüne varacaksınız.

Kitabın geliri göçmen çocuklar için kullanılacak

“Puyo, Renkli Gitarın Şarkısı” yalnızca bir çocuk kitabı değil, aynı zamanda bir dayanışma projesi olma özelliği de taşıyor. Akademik ve mesleki hayatında uzun yıllar göç konusu üzerinde çalışan yazar, kitabın satışından elde ettiği tüm geliri göçmen çocuklar için yapılacak projelere aktaracağını belirtiyor. Böylece, Puyo’nun hikâyesinin bir umut ışığına dönüşerek toplumsal dayanışmanın da bir parçası olacağını vurguluyor.

Kendinize ait her duyguyu kucakladığınız, içinizdeki ve yörenizdeki tüm çocuklara nefes olabildiğiniz bir okuma olması dileğiyle.

