Gitmek mi?

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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 00:00
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Kelamı, bilge halk, etmiş işte ya; “Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmayıversin”. Giderken yediğiniz, beslendiğiniz çanağa sümkürmeyeydiniz iyiydi ya, neyse!

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Görseli Büyüt
Görselde merkezde, klasik İslam mimarisinin belirgin özelliklerini taşıyan büyük bir yapı bulunuyor. Bina, kesme taş ve tuğla örgüsüyle dikkat çeken yatay çizgilerle bezenmiş. Bu yapı, geçmişte bir cami, medrese ya da han gibi toplumsal bir işlevi olan bir bina olabilir. Üst kısımlarında yer alan kubbe benzeri yapılar ve geniş pencereler, yapının tarihi ve dini bir niteliği olduğuna işaret ediyor. Meydanın ortasında, bir tür çardak veya küçük bir türbeyi andıran konik çatılı bir yapı bulunuyor. Üzeri metal bir ağ veya kafesle kaplanmış bu yapı, korunma ya da sembolik bir anlam taşıyor olabilir. Çevresi açık, meydanı çevreleyen küçük bir duvarla ayrılmış ve birkaç çıplak ağaç ile süslenmiş. Ön planda, taş döşeli bir yol ve bu yol üzerinde yürüyen insanlar var. Kıyafetleri, sahnenin geçmiş bir döneme ait olduğunu gösteriyor; erkekler fötr şapkalar ve takım elbiseler giymiş. Daha geride ise oturmuş ya da çalışan birkaç kişi görülüyor. İnsanların gündelik aktiviteleri, o dönemin sosyal h
Fotoğraf: Şeyhmus Diken'in kişisel arşivi

Yıllar önce yazdığım bir şiirsel metinde demişim ki;

Gittin, şimdi dönmek telaşındasın! Velakin her gidiş, dönüşün hüznüne gebe. Ama aslolan şu ki; kimi gidişler yitiştir.

Bir örnek; adam çocuğunun derdine çare için diyar diyar dolaşmış. Çaresiz kalmış! Sonuçta nefesi kuvvetli bir “ermiş” zatı tavsiye etmişler.

Yol uzun, menzile hayli vakit var. Hele bu gece bir eve konuk olalım, sabah ola hayrola deyip, dayanmışlar yol üzerindeki bir evin kapısına. “Tanrı misafiri” diye baba oğulu konuk etmiş ev sahipleri.

Oğul o akşam ve sabah önüne geleni adeta “Daha yok mu?” dercesine silip süpürmüş.

Ev sahibi bu talancı konuklardan bizar halde, tanrı misafirlerini menzillerine sabah yolcularken “Hûn ê herîn ser zîyareta nebî / Dawîyên dawî vegerina we ji alîya me ne bî".

Ez cümle özetin özeti şu; “Gidişiniz ola, dönüşünüz olmaya…”

Ha, şimdi gidenlerin ardından kelam mı edeceğiz?

Kelamı, bilge halk, etmiş işte ya; “Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmayıversin”.  Giderken yediğiniz, beslendiğiniz çanağa sümkürmeyeydiniz iyiydi ya, neyse!

Haltınızı temizlemek sizin adınıza özür dileyerek yine ev sahibine düştü ya, bilmem farkında mısınız?

Kıssadan hisse, anlayana ders kabilinden yazmak, kelam dizmek elbette kıymetli. Hatta yazılanlardan dolayı itibar görmek de öyle. Ama ya icraat! Hani özlü sözde olduğu gibi; “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” misali vesselam…

Aralık ayının ilk haftası insan hakları’na ayrılmış ya! Özü, sözü bir olmayanlardan dolayı toplum içinde hakkı ihlal edilenlere de selam ederek… (ŞD/TY)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
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Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

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