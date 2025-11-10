Girîngiya P4Cê û beşdariyên wê yên êrênî di perwerdehiya zarokan de

"Bingeha perwerdehiya rastîn fêrkirina zarokan çawa bifikirin, ne çi bifikirin e."
Nêzîkatiya perwerdehiyê ya îro êdî ne tenê armanc dike ku zanînê bide; ew armanc dike ku kesên ku difikirin, pirsyar dikin, hevxemiyar (empatik) dikin û berpirsiyariya biryarên xwe digirin, mezin bike. Di vê çarçoveyê de, nêzîkatiya P4C (Felsefe ji bo zarokan) wekî rêbazek pedagojîk a girîng derdikeve pêş ku jêhatîyên ramana zarokan pêş dixe, çandek nîqaşa demokratîk pêş dixe û wateyekê li pêvajoya perwerdehiyê zêde dike.
P4C di salên 1970an de ji aliyê fîlozof û perwerdekarê Amerîkî Matthew Lipman ve hate pêşxistin û paşê ji aliyê Ann Margaret Sharp ve hate sîstematîzekirin. Armanca wê ya sereke ew e ku alîkariya zarokan bike ku wekî "fîlozofên piçûk" fêrî pirsyarên cîhanê bibin.
P4C nêzîkatiyek perwerdehiyê ye ku armanc dike ku jêhatîyên ramana felsefî ya zarokan bi awayekî guncaw ji bo temen pêşve bibe. Di vê nêzîkatiyê de, dersdar rola hêsankar digire ser xwe, ramanê teşwîq dike ne ku desthilatdariyek ku agahdariyê belav dike.
Di dema dersan de, gelek caran ji zarokan pirsên ku li ser çîrokên kurt, dîmenan, an vîdyoyan têne pirsîn. Nîqaşên li ser van pirsan dihêle ku zarok ramanên xwe derbibirin, guh bidin nêrînên yên din û jêhatîyên ramana maqûl pêş bixin.
Di navenda P4C de têgeha lêpirsîna civakê (community of inquiry) heye. Di vê pêvajoyê de, zarok:
Pirsên wekî "Çima ev wisa ye?" an "Ma rêyek din dikare hebe?" dipirsin.
Hewl didin ku ramanên xwe bi awayekî mantiqî rewa bikin.
Perspektîfên cûda guhdarî bikin û binirxînin.
Nêzîkatiyek toleransê ji bo ramanên yên din pêş bixin.
Berpirsiyariya ramanên xwe bigirin ser xwe.
Ev pêvajo ne tenê pêşkeftina nasnameyî, lê di heman demê de pêşkeftina hestyarî û exlaqî jî piştgİrî dike.
Beşdariyên erênî yên P4C ji bo perwerdehiya zarokan
P4C, li şûna ku tenê agahiyên amade jiber bike, adetê pirsyarkirin û lêgerîna delîlan pêş dixe. Zarokên ku fêr dibin pirsên wekî "Ma ev rast e?" û "Çima em bi vî rengî difikirin?" bipirsin, jêhatîyên ramana rexnegir pêş dixin. Ev jêhatî bingeha serkeftina wan a akademîk a pêşerojê û hişmendiya wan a civakî ava dike.
Guhdarîkirina perspektîfên cuda hevxemiyar(empatik) zarokan zêde dike. Di perwerdehiya P4C de, zarok fêm dikin ku nerînên wan ne hewce ne ku rast bin. Ev hişmendî alîkariya wan dike ku gihîştina exlaqî û hestek berpirsiyariya civakî pêş bixin.
Gotûbêjên felsefî ferheng û jêhatîyên îfadekirinê yên zarokan dewlemend dikin. Ew fêr dibin ku ramanên xwe bi zelalî û mantiqî îfade bikin, ku hem jêhatîyên wan ên ragihandinê û hem jî baweriya wan bi xwe zêde dike.
Felsefe zarokan ber bi gelek awayên fikirînê ve dibe, ne ber bi yek rastiyekê ve. Ev yek xeyalê pêş dixe û jêhatîyên çareserkirina pirsgirêkan ên afirîner pêş dixe.
P4C hawîrdorek diafirîne ku her kes xwedî deng e û rêz li nerînên cihêreng tê girtin. Ev rêbaz alîkariya zarokan dike ku di temenê biçûk de çandeke ramana demokratîk û beşdarbûnê fêr bibin.
Dersên P4C li dibistanan dikarin ne wekî çalakiyek bêwate, lê wekî rêbazek ramanê ku dikare di hemî mijaran de were bicîh kirin werin bikar anîn.
Mînak:
Di zanistên Fenê de: "Çima zanyar xeletîyan dikin?"
Di zanistên civakî de: "Gelo divê edalet ji bo her kesî wekhev be?"
Bi rêya pirsên weha, xwendekar fêr dibin ku ne tenê di asta zanînê de, lê di heman demê de di asta nirx û wateyê de jî nêzîkî mijaran bibin. Bi vî awayî, pêvajoya perwerdehiyê dibe pêvajoyek ku fêrbûnê bi jiyanê ve girêdide, ne tenê veguhastina mekanîkî ya agahdariyê.
Bandorên civakî yên demdirêj ên P4Cê
Zarokên ku perwerdehiya P4C distînin ne tenê di pêşerojê de dibin kesên serkeftî yên akademîk, lê di heman demê de:
Hembajarîyê ramanwer,
Rêberên ku dikarin biryarên adil bidin,
Kesên pirsyarker lê rêzdar,
Ew dibin endamên aştiyane û hevxemiyar(empatik) ên civakê.
Di vî warî de, P4C ne tenê wekî rêbazek perwerdehiyê, lê di heman demê de wekî amûrek çandî jî dikare ji bo avakirina civatek demokratîk û aştiyane were hesibandin.
P4C rêbazek hemdem e ku ramana zarokan diguherîne, wan ji wergirên pasîf ên agahdariyê vediguherîne ramanwerên çalak. Têxistina P4C di perwerdeyê de bandorek kûr li ser pêşveçûna hem nasnameyî û hem jî ya hestyarî ya zarokan dihêle.
Zarokên îro biryarderên sibê ne. Mezinkirina wan wekî kesên ramanwer, pirsyar, têgihîştî û hevxemiyar(empatik) tenê bi danîna ramana felsefî di navenda perwerdeyê de mimkun e.
(AÖ/AY)