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Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2024 00:00
3 dk Okuma

Gençlerde deizm, agnostizm ve ateizm tartışması

Radikalizmin etkisi, medyanın rolü, toplumsal algılar ve bireysel travmalar, gençlerin İslam'a karşı mesafeli bir tutum geliştirmelerine ve deizm, agnostisizm veya ateizme yönelmelerine yol açıyor.

Arslan Özdemir
Arslan Özdemir

Arslan Özdemir
Görseli Büyüt
Gençlerde deizm, agnostizm ve ateizm tartışması
Görsel: Jacques-Louis David'ın Sokrates'in Ölümü adlı eseri

*Görsel betimleme: Bu görüntü, Jacques-Louis David'in ünlü "Sokrates'in Ölümü" adlı tablosunun bir kopyasıdır. Tabloda, Yunan filozofu Sokrates'in ölümü dramatik bir şekilde tasvir edilmiştir. Sokrates, sağ eliyle yukarıyı işaret ederken, sol eliyle bir zehir kadehini tutmaktadır. Etrafında, öğrencileri ve dostları üzüntü içinde ona bakmaktadır. Sahnede derin bir hüzün ve trajedi hissi hâkimdir. Arka planda, zindanın loş duvarları ve gölgeleri görünmektedir. Bu tablo, Sokrates'in kendisine verilen zehri içerek intihar ettiği anı resmeder.

 “Din ile bağ kurmak, sadece inanmak değil, sorgulamak ve anlamaya çalışmaktır.”

Deizm, agnostisizm ve ateizm gibi dini inançların dışında kalan düşünce sistemleri, son yıllarda özellikle gençler arasında artış göstermektedir. İslam adına yapılan saldırıların gençler üzerinde yarattığı etki ve bu saldırıların gençleri deizm, agnostisizm ve ateizme yönlendirmedeki rolü sosyolojik açıdan incelenmelidir. Radikalizm, medyanın etkisi, toplumsal algılar ve bireysel travmalar bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Radikal grupların etkinliği

Son yıllarda, İslam adına hareket ettiğini iddia eden radikal grupların gerçekleştirdiği şiddet eylemleri, gençlerin İslam'a olan bakış açısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu grupların yaptıkları saldırılar, dini bir çerçevede sunulmakta ve İslam'ın barışçıl mesajlarıyla çelişen bir görüntü çizmektedir. Gençler, bu çelişkilerle karşılaştıklarında dini inançlarını sorgulamaya başlamaktadırlar.

İslam adına yapılan şiddet eylemleri, sadece mağdurları ve ailelerini değil, tüm toplumu derinden etkilemektedir. Bu saldırılar, İslam dinine karşı olumsuz bir algıya yol açmakta ve özellikle gençler arasında dini inançlarda kırılmalara ve sorgulamalara neden olmaktadır. Gençlerle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak, din ve inanç hakkında sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturmak ve İslam'ın barışçıl mesajını doğru bir şekilde aktarmak bu sorunun çözümü için oldukça önemlidir.

Şiddetin meşrulaştırılması

Radikal grupların şiddeti meşrulaştırma çabaları, dinin barışçıl ve hoşgörülü yanını gölgede bırakmaktadır. Bu durum, özellikle gençler arasında İslam'ın temel değerlerine karşı bir güvensizlik yaratabilir ve onları daha seküler veya dini olmayan düşünce sistemlerine yönlendirebilir.

Radikal grupların şiddeti meşrulaştırma çabaları, dinin barışçıl ve hoşgörülü yanını gölgede bırakmaktadır. İslam'ın temel ilkeleri sevgi, saygı, merhamet ve barışı savunurken, bu gruplar bu ilkeleri hiçe sayarak şiddeti ve nefreti teşvik etmektedir. Bu durum, gençler arasında İslam'ın gerçek mesajı ile radikal grupların çarpıtılmış algısı arasında bir çelişkiye yol açmaktadır.

Gençler, bu çelişkilerle karşılaştıklarında dini inançlarını sorgulamaya başlamaktadır. Dinlerinin barışçıl mesajı ile radikal grupların şiddet eylemleri arasındaki farkı anlamakta zorlanabilirler. Bu durum, onları İslam'dan uzaklaşmaya ve alternatif inanç sistemlerine yönelmeye itebilir.

Toplumsal algılar ve önyargılar

İslam adına yapılan saldırılar, İslamofobik eğilimleri körükleyebilir. Toplumda artan İslamofobi, gençlerin kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmelerine ve dini kimliklerinden uzaklaşmalarına yol açabilir. Bu durumda, deizm, agnostisizm veya ateizm gençler için daha çekici hale gelebilir.

Toplumsal Stigma

İslam adına yapılan saldırılar, Müslüman gençlerin toplum içinde stigmatize edilmesine neden olabilir. Bu stigmatizasyon, gençlerin dini kimliklerinden utanmalarına veya uzaklaşmalarına yol açabilir. Toplumsal kabul görme arzusu, gençleri daha seküler veya dini olmayan kimliklere yönlendirebilir.

Bireysel travmalar ve psikolojik etkiler

İslam adına yapılan saldırılardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen gençler, ciddi travmalar yaşayabilirler. Bu tür travmatik deneyimler, gençlerin dini inançlarını sorgulamalarına ve daha rasyonel veya seküler düşünce sistemlerine yönelmelerine neden olabilir.

Güven kaybı

Gençler, dini liderlere ve topluluklarına duydukları güveni kaybedebilirler. Bu güven kaybı, gençlerin dini inançlarına olan bağlılıklarını zayıflatabilir ve onları deizm, agnostisizm veya ateizm gibi daha bağımsız düşünce sistemlerine yönlendirebilir.

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İslam adına yapılan saldırılar, gençlerin dini inançlarını derinden etkileyen önemli bir faktördür. Radikalizmin etkisi, medyanın rolü, toplumsal algılar ve bireysel travmalar, gençlerin İslam'a karşı mesafeli bir tutum geliştirmelerine ve deizm, agnostisizm veya ateizme yönelmelerine yol açabilir. Bu dönüşüm, modern toplumun dinamikleri ve gençlerin değişen ihtiyaçları çerçevesinde anlaşılabilir. Sosyolojik açıdan, bu sürecin daha iyi anlaşılması, gençlerin dini inançlarına yönelik daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirilmesine yardımcı olabilir.

(AÖ/HA)

Şiddetin meşrulaştırılması deizm deizm tartışması agnostisizm ateizm
Arslan Özdemir
Arslan Özdemir
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Sosyolog, Eğitimci, Yazar

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