Gazetecilik temalı 5 film

Diyarbakır’da yayın yapan Özgür Gündem gazetesinin muhabirlerinin hikâyesini anlatıyor. Gazeteciler, bölgede yaşanan çatışmaları, faili meçhulleri ve hak ihlallerini haberleştirirken tehdit, sansür ve ölüm tehlikesiyle yüz yüze kalıyor. Film, gerçek olaylardan esinlenerek, dönemin basın özgürlüğü atmosferini çarpıcı biçimde yansıtıyor.

Gazetecilikle ilgili hep popüler filmleri duyuyoruz. Press bunlardan biri olmalı. Çünkü Türkiye’de yapılan gerçek gazeteciliğin zorluklarından, gerçekleri yazdıkları için sürekli tehdit edilen, sansürlenmelerine rağmen işlerini yapmak için farklı alternatifler üreterek üretmeleri bu işi pes etmeden yatıklarının göstergesi. Film de geçen bazı kesitler gerçekten de gazeteciliğin neden önemli oluğunu gösteriyor. Film de geçen bazı cümleler “Holdinglerden kazandığımız parayla bu işi yapmıyoruz”, “Silahla gazetecilik olmaz." Türkiye’de hala birçok gazetecinin benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını düşünürsek, Press sadece bir dönemi değil, bugünü de anlatmaktadır.

Press, Türkiye’de gazetecilik üzerine yapılmış en gerçekçi filmlerden biri. Film devlet baskısı altında çalışan gazetecilerin direncini güçlü bir dille anlatıyor. Bugün hala geçerliliğini koruyan “hakikati yazma bedeli” gerçeğini, sıcak çatışma ortamında çalışan muhabirlerin gözünden görmemizi sağlıyor.